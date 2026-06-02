世界的な電力網の近代化と再生可能エネルギーの統合加速に伴い、固体変圧器市場は2033年までに3倍近くに拡大する見通し

世界的な電力網の近代化と再生可能エネルギーの統合加速に伴い、固体変圧器市場は2033年までに3倍近くに拡大する見通し