名古屋 SNS 運用代行会社の新定番--株式会社キングプロテアが名古屋エリア向けサービスを本格始動｜累計動画制作1,500本以上の実績をもとに
～～～TikTok・Instagramショート動画を起点に、名古屋の中小企業・店舗ビジネスの「伝わらない」を売上に変える伴走型SNS運用代行が本格スタート～～～
名古屋 SNS 運用代行会社の新定番として、札幌を拠点とするSNS運用代行の専門会社・株式会社キングプロテア（代表取締役CEO：岸本一翔）は、2026年5月30日より名古屋エリアの店舗ビジネス・中小企業向けにSNS運用代行サービスの本格提供を開始します。累計動画制作1,500本超・現在26アカウント稼働中というZ世代クリエイターチームの実績を引っ提げ、「伝わらない悩みを売上に変える」伴走型の支援を名古屋でもスタートします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350868/images/bodyimage1】
名古屋 SNS 運用代行の現状--「やっているけど伸びない」が招く機会損失とは
名古屋 SNS 運用代行への需要は、ここ数年で急速に高まっています。総務省「令和5年版 情報通信白書」によれば、国内のSNS利用率は20～40代で80%を超えており、消費者が「お店を探す手段」としてInstagramやTikTokを活用する割合は年々増加しています。特に飲食・美容・小売といった店舗型ビジネスでは、SNSの発信力が集客の明暗を大きく分けるフェーズに入っています。
一方で、名古屋エリアの中小企業や店舗オーナーから多く聞かれるのが「やってはいるけど伸びない」「投稿が続かない」「何をやればいいかわからない」という声です。株式会社キングプロテアがこれまでに相談を受けてきたクライアントの声（キングプロテア調べ・2024年～2026年・複数名対象）では、自社でSNS運用を始めたものの「3ヶ月以内に更新が止まった」というケースが多数見られました。
この背景にあるのは「リソース不足」と「正しい型の欠如」です。経営者や店長が本業の合間にスマートフォンで撮影・投稿するだけでは、アルゴリズムに評価される動画品質・投稿頻度・構成を維持することは難しい。特にTikTokは「最初の2秒で離脱されない設計」「縦型フォーマット特有のテロップ・SE・音源選定」など、プラットフォーム固有のノウハウなしにはバズを狙えません。
名古屋 SNS 運用代行の文脈でも同様の課題が顕在化しており、「実務経験のある専門チームにまるごと任せたい」というニーズがこれまで以上に高まっています。キングプロテアが名古屋エリアへの展開を決めた直接の理由も、ここにあります。
名古屋 SNS 運用代行会社としてキングプロテアが選ばれる3つの理由
名古屋 SNS 運用代行として株式会社キングプロテアを選ぶ理由は、大きく3つあります。
**理由1：Z世代クリエイターチームによるTikTokネイティブの企画力**
キングプロテアのクリエイターチームは、TikTokをリアルに使いこなすZ世代で構成されています。プラットフォームのアルゴリズムとユーザー行動を「肌感」で理解しているメンバーが企画・台本・撮影・編集を担うため、「それっぽいけど伸びない動画」ではなく、「実際に再生される動画」を設計できます。株式会社エンクル様（SOIL CHOCOLATE）での384,000再生、株式会社CAICA様での328,000再生、株式会社マーズデザイン様での88,000再生、渋谷文化村レディースクリニック様での76,000再生など、大型バズ案件を複数創出してきた実績がその証左です。
**理由2：月8～10本のショート動画を「丸投げ」できる一気通貫体制**
キングプロテアは、企画・台本・撮影同行・編集・投稿管理・コメント運用・月次分析レポートまでをワンチームで完結させます。クライアント側に必要な作業は「撮影日の時間確保と現場への協力」のみ。本業に集中したい経営者・店舗オーナーが「SNSはプロに丸投げ」できる体制を整えています。累計1,500本以上の動画制作を通じて蓄積された業種別の「勝ちパターン」を、名古屋エリアのクライアントにも適用します。
**理由3：売上改善まで届く伴走設計**
再生数を伸ばすだけでなく、「動画 → プロフィール → 公式LINE/予約 → 来店・購入」という最短導線を設計し、売上につなげることをゴールに置いています。手結整体院様ではLINE活用により支援1ヶ月目で前年比166%の売上アップ（月商75万円→125万円）を実現。宿泊事業会社様ではMeta広告のターゲティング・クリエイティブPDCAにより、前代理店のCPA8～12万円を2万円に改善して売上5倍を達成しています。SNSの数値改善を「通過点」とし、売上改善を「ゴール」と定義して動くのがキングプロテアの伴走スタイルです。
名古屋エリア向けプランの全詳細--料金・内容・対象業種を一挙公開
名古屋 SNS 運用代行として提供する主なプランは以下のとおりです。いずれも最低契約期間は6ヶ月を推奨しており、初月からの急激な変化ではなく、3～6ヶ月での継続的な成果を約束する設計になっています。
**キャストアカウント運用プラン：88,000円／月**
月4本の投稿動画（企画・撮影・編集含む）、アカウント設計、レポート・分析、TikTokライブ支援を提供。個人アカウントの育成・集客を主目的とするプランです。
**店舗SNS運用プラン：177,000円／月**
ショート動画月8本投稿（企画・撮影・編集含む）、アカウント設計、レポート・分析、TikTokライブ支援、Meta広告配信・運用をパッケージで提供。飲食・美容・整体・小売など店舗ビジネスを運営するオーナーが主な対象です。
**法人SNS運用プラン：198,000円／月**
ショート動画月10本投稿（企画・撮影・編集含む）、アカウント設計、レポート・分析、TikTokライブ支援、Meta広告配信・運用を提供。複数店舗を抱える経営者・法人クライアントを対象としており、チェーン展開や新規出店に合わせた認知形成に適しています。
対応媒体はTikTok・Instagram（リール・フィード・ストーリーズ）・YouTubeショートの3媒体を基本とし、クライアントの業種・ターゲット層に応じて最適な媒体構成をご提案します。
なお、夜職特化プラン（キャバクラ・ホスト・ラウンジ・ガールズバー等の店舗向けSNSコンサル・TikTokライブ支援・ライバー育成）についても並行提供しています。業種特有のBAN対策・規約遵守ライティングを含む専門サポートを提供しており、詳細は個別ヒアリングにてご案内します。
名古屋エリアからの新規クライアントは、2026年5月30日より受け入れを開始。初回相談は無料で対応しています（先着順）。
名古屋 SNS 運用代行でよくある疑問--Q&Aで徹底解説
名古屋 SNS 運用代行を検討する際によく寄せられる疑問を、実際の相談事例をもとにまとめました。
**Q1：名古屋に拠点がないと、撮影や打ち合わせはどうなりますか？**
撮影は月に1～2回、担当クリエイターが名古屋の店舗・オフィスへ出向く「出張撮影」で対応します。打ち合わせはオンライン（Zoom・Google Meet等）を基本とし、月次レポートの共有・改善提案も同様にオンラインで完結します。遠方クライアントとの運用実績が複数あるため、品質に差は生まれません。
**Q2：TikTokだけでなくInstagramも対応できますか？**
はい。TikTokショート動画を基点に制作したコンテンツを、Instagramリール・YouTubeショートへ横展開する運用設計を標準で提供しています。プラットフォームごとのアルゴリズム特性に合わせたサイズ調整・テキスト最適化も込みでの対応です。
**Q3：成果が出るまでどのくらいかかりますか？**
業種・既存アカウントの状態・競合環境によって異なりますが、フォロワー数の伸びは3ヶ月以降から顕在化するケースが多く、問い合わせ・来店への転換は早いケースで1～2ヶ月目から確認されています。キングプロテアでは最低6ヶ月契約を推奨しており、3ヶ月・6ヶ月の節目で数値レポートと改善提案を実施します。
**Q4：他の代理店にすでに依頼しているが、乗り換えは可能ですか？**
可能です。現在運用中のアカウント・過去の投稿・インサイトデータを引き継ぎ、現状分析のうえで改善案を提示します。過去の宿泊事業会社様の事例では、前代理店のCPA8～12万円を引き継ぎ後に2万円まで改善しており、乗り換え後の成果改善事例を複数持っています。
**Q5：夜職系の業種でも依頼できますか？**
はい。キャバクラ・ホスト・ラウンジ・ガールズバー・コンカフェ等の夜職業態向けには、専用の夜職特化プランをご用意しています。業種特有のBAN対策・規約遵守ライティング・TikTokライブ支援・ライバー育成までをカバーするプランです。詳細は個別相談にてご案内します。
代表者コメント
「名古屋の経営者の方々とお話しする機会が増える中で、『SNSは大事だとわかっているが、本業が忙しくて続けられない』という声を繰り返し聞いてきました。自社でやろうとしても続かない、外注しても再生数だけが目標になって売上につながらない--この構造的な課題は、札幌のクライアントが最初に抱えていた悩みとまったく同じです。だからこそ僕たちには、解決策がある。
キングプロテアが名古屋 SNS 運用代行として提供するのは、『動画を作って投稿する』だけのサービスではありません。クライアントの事業の全体像を理解したうえで、SNSを起点に売上が動く導線を設計し、伴走し続けることにこだわっています。Z世代クリエイターチームがTikTokネイティブの感覚で動画を作り、データを見ながら改善を続け、売上数字で報告する--この一連のサイクルを、名古屋のビジネスにも届けたいと思っています。
名古屋の中小企業・店舗オーナーの皆さんと、共に夢を追いかけ、共に成果を出していく仲間になれることを楽しみにしています。SNSはプロに丸投げして、本業に全集中してください。」
--株式会社キングプロテア 代表取締役CEO 岸本一翔
今後の展望
株式会社キングプロテアは、2026年末までに名古屋エリアでの運用アカウント数を（具体的な目標アカウント数をクライアントから受領後に挿入）まで拡大することを目指します。また、名古屋エリアでの実績データを蓄積し、東海地方の業種別「SNS集客の勝ちパターン」として体系化・公開することも計画しています。
現在26アカウントを運用する中で培ってきた業種横断のナレッジを東海・中部エリアのビジネスに適用することで、「動画とSNSを起点に、地方中小企業の『伝わらない』を売上に変える」というミッションを全国規模で実現していきます。
名古屋エリアの店舗ビジネス経営者・複数店舗オーナー・中小企業の担当者様からのご相談を広く受け付けています。まずは無料の初回相談から、お気軽にお問い合わせください。
サービス概要
・サービス名: 名古屋エリア向けSNS運用代行サービス（TikTok・Instagram・YouTubeショート）
・提供開始日: 2026年5月30日
・対応プラン: キャストアカウント運用プラン（88,000円／月）／店舗SNS運用プラン（177,000円／月）／法人SNS運用プラン（198,000円／月）
・対象エリア: 名古屋市・愛知県・東海エリア（全国対応可・出張撮影含む）
・対象業種: 飲食・美容・整体・クリニック・小売・宿泊・夜職等の店舗ビジネス全般および法人
・無料相談: あり（先着順・初回相談無料）
・お問い合わせ: https://kingprotea.jp/contact/
・URL: https://kingprotea.jp
会社概要
・会社名: 株式会社キングプロテア（King Protea Inc.）
・代表者: 代表取締役CEO 岸本一翔（Kazuma Kishimoto）
・電話番号: 090-3898-9276（受付：平日9:00～18:00）
・メール: info@kingprotea.jp
・事業内容: SNS運用代行（TikTok／Instagram／YouTubeショート 他）※夜職特化プラン併設
・URL: https://kingprotea.jp
配信元企業：株式会社キングプロテア
名古屋 SNS 運用代行会社の新定番として、札幌を拠点とするSNS運用代行の専門会社・株式会社キングプロテア（代表取締役CEO：岸本一翔）は、2026年5月30日より名古屋エリアの店舗ビジネス・中小企業向けにSNS運用代行サービスの本格提供を開始します。累計動画制作1,500本超・現在26アカウント稼働中というZ世代クリエイターチームの実績を引っ提げ、「伝わらない悩みを売上に変える」伴走型の支援を名古屋でもスタートします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350868/images/bodyimage1】
名古屋 SNS 運用代行の現状--「やっているけど伸びない」が招く機会損失とは
名古屋 SNS 運用代行への需要は、ここ数年で急速に高まっています。総務省「令和5年版 情報通信白書」によれば、国内のSNS利用率は20～40代で80%を超えており、消費者が「お店を探す手段」としてInstagramやTikTokを活用する割合は年々増加しています。特に飲食・美容・小売といった店舗型ビジネスでは、SNSの発信力が集客の明暗を大きく分けるフェーズに入っています。
一方で、名古屋エリアの中小企業や店舗オーナーから多く聞かれるのが「やってはいるけど伸びない」「投稿が続かない」「何をやればいいかわからない」という声です。株式会社キングプロテアがこれまでに相談を受けてきたクライアントの声（キングプロテア調べ・2024年～2026年・複数名対象）では、自社でSNS運用を始めたものの「3ヶ月以内に更新が止まった」というケースが多数見られました。
この背景にあるのは「リソース不足」と「正しい型の欠如」です。経営者や店長が本業の合間にスマートフォンで撮影・投稿するだけでは、アルゴリズムに評価される動画品質・投稿頻度・構成を維持することは難しい。特にTikTokは「最初の2秒で離脱されない設計」「縦型フォーマット特有のテロップ・SE・音源選定」など、プラットフォーム固有のノウハウなしにはバズを狙えません。
名古屋 SNS 運用代行の文脈でも同様の課題が顕在化しており、「実務経験のある専門チームにまるごと任せたい」というニーズがこれまで以上に高まっています。キングプロテアが名古屋エリアへの展開を決めた直接の理由も、ここにあります。
名古屋 SNS 運用代行会社としてキングプロテアが選ばれる3つの理由
名古屋 SNS 運用代行として株式会社キングプロテアを選ぶ理由は、大きく3つあります。
**理由1：Z世代クリエイターチームによるTikTokネイティブの企画力**
キングプロテアのクリエイターチームは、TikTokをリアルに使いこなすZ世代で構成されています。プラットフォームのアルゴリズムとユーザー行動を「肌感」で理解しているメンバーが企画・台本・撮影・編集を担うため、「それっぽいけど伸びない動画」ではなく、「実際に再生される動画」を設計できます。株式会社エンクル様（SOIL CHOCOLATE）での384,000再生、株式会社CAICA様での328,000再生、株式会社マーズデザイン様での88,000再生、渋谷文化村レディースクリニック様での76,000再生など、大型バズ案件を複数創出してきた実績がその証左です。
**理由2：月8～10本のショート動画を「丸投げ」できる一気通貫体制**
キングプロテアは、企画・台本・撮影同行・編集・投稿管理・コメント運用・月次分析レポートまでをワンチームで完結させます。クライアント側に必要な作業は「撮影日の時間確保と現場への協力」のみ。本業に集中したい経営者・店舗オーナーが「SNSはプロに丸投げ」できる体制を整えています。累計1,500本以上の動画制作を通じて蓄積された業種別の「勝ちパターン」を、名古屋エリアのクライアントにも適用します。
**理由3：売上改善まで届く伴走設計**
再生数を伸ばすだけでなく、「動画 → プロフィール → 公式LINE/予約 → 来店・購入」という最短導線を設計し、売上につなげることをゴールに置いています。手結整体院様ではLINE活用により支援1ヶ月目で前年比166%の売上アップ（月商75万円→125万円）を実現。宿泊事業会社様ではMeta広告のターゲティング・クリエイティブPDCAにより、前代理店のCPA8～12万円を2万円に改善して売上5倍を達成しています。SNSの数値改善を「通過点」とし、売上改善を「ゴール」と定義して動くのがキングプロテアの伴走スタイルです。
名古屋エリア向けプランの全詳細--料金・内容・対象業種を一挙公開
名古屋 SNS 運用代行として提供する主なプランは以下のとおりです。いずれも最低契約期間は6ヶ月を推奨しており、初月からの急激な変化ではなく、3～6ヶ月での継続的な成果を約束する設計になっています。
**キャストアカウント運用プラン：88,000円／月**
月4本の投稿動画（企画・撮影・編集含む）、アカウント設計、レポート・分析、TikTokライブ支援を提供。個人アカウントの育成・集客を主目的とするプランです。
**店舗SNS運用プラン：177,000円／月**
ショート動画月8本投稿（企画・撮影・編集含む）、アカウント設計、レポート・分析、TikTokライブ支援、Meta広告配信・運用をパッケージで提供。飲食・美容・整体・小売など店舗ビジネスを運営するオーナーが主な対象です。
**法人SNS運用プラン：198,000円／月**
ショート動画月10本投稿（企画・撮影・編集含む）、アカウント設計、レポート・分析、TikTokライブ支援、Meta広告配信・運用を提供。複数店舗を抱える経営者・法人クライアントを対象としており、チェーン展開や新規出店に合わせた認知形成に適しています。
対応媒体はTikTok・Instagram（リール・フィード・ストーリーズ）・YouTubeショートの3媒体を基本とし、クライアントの業種・ターゲット層に応じて最適な媒体構成をご提案します。
なお、夜職特化プラン（キャバクラ・ホスト・ラウンジ・ガールズバー等の店舗向けSNSコンサル・TikTokライブ支援・ライバー育成）についても並行提供しています。業種特有のBAN対策・規約遵守ライティングを含む専門サポートを提供しており、詳細は個別ヒアリングにてご案内します。
名古屋エリアからの新規クライアントは、2026年5月30日より受け入れを開始。初回相談は無料で対応しています（先着順）。
名古屋 SNS 運用代行でよくある疑問--Q&Aで徹底解説
名古屋 SNS 運用代行を検討する際によく寄せられる疑問を、実際の相談事例をもとにまとめました。
**Q1：名古屋に拠点がないと、撮影や打ち合わせはどうなりますか？**
撮影は月に1～2回、担当クリエイターが名古屋の店舗・オフィスへ出向く「出張撮影」で対応します。打ち合わせはオンライン（Zoom・Google Meet等）を基本とし、月次レポートの共有・改善提案も同様にオンラインで完結します。遠方クライアントとの運用実績が複数あるため、品質に差は生まれません。
**Q2：TikTokだけでなくInstagramも対応できますか？**
はい。TikTokショート動画を基点に制作したコンテンツを、Instagramリール・YouTubeショートへ横展開する運用設計を標準で提供しています。プラットフォームごとのアルゴリズム特性に合わせたサイズ調整・テキスト最適化も込みでの対応です。
**Q3：成果が出るまでどのくらいかかりますか？**
業種・既存アカウントの状態・競合環境によって異なりますが、フォロワー数の伸びは3ヶ月以降から顕在化するケースが多く、問い合わせ・来店への転換は早いケースで1～2ヶ月目から確認されています。キングプロテアでは最低6ヶ月契約を推奨しており、3ヶ月・6ヶ月の節目で数値レポートと改善提案を実施します。
**Q4：他の代理店にすでに依頼しているが、乗り換えは可能ですか？**
可能です。現在運用中のアカウント・過去の投稿・インサイトデータを引き継ぎ、現状分析のうえで改善案を提示します。過去の宿泊事業会社様の事例では、前代理店のCPA8～12万円を引き継ぎ後に2万円まで改善しており、乗り換え後の成果改善事例を複数持っています。
**Q5：夜職系の業種でも依頼できますか？**
はい。キャバクラ・ホスト・ラウンジ・ガールズバー・コンカフェ等の夜職業態向けには、専用の夜職特化プランをご用意しています。業種特有のBAN対策・規約遵守ライティング・TikTokライブ支援・ライバー育成までをカバーするプランです。詳細は個別相談にてご案内します。
「名古屋の経営者の方々とお話しする機会が増える中で、『SNSは大事だとわかっているが、本業が忙しくて続けられない』という声を繰り返し聞いてきました。自社でやろうとしても続かない、外注しても再生数だけが目標になって売上につながらない--この構造的な課題は、札幌のクライアントが最初に抱えていた悩みとまったく同じです。だからこそ僕たちには、解決策がある。
キングプロテアが名古屋 SNS 運用代行として提供するのは、『動画を作って投稿する』だけのサービスではありません。クライアントの事業の全体像を理解したうえで、SNSを起点に売上が動く導線を設計し、伴走し続けることにこだわっています。Z世代クリエイターチームがTikTokネイティブの感覚で動画を作り、データを見ながら改善を続け、売上数字で報告する--この一連のサイクルを、名古屋のビジネスにも届けたいと思っています。
名古屋の中小企業・店舗オーナーの皆さんと、共に夢を追いかけ、共に成果を出していく仲間になれることを楽しみにしています。SNSはプロに丸投げして、本業に全集中してください。」
--株式会社キングプロテア 代表取締役CEO 岸本一翔
今後の展望
株式会社キングプロテアは、2026年末までに名古屋エリアでの運用アカウント数を（具体的な目標アカウント数をクライアントから受領後に挿入）まで拡大することを目指します。また、名古屋エリアでの実績データを蓄積し、東海地方の業種別「SNS集客の勝ちパターン」として体系化・公開することも計画しています。
現在26アカウントを運用する中で培ってきた業種横断のナレッジを東海・中部エリアのビジネスに適用することで、「動画とSNSを起点に、地方中小企業の『伝わらない』を売上に変える」というミッションを全国規模で実現していきます。
名古屋エリアの店舗ビジネス経営者・複数店舗オーナー・中小企業の担当者様からのご相談を広く受け付けています。まずは無料の初回相談から、お気軽にお問い合わせください。
サービス概要
・サービス名: 名古屋エリア向けSNS運用代行サービス（TikTok・Instagram・YouTubeショート）
・提供開始日: 2026年5月30日
・対応プラン: キャストアカウント運用プラン（88,000円／月）／店舗SNS運用プラン（177,000円／月）／法人SNS運用プラン（198,000円／月）
・対象エリア: 名古屋市・愛知県・東海エリア（全国対応可・出張撮影含む）
・対象業種: 飲食・美容・整体・クリニック・小売・宿泊・夜職等の店舗ビジネス全般および法人
・無料相談: あり（先着順・初回相談無料）
・お問い合わせ: https://kingprotea.jp/contact/
・URL: https://kingprotea.jp
会社概要
・会社名: 株式会社キングプロテア（King Protea Inc.）
・代表者: 代表取締役CEO 岸本一翔（Kazuma Kishimoto）
・電話番号: 090-3898-9276（受付：平日9:00～18:00）
・メール: info@kingprotea.jp
・事業内容: SNS運用代行（TikTok／Instagram／YouTubeショート 他）※夜職特化プラン併設
・URL: https://kingprotea.jp
配信元企業：株式会社キングプロテア
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