「カスタマーサクセスBPO実態調査2026」 半数以上（51.0%）がBPO活用へ。現場の課題はカスタマーサクセス担当者の「離職率の高さ」（44.0%）と「採用難」（71.7%）

「カスタマーサクセスBPO実態調査2026」 半数以上（51.0%）がBPO活用へ。現場の課題はカスタマーサクセス担当者の「離職率の高さ」（44.0%）と「採用難」（71.7%）