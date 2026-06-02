応援購入サイト「Makuake」で200%達成！ ベンチプレス世界王者（2002～2026） 児玉大紀選手と共同開発した 「ハイグリップシューズKモデル」6月1日（月）より直営サイトで販売(予約から)開始

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