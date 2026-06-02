【見せる・隠す・大容量を1台で】大人気の推し活本棚に、新サイズ「ワイドタイプ 幅120cm」が登場！

萩原株式会社

萩原株式会社（本社：岡山県倉敷市）が運営する、家具・インテリア オンライン通販サイト「クオリアル」は「スライド扉本棚 推し活収納 Kikka(キッカ)」のワイドタイプ 幅120cmの取り扱いを開始しました。

商品ページはこちら :https://qualial.shop/products/q6162

推し活収納として大人気！ 「スライド扉本棚 推し活収納 Kikka（キッカ）」とは

自由に飾って楽しめる大容量本棚「Kikka（キッカ）」。ミドルタイプ幅90.5cmはコミック約400冊、ワイドタイプ幅120cmは約540冊が収納できる、マンガ好きさんぴったりな大容量本棚です。

「見せる収納」と「隠す収納」を両立

Kikkaは「見せる収納」と「隠す収納」のどちらも叶える、推し活にぴったりな本棚。

ポール付きのスライド扉には、雑誌やカードを面置きできるほか、バーにキーホルダーを掛けることも可能。

前後分割式の可動棚は収納物に合わせて調整でき、段差をつければ奥の背表紙も見やすくなります。フィギュアやアクスタ、うちわ、ペンライトなどの推しグッズも飾りやすく、普段は扉で隠せるため、推し活収納にもおすすめな本棚です。

こんな人におすすめ

・推しのグッズを飾りたい

・推しのグッズを傷やホコリから守りたい

・お客さんが来る時は、本棚の中身を隠したい

・大量のグッズや本を一か所にまとめられる場所が欲しい

・本をたくさん収納したいけれど、背が高いハイタイプ本棚は抵抗がある

など

推し活収納にぴったり！ Kikkaの特徴

１.ポール付きのスライド扉で「見せる収納」と「隠す収納」を両立

スライド扉で見せる収納見せると隠すを両立キーホルダーだけでなく、うちわやペンライトも飾れますスライド扉で隠したい部分を自由に決められます

ポール付きのスライド扉には、表紙を見せたい雑誌やお気に入りのカードをディスプレイ可能。さらに、雑誌を支えるバー部分にはキーホルダーを掛けることもでき、推しグッズを自分らしく飾ることができます。

扉は左右にスライドできるため、見せたい場所を前面に出したり、普段は隠しておきたいグッズを扉の奥に収納したりと、気分やお部屋の雰囲気に合わせた使い方ができます。

２.前後で分割できる棚で、ディスプレイの幅が広がる！

前後で棚の位置を変えることで、奥に置いた本の背表紙も見えやすく

棚の高さは、1.6cmピッチで調節可能。収納する本やモノに合わせて棚の位置や配置を調整できるため、CD・DVD、文庫本、少年コミック、青年コミック（B6判）、ワイド版コミック、雑誌、教科書など、さまざまなサイズのアイテムを収納できます。

さらに、前後分割式の可動棚を採用。前後で棚が分かれているため、段差をつけることで、奥に並べた本の背表紙も見やすくなります。たくさんの本やモノを収納しても探しやすく、コレクションをきれいに整理できるのが魅力です。

棚を自由自在にカスタムして、推し活収納棚として使うこともできるので、2次元・2.5次元・アイドルなど様々なジャンルのヲタクさんにおすすめです。フィギュア、アクリルスタンド、うちわ、ペンライト、ぬいぐるみ、写真集など幅広いグッズを飾ることができるので、推し活・オタ活がはかどること間違いなしです。

３.本が2列で置けるから、たっぷり収納できる

奥行37cm（棚部分28.5cm）のたっぷり収納

Kikkaは推し活にぴったりな一方で、本もしっかり収納できる本格派。ミドルタイプ幅90.5cmはコミック約400冊、ワイドタイプ幅120cmは約540冊が収納できます。

ロータイプ本棚でも大容量な理由は、奥行37cm（棚部分28.5cm）で本が2列に置けるため。背が高いハイタイプ本棚顔負けの収納力です。棚を前後でずらして収納すれば、背表紙が見えるため、2列で置いても本が見つけやすいです。

もっと推し活を楽しめる！ ワイドタイプ幅120cmが新登場

Kikkaはこれまでミドルタイプ幅90.5cmのみのお取り扱いでしたが、大変ご好評をいただき、この度ワイドタイプ幅120cmが新登場しました！ もっと本を収納したい方や、推し活を楽しみたい方にぴったりな超大容量サイズです。

【ポイント１.】スライド扉が2枚に

スライド扉が2枚になり、もっと「見せる」と「隠す」が楽しめます扉を寄せて、隠す収納扉の位置は一枚ごとに自由に調整可能

ワイドタイプではスライド扉が2枚にパワーアップ。スライド扉で本やグッズを守れる範囲が広くなりました。もちろん、扉にはポールが付いているので、見せて飾るスペースも2倍に。

それぞれの棚の位置を変えることで、「端の棚だけ見せる」「真ん中の棚だけ見せる」「どの棚も少しだけ見せる」など、いろんな本棚の見た目を楽しむことができます。

【ポイント２.】コミック540冊収納の大容量

ロータイプ本棚でも、ハイタイプ本棚並の収納力を誇ります

横幅が長くなった分、収納力もアップ。ミドルタイプ幅90.5cmはコミック約400冊収納に対して、ワイドタイプ幅120cmは約540冊と、約140冊も多く収納できます※1。もちろん、グッズもたっぷり収納できます。

ロータイプ本棚でも、ハイタイプ本棚並の収納力を誇るため、お部屋で圧迫感が出にくいうえに、天板でディスプレイも楽しめます。

※収納冊数は目安です。

商品情報

[幅90.5/120] スライド扉本棚 推し活収納 Kikka幅120cm / ホワイト幅120cm / ナチュラル幅120cm / ブラウン[表: https://prtimes.jp/data/corp/84404/table/62_1_7ad11d61a3def85103381dad2be927c0.jpg?v=202606021151 ]

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クオリアルについて

クオリアルは、萩原株式会社が運営している家具・インテリアのオンラインショップです。

「等身大で叶う、ちょうどいい暮らし」をテーマに、ベッドやソファなど一人暮らしや新生活にかかせない基本的な家具から、ラグやこたつなどの季節に合わせて使えるアイテムまで、おしゃれな家具を幅広く・ロープライスで販売しています。

楽天市場などの複数のECモールに出店して15年以上の歴史を持ち、2023年9月には公式サイトをリニューアルオープンしました。

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萩原株式会社について

岡山・倉敷の地で130年以上の歴史を誇る、萩原株式会社（ハギハラカブシキガイシャ）。お部屋のインテリアを総合的に提案する品揃えを誇り、海外向けの取引も積極的に行うグローバル企業です。

コーポレートサイト：https://e-hagihara.co.jp/