新入社員を絶対辞めさせない！ 「心理的安全性」と「社員エンゲージメント」を劇的に高める【WEBセミナー】を６月22日に開催決定！
日本経営開発協会／関西経営管理協会は、
深刻化する採用難・人手不足の根本解決に向け、最も懸念される「新入社員の早期離職防止」に
焦点を当てたオンラインセミナーを開催いたします。
この4月、期待を胸に入社した新入社員（新卒・中途）が現場に配属されてから数ヶ月。
業務への慣れと同時に、人間関係の不安や理想とのギャップが生じ、
密かに離職を考え始める「定着の岐路」を迎えています。
本セミナーでは、若手社員の本音を引き出し、
エンゲージメントを高めるために不可欠な組織概念「心理的安全性」について徹底解説。
Z世代を中心とした新入社員・若手が自発的に成長し、組織に定着するための具体的なアプローチを
今すぐ現場で使える実践的なコンテンツとしてお届けします。
▼詳細・お申し込みはこちら（公式サイト）
https://kmcanet.com/2026-itoengagement/
4月入社の新人が「辞める兆候」を見せる前に ―いま組織に必要なのは、安心して働ける「組織風土」だ！
「最近の新入社員は何を考えているか分からない」「丁寧に指導しているつもりなのに、
突然辞めてしまう」――こうした悩みを抱えるマネジメント層は後を絶ちません。
近年注目を集めている「心理的安全性」とは、職場で誰もが否定される恐怖を感じることなく、
安心して自分の意見を発言でき、挑戦や失敗を恐れずに行動できる状態を指します。
特に現在の若手・Z世代は、この心理的安全性が担保されていない職場からは静かに、
そして素早く離れていく傾向があります。商品力や経営戦略だけでは優秀な人材を
繋ぎ止められない時代だからこそ、新入社員を受け入れる「組織風土」の改革が急務となっています。
本セミナーでは、新入社員の「定着率」を跳ね上げ、さらに「生産性向上・業績アップ」へと
直結させるための新しいリーダーシップスタイルを明快に提示します。
■ セミナーの主要トピックス・ポイント（新入社員の定着に直結する具体策）
●早期離職のメカニズム： なぜ新人・若手は数ヶ月で「ギャップ」を感じてしまうのか
●心理的安全性と定着率： 若手が「ここに居ていいんだ」と思える安心感がエンゲージメントを生む理由
●失敗を恐れない組織づくり： 新人の挑戦を促し、ミスを成長に変える指導法
●Z世代に刺さるアプローチ： 指導側（管理職・先輩上司）に求められる、ハラスメントにならないコミュニケーション
●業績への連動シナリオ： エンゲージメントの向上が、結果として会社の生産性と利益を高めるステップ
単なる精神論ではなく、明日からの部下指導や面談（1on1）にすぐ導入できる、
具体的なメソッドを交えてお伝えします。
■ このような経営者・人事・マネジメント層におすすめです
●4月に入社した新人・若手社員のモチベーションをさらに高めたい
●ここ数年、新卒や若手の中途採用者の早期離職が続いており、原因を根本から解決したい
●管理職や先輩社員に、現代に合った正しい「部下育成スキル」を身につけさせたい
●職場全体の風通しを良くし、イノベーションが生まれやすい活発な組織に変革したい
■ 開催概要
開催日時：2026年 6月 22日（月）13：30～15：00
開催形式： オンライン（WEBセミナー）※全国どこからでもPC・スマホで受講可能
参加対象： 中小企業経営者、後継者、経営幹部、管理職、人事・教育担当者
参加費：10,000円（税込）
主催： 日本経営開発協会・関西経営管理協会
【参加申込・お問い合わせ】
公式サイトの専用フォームにてお申し込みを受付中です。
新人教育の体制強化や、組織の離職防止対策として、ぜひこの機会をご活用ください。
詳細・申込ページ： https://kmcanet.com/2026-itoengagement/(https://kmcanet.com/2026-itoengagement/)
担当・お問い合わせメール： 担当：増岡 masuoka@kmcanet.com
TEL： 06-6312-0691（代表）
「日本経営開発協会／関西経営管理協会」について
当会は創業70年の歴史を持ち、日本のマネジメント業界をリードしてきました。
産業界の要望に応え、時代に則した企業経営の啓蒙に尽力し、国内産業の成長に貢献してきました。定例の「全国経営者大会」は、500人規模の経営者セミナーとして毎年2回開催され、
今回で144回目を迎えます。さらに、経営者や管理者向けのセミナー、社長塾、経営研究会、
多彩なマネジメント講座、社員研修などを提供し、企業経営と人材育成をサポートしています。
様々な課題や悩みに対処するため、熟練したコンサルタントや専門家、講師陣が
具体的な解決策とサポートを提供しています。
日本経営開発協会／関西経営管理協会（JMDA／KMCA）
大阪：〒530-0027 大阪市北区堂山町1-5 三共梅田ビル3F
東京：〒104-0033 東京都中央区新川1-3-21 BIZ SMART茅場町 215号室
代表者：鳥越 孝
設立：1953年
事業内容：経営者のためのセミナー「全国経営者大会」をはじめ、講師派遣事業、
公開研修・社員研修・企業内研修事業、各種セミナー事業、
工場見学会／優良企業見学会、経営診断・コンサルティング事業、
異業種交流会・経友会を行っています。
協会URL: https://kmcanet.com/