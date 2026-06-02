NVIDIA DGX Station for Windows、1 兆パラメータ規模の AI スーパーコンピューターをあらゆる企業のデスクに

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ニュース概要:

- NVIDIA は、Windows 環境でエージェントを開発および実行する世界最高クラスのデスクサイド AI スーパーコンピューターである NVIDIA DGX Station for Windows を発表しました。これは NVIDIA GB300 Grace Blackwell Ultra Desktop Superchip を搭載し、今年第 4 四半期に発売予定です。- DGX Station は、最先端の AI エージェントを Windows に導入し、エンタープライズの開発者、研究者、エンジニア、デザイナー、データ サイエンティストが、自社ビジネスで実行されているワークフローやアプリケーション全体で AI を構築して展開することが可能になります。- DGX Station は、新しい Windows のセキュリティと隔離機能を基に構築された NVIDIA OpenShell を Windows 上でサポートします。

台湾、台北 - NVIDIA GTC Taipei - 2026 年 6 月 1 日 - NVIDIA は本日、Windows 搭載の圧倒的な性能を誇るデスクサイド AI スーパーコンピューターである NVIDIA DGX Station(TM) for Windows(https://www.nvidia.com/en-us/products/workstations/dgx-station-for-windows/) を発表しました。これは、常時稼働する AI エージェントを構築、実行し、エンタープライズ アプリケーションやワークフローに連携させることを目的に設計され、最大 1 兆パラメータの最先端 AI モデルをローカルで実行できます。

これまで、トレーニング、ファインチューニング、大規模推論、マルチエージェント開発などの高負荷のエンタープライズ AI ワークロードは、Linux 上で動作するデータ センター内の強力な AI システムを必要としてきましたが、Fortune 500 企業の大多数は、日常的な生産性向上、クリエイティブ、設計、エンジニアリング アプリケーションに Windows を活用しています。

NVIDIA DGX Station(https://www.nvidia.com/ja-jp/products/workstations/dgx-station/)(TM) システム設計を基に構築された DGX Station for Windows は、デスクサイド AI スーパーコンピューターとして初めてこのギャップを埋め、NVIDIA GB300 Grace Blackwell クラスの AI インフラを Windows エコシステムに直接導入し、強力な AI エージェントを構築、実行し、Windows ユーザーがすでに活用しているアプリケーションやインフラに連携させるために必要な演算能力を提供します。

NVIDIA のエンタープライズ プラットフォーム担当 バイスプレジデントであるクリス マリオット（Chris Marriott） は次のように述べています。「企業が組織全体で AI エージェントを拡大していくにつれ、ビジネスを支えるアプリケーションやワークフローに直接接続できる AI インフラが必要となります。DGX Station は、すでに何百万人もの人々が日々設計、エンジニアリング、研究、創作を行っている Windows 環境に、スーパー コンピューター クラスの AI を直接提供します。」

マイクロソフトの Windows + Devices 担当エグゼクティブ バイス プレジデント、Pavan Davuluri 氏は次のように述べました。「数十年にわたり、マイクロソフトと NVIDIA は提携し、世界で最も強力なコンピューティング プラットフォームの発展に貢献してきました。本日、私たちはその協業を次の段階へと進め、GB300 を搭載した DGX Station を通じて、薄型軽量 PC からデータセンター クラスのワークステーションに至るまで、Windows の全性能を拡張します。これにより、セキュリティ、管理性、互換性において企業が信頼を寄せるプラットフォームである Windows 上で、新たなクラスの AI パフォーマンスが実現します。」

DGX Station for Windows の紹介

DGX Station の最先端のデザインは、NVIDIA GB300 Grace Blackwell Ultra Desktop Superchip を搭載し、強力な NVIDIA Blackwell Ultra GPU を高性能な 72 コア NVIDIA Grace(TM) CPU に NVIDIA NVLink(TM)-C2C インターコネクト経由で接続することで、クラス最高のシステム通信機能とパフォーマンスを実現しています。

最大 748GB のコヒーレント メモリと最大 20 ペタフロップスの FP4 パフォーマンスを備え、NVIDIA RTX PRO(TM) 6000 Blackwell Workstation GPU と組み合わせることで、レイトレーシングによるビジュアライゼーションとシミュレーションを伴う最先端の AI コンピューティングを実現できます。

また、DGX Station for Windows は、ハイパースケール AI コンピューティング ワークロードのパフォーマンスを飛躍的に向上させるように最適化された NVIDIA ConnectX(R)-8 SuperNIC(TM) を搭載しています。最大 800Gb/s のネットワーク通信をサポートする ConnectX-8 SuperNIC は、AI ワークロード向けに極めて高速なネットワーク データ転送と、より大規模なワークロード向けに複数の DGX Station システム間の高速接続を可能にします。

常時稼働型 AI エージェントの全容を垣間見る

エンタープライズ AI は、単純なチャットボットによる対話から、継続的に動作し、リアルタイムでリーズニングを行い、エンタープライズ アプリケーションやワークフローに直接連携するエージェント型推論へと進化しています。

Microsoft との共同開発で誕生した DGX Station for Windows は、専用のエージェント インフラとして機能し、企業が最先端のインテリジェンスを備えたエージェントをローカルで構築および実行できるほか、最大 1 兆パラメータの AI モデルをサポートできます。DGX Station は、数百のエージェントが同時にタスクを実行するなど、エージェントを大規模に運用することも可能です。

強力な AI エージェントを構築して、3D 設計やエンジニアリング アプリケーションと連携させることで、開発者、デザイナー、エンジニアは、ツールとプロセスを理解するインテリジェントなアシスタントを活用して、反復的な作業を自動化し、生産性を高めることができます。

企業の IT チームにとって、DGX Station for Windows は、GB300 環境への導入において、安全で管理されたプラットフォームを提供します。これにより、組織が既に依存している Windows のセキュリティ、コンプライアンス、およびフリート管理インフラを拡張します。AI エージェントはこの管理された環境内で展開、運用され、使い慣れた Microsoft ツールを通じて管理されます。

Linux ワークロードは、Windows Subsystem for Linux を通じ、同レベルの管理機能のサポートを得ることができます。展開やシステム更新などのエンタープライズ グレードの機能は、組織がフリート全体でセキュリティ、コンプライアンス、運用の即応性を維持するのに役立ちます。

Windows 環境におけるエージェント機能の提供に向けた NVIDIA と Microsoft の協業は、NVIDIA RTX Spark(https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-microsoft-windows-pcs-agents-rtx-spark)(TM) によって最先端の領域からパーソナル エージェントにまで及び、NVIDIA AI の全領域を薄型ノート PC や小型デスクトップ PC にもたらします。

NVIDIA OpenShell による安全なエージェント開発と展開

自律型エージェントは、その動作、ツールの操作、システム全体との相互作用を管理する、安全な実行環境で開発、展開する必要があります。DGX Station は、Windows ユーザーが常時稼働の自律型エージェントをローカルで安全に構築、実行し、その後データセンターの AI ファクトリーへと規模拡大するための理想的なプラットフォームです。

NVIDIA OpenShell(https://build.nvidia.com/openshell)(TM) は、自律型エージェント向けの、オープン ソースでセキュリティを設計段階から考慮したランタイムです。新しい Windows のセキュリティと隔離機能を基に、各エージェントに個別の隔離されたサンドボックスを作成するとともに、アプリケーション層の操作とインフラ層のポリシー適用を分離します。

これは、セキュリティおよびプライバシー ポリシーがエージェントの制御範囲外にあり、システム レベルで適用されることを意味します。 システムによる操作プロンプトに依存する代わりに、OpenShell は新しい Windows プリミティブを使用してエージェントが実行される環境に制約を課すため、たとえエージェントがポリシーを無効化したとしても、ポリシーを上書きしたり、認証情報や個人データを漏洩させたりすることはできません。

DGX Station for Windows のワークフロー

DGX Station for Windows は、自律型エージェントの展開と最先端モデルの開発から、高スループットな推論、データ サイエンス、フィジカル AI に至るまで、あらゆるエンタープライズ AI ワークフローに対応するよう設計されており、Microsoft および Windows のエンタープライズ向け管理機能のすべてを備えています。

- AI エージェント: 複数の最先端エージェントを並行して構築、実行し、エンタープライズ アプリケーションやワークフローに直接連携できます。- AI 開発: Windows 環境内で大規模な AI モデルの事前学習、ファインチューニング、反復処理を行い、Windows Subsystem for Linux を介して Linux AI ツールチェーンを利用できます。- データ サイエンス: 大規模なデータセットを最大 748GB のコヒーレント メモリに取り込み、データ移動によるボトルネックを解消し、データ準備から機械学習、分析に至るまでの全プロセスを高速化します。- AI 推論: 最大 1 兆パラメータの AI モデルで高スループット推論を実行します。- フィジカル AI: GB300 Superchip に NVIDIA RTX PRO Blackwell Workstation GPU を追加で組み合わせることで、最先端の AI 演算能力とレイトレーシングによるビジュアライゼーションおよびシミュレーション機能を単一のデスクサイド システムに統合します。これにより、エージェントが仮想から物理的な環境において認識、シミュレーション、インタラクションするのに必要なパフォーマンスを提供します。

DGX Station for Windowsは、単一の開発者向けの専用 AI スーパーコンピューター、またはチーム全体向けの共有ローカル コンピューティング ノードとして機能し、ワークロードをデータ センターまたはクラウドで GB300 にシームレスに拡張できます。

グローバルなエコシステムと提供状況

DGX Station for Windows は、ASUS、Dell Technologies、GIGABYTE、HP、MSI(https://www.msi.com/news/detail/MSI-Accelerates-Enterprise-AI-Strategy-with-Cloud-to-Edge-Ecosystem-at-COMPUTEX-2026-148789)、Supermicro から今年第 4 四半期に発売される見込みです。

ジェンスン フアンの基調講演(https://www.nvidia.com/ja-jp/gtc/taipei/keynote/?nvid=nv-int-bnr-823296)を視聴し、NVIDIA GTC Taipei (https://www.nvidia.com/en-tw/gtc/taipei/)で詳細をご確認ください。

※本発表資料は台湾時間 2026 年 6 月 1 日に発表されたプレスリリース(https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-dgx-station-for-windows-puts-a-trillion-parameter-ai-supercomputer-on-every-enterprise-desk)の抄訳です。

NVIDIA について

NVIDIA(https://www.nvidia.com/ja-jp/) (NASDAQ: NVDA) は AI とアクセラレーテッド コンピューティングの世界的なリーダーです。