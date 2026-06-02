新入社員を絶対辞めさせない！　「心理的安全性」と「社員エンゲージメント」を劇的に高める【WEBセミナー】を６月22日に開催決定！

株式会社関西経営管理協会

日本経営開発協会／関西経営管理協会は、

深刻化する採用難・人手不足の根本解決に向け、最も懸念される「新入社員の早期離職防止」に

焦点を当てたオンラインセミナーを開催いたします。

この4月、期待を胸に入社した新入社員（新卒・中途）が現場に配属されてから数ヶ月。

業務への慣れと同時に、人間関係の不安や理想とのギャップが生じ、

密かに離職を考え始める「定着の岐路」を迎えています。

本セミナーでは、若手社員の本音を引き出し、

エンゲージメントを高めるために不可欠な組織概念「心理的安全性」について徹底解説。

Z世代を中心とした新入社員・若手が自発的に成長し、組織に定着するための具体的なアプローチを

今すぐ現場で使える実践的なコンテンツとしてお届けします。

▼詳細・お申し込みはこちら（公式サイト）

https://kmcanet.com/2026-itoengagement/

4月入社の新人が「辞める兆候」を見せる前に ―いま組織に必要なのは、安心して働ける「組織風土」だ！

「最近の新入社員は何を考えているか分からない」「丁寧に指導しているつもりなのに、

突然辞めてしまう」――こうした悩みを抱えるマネジメント層は後を絶ちません。

近年注目を集めている「心理的安全性」とは、職場で誰もが否定される恐怖を感じることなく、

安心して自分の意見を発言でき、挑戦や失敗を恐れずに行動できる状態を指します。

特に現在の若手・Z世代は、この心理的安全性が担保されていない職場からは静かに、

そして素早く離れていく傾向があります。商品力や経営戦略だけでは優秀な人材を

繋ぎ止められない時代だからこそ、新入社員を受け入れる「組織風土」の改革が急務となっています。

本セミナーでは、新入社員の「定着率」を跳ね上げ、さらに「生産性向上・業績アップ」へと

直結させるための新しいリーダーシップスタイルを明快に提示します。

■ セミナーの主要トピックス・ポイント（新入社員の定着に直結する具体策）

●早期離職のメカニズム： なぜ新人・若手は数ヶ月で「ギャップ」を感じてしまうのか

●心理的安全性と定着率： 若手が「ここに居ていいんだ」と思える安心感がエンゲージメントを生む理由

●失敗を恐れない組織づくり： 新人の挑戦を促し、ミスを成長に変える指導法

●Z世代に刺さるアプローチ： 指導側（管理職・先輩上司）に求められる、ハラスメントにならないコミュニケーション

●業績への連動シナリオ： エンゲージメントの向上が、結果として会社の生産性と利益を高めるステップ

単なる精神論ではなく、明日からの部下指導や面談（1on1）にすぐ導入できる、

具体的なメソッドを交えてお伝えします。

■ このような経営者・人事・マネジメント層におすすめです

●4月に入社した新人・若手社員のモチベーションをさらに高めたい

●ここ数年、新卒や若手の中途採用者の早期離職が続いており、原因を根本から解決したい

●管理職や先輩社員に、現代に合った正しい「部下育成スキル」を身につけさせたい

●職場全体の風通しを良くし、イノベーションが生まれやすい活発な組織に変革したい

■ 開催概要

開催日時：2026年 6月 22日（月）13：30～15：00

開催形式： オンライン（WEBセミナー）※全国どこからでもPC・スマホで受講可能

参加対象： 中小企業経営者、後継者、経営幹部、管理職、人事・教育担当者

参加費：10,000円（税込）

主催： 日本経営開発協会・関西経営管理協会

【参加申込・お問い合わせ】

公式サイトの専用フォームにてお申し込みを受付中です。

新人教育の体制強化や、組織の離職防止対策として、ぜひこの機会をご活用ください。

詳細・申込ページ： https://kmcanet.com/2026-itoengagement/(https://kmcanet.com/2026-itoengagement/)

担当・お問い合わせメール： 担当：増岡 masuoka@kmcanet.com

TEL： 06-6312-0691（代表）

「日本経営開発協会／関西経営管理協会」について

当会は創業70年の歴史を持ち、日本のマネジメント業界をリードしてきました。

産業界の要望に応え、時代に則した企業経営の啓蒙に尽力し、国内産業の成長に貢献してきました。定例の「全国経営者大会」は、500人規模の経営者セミナーとして毎年2回開催され、

今回で144回目を迎えます。さらに、経営者や管理者向けのセミナー、社長塾、経営研究会、

多彩なマネジメント講座、社員研修などを提供し、企業経営と人材育成をサポートしています。

様々な課題や悩みに対処するため、熟練したコンサルタントや専門家、講師陣が

具体的な解決策とサポートを提供しています。

日本経営開発協会／関西経営管理協会（JMDA／KMCA）

大阪：〒530-0027 大阪市北区堂山町1-5 三共梅田ビル3F

東京：〒104-0033 東京都中央区新川1-3-21 BIZ SMART茅場町 215号室

代表者：鳥越 孝

設立：1953年

事業内容：経営者のためのセミナー「全国経営者大会」をはじめ、講師派遣事業、

公開研修・社員研修・企業内研修事業、各種セミナー事業、

工場見学会／優良企業見学会、経営診断・コンサルティング事業、

異業種交流会・経友会を行っています。

協会URL: https://kmcanet.com/