応援購入サイト「Makuake」で200%達成！ ベンチプレス世界王者（2002～2026） 児玉大紀選手と共同開発した 「ハイグリップシューズKモデル」6月1日（月）より直営サイトで販売(予約から)開始
日本発のスポーツブランドBODYMAKER（ボディメーカー）を製造から販売まで行なっているBODYMAKER株式会社（本社：大阪府吹田市垂水町3-16-17 代表：長渕 翔）よりお知らせです。
BODYMAKERが直営サイトで新作【児玉大紀選手と共同開発】高いグリップ力と横ブレを抑えるベンチプレスのための専用シューズ「ハイグリップシューズKモデル」を発売する。
4月16日（木）から応援購入サイト「Makuake」に出店していたこの商品。売上目標200％の大ヒット！5月17日（日）「Makuake」での販売終了。そしてついにBODYMAKER直営サイトに「ハイグリップシューズKモデル」が登場！6月1日（月）より、販売を開始する。ベンチプレスで足が安定しない…悩みを解決する補助グッズ。【高いグリップ力】と【安定感を追求した横ブレ抑制構造】を実現し、安定したフォームで挙げやすい！アッパー部分の素材は通気性が良く、快適にお使いいただけます。まさにベンチプレッサー待望のベンチプレス専用シューズ「ハイグリップシューズKモデル」がついに発売！あのベンチプレス世界王者（2002～2026）児玉大紀選手も開発にいたっては一切妥協を許さなかった。「ハイグリップシューズKモデル」待望の販売開始です。
ハイグリップシューズ Ｋモデル
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gAS14825BK/
BODYMAKER
https://www.bodymaker.jp
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350953/images/bodyimage1】
ハイグリップシューズ Ｋモデル【AS148】
【サイズ】25.0cm～28.0cm
【カラー】ブラック・ホワイト
【素 材】ポリエステル、ポリウレタン、コットン
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350953/images/bodyimage2】
【使用する事で期待できる効果】
・バーベルシャフトの正しい握り方を習得
・グリップ幅や手の位置を体で覚えることができる
・フォーム習得によりベンチプレスの技術向上
・ベンチを使用せず、立ったままで使用が可能
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350953/images/bodyimage3】
配信元企業：BODYMAKER株式会社
BODYMAKERが直営サイトで新作【児玉大紀選手と共同開発】高いグリップ力と横ブレを抑えるベンチプレスのための専用シューズ「ハイグリップシューズKモデル」を発売する。
4月16日（木）から応援購入サイト「Makuake」に出店していたこの商品。売上目標200％の大ヒット！5月17日（日）「Makuake」での販売終了。そしてついにBODYMAKER直営サイトに「ハイグリップシューズKモデル」が登場！6月1日（月）より、販売を開始する。ベンチプレスで足が安定しない…悩みを解決する補助グッズ。【高いグリップ力】と【安定感を追求した横ブレ抑制構造】を実現し、安定したフォームで挙げやすい！アッパー部分の素材は通気性が良く、快適にお使いいただけます。まさにベンチプレッサー待望のベンチプレス専用シューズ「ハイグリップシューズKモデル」がついに発売！あのベンチプレス世界王者（2002～2026）児玉大紀選手も開発にいたっては一切妥協を許さなかった。「ハイグリップシューズKモデル」待望の販売開始です。
ハイグリップシューズ Ｋモデル
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gAS14825BK/
BODYMAKER
https://www.bodymaker.jp
ハイグリップシューズ Ｋモデル【AS148】
【サイズ】25.0cm～28.0cm
【カラー】ブラック・ホワイト
【素 材】ポリエステル、ポリウレタン、コットン
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350953/images/bodyimage2】
【使用する事で期待できる効果】
・バーベルシャフトの正しい握り方を習得
・グリップ幅や手の位置を体で覚えることができる
・フォーム習得によりベンチプレスの技術向上
・ベンチを使用せず、立ったままで使用が可能
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350953/images/bodyimage3】
配信元企業：BODYMAKER株式会社
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