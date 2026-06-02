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Audi RS 3 Sportback / Sedan competition limited予約受付開始：アウディ伝統のアイコン5気筒エンジン誕生50周年を祝す限定車
伝説の5気筒エンジン誕生50周年を祝し、熟練メカニックにより特別な生産プロセスで仕上げられる、世界750台限定の特別モデル
RSバケットシート、専用3-way減衰力調整式コイルオーバーサスペンション、セラミックブレーキを採用し、最高速度290km/hのサーキット走行を見据えた究極のダイナミクスを追求
Audi Sport quattroへのオマージュマラカイトグリーンとAudi RS 3初のグレイシアホワイトマットの2色を特別設定。専用内外装装備と、マットネオジムゴールドのアクセントカラーがプログレッシブなラグジュアリーを演出
限定モデルAudi RS 3 Sportback / Sedan competition limitedのカーボン製エンジンカバーの下には、最高出力294kW（400ps）、最大トルク500Nmを誇る、アウディ伝説のアイコンエンジン2.5ℓ直列5気筒TFSIを搭載します。これに7速SトロニックとRSトルクスプリッターを備えたquattroを組み合わせることで、圧倒的なパワーを余すところなく路面に伝え、0から100km/hまで3.8秒で加速するパフォーマンスを実現しています。RSスポーツエキゾーストシステムによる5気筒エンジンサウンドは、伝統エンジンの点火順序「1-2-4-5-3」から生まれており、その官能的なサウンドを際立たせるため、ファイアウォール周囲の遮音材を特別に調整しています。さらにこの限定モデルは、最高速度リミッターを290km/hへと引き上げ、それに相応しいレッドキャリパーのRSセラミックブレーキ（フロント）システムを標準装備することで、サーキットでの限界走行も視野に入れた卓越した制動力を確保しました。また、この限定モデル専用に開発・チューニングされた3-way手動調整式コイルオーバーサスペンションは、ハイスピード／ロースピードコンプレッションおよびリバウンドの3要素を個別に調整し、ドライバーの感性と共鳴する緻密なセットアップを可能にします。さらに、強化リヤスタビライザーの採用により、コーナリング時の安定性はさらに高まっています。
限定モデルAudi RS 3 Sportback / Sedan competition limitedは、アウディの伝説的モデルAudi Sport quattroへのオマージュであるマラカイトグリーンと、Audi RS 3として初採用となるグレイシアホワイトマットの2色のスペシャルカラーを設定しました。フロントリップスポイラーからリヤディフューザーに至るまで、風洞実験を経て開発された専用マットカーボン仕上げのエクステリアパーツ（リップスポイラー／エアインレットトリム／フロントカナード／エクステリアミラー／サイドスカート／リヤスポイラー／ディフューザートリム）が、機能美とともに独自の存在感を放ちます。さらに、フロントとリヤにはヘリテージカラーのRSバッジが装着され、サイドにはRS 3 competition limitedのウィンドウレタリングが施されます。足元には、マットネオジムゴールドに彩られた10クロスポークデザインの19インチアルミホイールを採用し、前後異なるサイズのタイヤを装着しています（フロント 9.0J x 19 265/30 R19、リヤ 8J x 19 245/35 R19）。
インテリアにおいても、ネオジムゴールドとブラックによるダイナミカ／レザーインテリアとジンジャーホワイトステッチングを基調としています。マットカーボン仕上げバックシェルのRSバケットシートや、ブラックダイナミカ／レザーのコンビネーションによるステアリングホイールおよびセンターマーカー、シートベルトや、フロアマット（フロント／リア）に至るまで、ジンジャーホワイトステッチが施され、コントラストが際立ったスペシャルモデルの特別感が感じられます。さらに、quattroバッジが施されたカーボンアトラス マットのデコラティブパネルが、エクスクルーシブな空間を演出します。センターコンソールには、世界限定750台の証であるシリアルナンバーが刻印され、所有するオーナーの悦びを約束します。
そのほか、ドアを開けるたびに足元を照らすRS 3 competition limitedのドアエントリーライトや、1994年のAudi RS2 Avantへのオマージュであるホワイトを基調としたRS 3 competition limited専用メーターデザイン、さらにはこのモデルのエンジン点火順序「1-2-4-5-3」のパターンで点滅する専用のダイナミックライトアクションなど、アウディの矜持が細部にまで宿っています。
Audi RS 3 Sportback / Sedan competition limitedの生産工程は極めてユニークで、インゴルシュタット工場とベーリンガーホフ（Böllinger Höfe）工場の連携で完成されます。インゴルシュタット工場で特別なペイントを施してラインオフした完成車は、Audi Sportモデルやそのレーシングモデルの組み立てを担うベーリンガーホフ（Böllinger Höfe）工場へと輸送され、熟練メカニックの手により、専用のサスペンションやカーボンパーツに至るまで、一台一台丹念に時間をかけて組み上げられます。アウディの情熱が結実した特別な生産プロセスで、まさにVorsprung durch Technik（技術による先進）を具現した特別なモデルです。
キャンペーンページ：https://www.audi.co.jp/ja/special_offer/limited_edition/rs3_competition_limited/
本件に関するお問合わせ先
フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社
アウディ ジャパン 広報部
関連リンク
日本語版リリース
https://www.audi-press.jp/press-releases/2026/lgjrll000000163e.html
アウディ プレス センター
https://www.audi-press.jp/index.html
アウディ ジャパン
https://www.audi.co.jp/jp/web/ja.html