日本のものづくりと産業界の現場課題を解決する AI ソリューションが名古屋に集結「AI 博覧会 Nagoya 2026」注目出展社を発表
～地元企業やスタートアップ、ロボットソリューションからスマートグラスまで幅広く出展、名古屋コンベンションホールにて 6 月 16 日・17 日開催～
国内最大級のAIポータルメディア「AIsmiley」を運営するアイスマイリー（東京都渋谷区、代表取締役：板羽晃司）は、2026 年 6 月 16 日（火）・17 日（水）の 2 日間、名古屋コンベンションホールにて「AI 博覧会 Nagoya 2026」を開催します。なお、「AI 博覧会」の東海エリアでの開催は初めてとなります。
日本のものづくりを牽引する東海エリアでは現在、現場の人手不足や熟練者の技能継承が急務となっています。今回の「AI 博覧会 Nagoya 2026」では、製造業をはじめとする産業界の現場課題を解決するソリューションが多数展示されます。また、「スタートアップゾーン」を設置し、日本のスタートアップ企業の AI 製品開発の取り組みをご覧いただけます。
本プレスリリースでは、ものづくりの現場が抱える「熟練者不足」や「情報の属人化」を解消する情報資産化・設備監視ソリューションから、ヒューマノイド×物理 AI による次世代ロボット活用、言葉の壁をワンタップで解消する日本発のリアルタイム通訳＆AI 検索、さらには金融・インフラ・官公庁など規制産業のデータ主権を守るプライベート AI など、注目の出展社を紹介します。
■「AI 博覧会 Nagoya 2026」について
2024 年のスタートから数えて通算 8 回目を迎える「AI 博覧会」が、ついに東海エリアへ初上陸します。ものづくりの中核である東海エリアのニーズに合わせ、IT から製造現場まで網羅した多種多様な AI 技術が集結します。「自社に最適な AI は何か？」「どうすれば効果的に導入できるのか？」という企業のリアルな疑問や課題に対し、具体的な解決策（ソリューション）を提示する 2 日間です。
【注目の出展社】
◇製造業向けのロボット導入・AI学習・データ活用を支援【実機デモ/ロボット/フィジカルAI/愛知本社】
※6/16のみ出展
企業名：岡谷鋼機株式会社
製品名：ヒューマノイドロボット（AGiBOT社/G1）、Physical AI、AI-Agent
AGiBOT社のヒューマノイドロボットを展示します。また、ヒューマノイドの販売だけではなく、物理AIを活用したロボットソリューションを提供しています。製造業の顧客向けに提供している、ヒューマノイドロボットの導入やAIファインチューニングの実施、お客様のAI学習・データ活用のインテグレーション支援についてもご紹介します。
◇「情報資産化」と「AIによる設備監視」で、ものづくりの未来を支える製造業向けソリューション
【出展社実演/愛知本社】
企業名：萩原エレクトロニクス株式会社
製品名：Co-Sou Log、LogMiLL
名古屋市を拠点に車載機器や産業機器向けの電子デバイスをはじめ、先端技術を活用したソリューションを提供し、自動車・工場・インフラ分野のものづくりを支えています。製造業の現場が抱える「情報の属人化」「熟練者不足」「設備保守の負担」といった課題に応える2つのソリューション、情報活用プラットフォーム「Co-Sou Log」と後付け型設備DXソリューション「LogMiLL」を出展します。社内外の情報をAIで資産化・活用する仕組みと、既存設備に低コストで導入できるセンサー＋AIによる見える化を通じて、製造業のお客様が無理なく続けられるDXを一気通貫で支援します。
国内最大級のAIポータルメディア「AIsmiley」を運営するアイスマイリー（東京都渋谷区、代表取締役：板羽晃司）は、2026 年 6 月 16 日（火）・17 日（水）の 2 日間、名古屋コンベンションホールにて「AI 博覧会 Nagoya 2026」を開催します。なお、「AI 博覧会」の東海エリアでの開催は初めてとなります。
日本のものづくりを牽引する東海エリアでは現在、現場の人手不足や熟練者の技能継承が急務となっています。今回の「AI 博覧会 Nagoya 2026」では、製造業をはじめとする産業界の現場課題を解決するソリューションが多数展示されます。また、「スタートアップゾーン」を設置し、日本のスタートアップ企業の AI 製品開発の取り組みをご覧いただけます。
本プレスリリースでは、ものづくりの現場が抱える「熟練者不足」や「情報の属人化」を解消する情報資産化・設備監視ソリューションから、ヒューマノイド×物理 AI による次世代ロボット活用、言葉の壁をワンタップで解消する日本発のリアルタイム通訳＆AI 検索、さらには金融・インフラ・官公庁など規制産業のデータ主権を守るプライベート AI など、注目の出展社を紹介します。
■「AI 博覧会 Nagoya 2026」について
2024 年のスタートから数えて通算 8 回目を迎える「AI 博覧会」が、ついに東海エリアへ初上陸します。ものづくりの中核である東海エリアのニーズに合わせ、IT から製造現場まで網羅した多種多様な AI 技術が集結します。「自社に最適な AI は何か？」「どうすれば効果的に導入できるのか？」という企業のリアルな疑問や課題に対し、具体的な解決策（ソリューション）を提示する 2 日間です。
【注目の出展社】
◇製造業向けのロボット導入・AI学習・データ活用を支援【実機デモ/ロボット/フィジカルAI/愛知本社】
※6/16のみ出展
企業名：岡谷鋼機株式会社
製品名：ヒューマノイドロボット（AGiBOT社/G1）、Physical AI、AI-Agent
AGiBOT社のヒューマノイドロボットを展示します。また、ヒューマノイドの販売だけではなく、物理AIを活用したロボットソリューションを提供しています。製造業の顧客向けに提供している、ヒューマノイドロボットの導入やAIファインチューニングの実施、お客様のAI学習・データ活用のインテグレーション支援についてもご紹介します。
◇「情報資産化」と「AIによる設備監視」で、ものづくりの未来を支える製造業向けソリューション
【出展社実演/愛知本社】
企業名：萩原エレクトロニクス株式会社
製品名：Co-Sou Log、LogMiLL
名古屋市を拠点に車載機器や産業機器向けの電子デバイスをはじめ、先端技術を活用したソリューションを提供し、自動車・工場・インフラ分野のものづくりを支えています。製造業の現場が抱える「情報の属人化」「熟練者不足」「設備保守の負担」といった課題に応える2つのソリューション、情報活用プラットフォーム「Co-Sou Log」と後付け型設備DXソリューション「LogMiLL」を出展します。社内外の情報をAIで資産化・活用する仕組みと、既存設備に低コストで導入できるセンサー＋AIによる見える化を通じて、製造業のお客様が無理なく続けられるDXを一気通貫で支援します。