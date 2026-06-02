株式会社サンクユー、BtoB-ECのカスタマイズ範囲の決め方を解説｜“どこまで作るべきか”で失敗しない判断基準とは
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350347/images/bodyimage1】
株式会社サンクユー（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堀川治）は、BtoB-EC導入時に多くの企業が悩む「カスタマイズ範囲の決め方」を整理したコラム『BtoB-ECのカスタマイズ範囲はどう決める？領域別優先度マトリクスと意思決定の3軸』を公開しました。
■ 「どこまで作るべきか」がBtoB-EC最大の悩み
BtoB-EC導入時、多くの企業が、
・どこまで標準機能で対応するべきか
・どこをカスタマイズするべきか
・最初から全部作るべきか
で悩んでいます。
特にBtoBでは、商習慣や業務フローが企業ごとに異なるため、「全部作る」と高額化し、「標準だけ」に寄せると現場に合わない問題が発生しやすくなります。
■ 「必要そうだから作る」が失敗の原因
本コラムでは、失敗する企業の多くが、
・将来使うかもしれない機能を追加する
・現場整理前に要望を全部載せる
・優先順位を決めないまま開発する
といった状態になっていると解説しています。
結果として、
・開発費が膨らむ
・運用が複雑化する
・結局使われない
ケースも少なくありません。
■ カスタマイズ範囲を決める「3つの軸」
コラムでは、意思決定の基準として、
・業務インパクト
・運用頻度
・代替可能性
の3軸を提示しています。
つまり、
・毎日使う
・ミスが起きやすい
・人依存が強い
業務ほど優先度が高くなるという考え方です。
■ 優先順位を整理する“マトリクス”が重要
また、すべてを一度に開発するのではなく、
・今すぐ必要
・将来拡張
・運用でカバー可能
を整理し、段階導入する重要性を解説しています。
特にBtoB-ECでは、
・得意先別価格
・再注文導線
・承認フロー
・基幹システム連携
など、影響範囲が大きい機能から整理することが重要になります。
■ 「作ること」が目的になってはいけない
本コラムでは、重要なのは機能数ではなく、
「業務をどう改善したいか」
であると整理しています。
そのため、カスタマイズ前に業務整理・要件定義を行うことが、結果的にコスト最適化につながると解説しています。
■ コラムはこちら
BtoB-ECのカスタマイズ範囲はどう決める？領域別優先度マトリクスと意思決定の3軸
https://www.thank-u.net/blog/b2b-ec/btob-ec-customization-scope/
■ サンクユーの支援
サンクユーでは、単なる機能追加ではなく、業務構造を踏まえたBtoB-EC設計を支援しています。
・業務整理／要件定義
・優先順位整理
・BtoB-EC構築
・EC-CUBEカスタマイズ
・基幹システム連携
・段階導入設計
まで一貫して対応しています。
■ こんな企業様におすすめ
・どこまでカスタマイズすべきか迷っている
・開発費が膨らみそうで不安
・必要な機能だけ整理したい
・現場に定着するBtoB-ECを作りたい
・段階導入で失敗を防ぎたい
こうした課題をお持ちの企業様は、ぜひご相談ください。
【株式会社サンクユーについて】
株式会社サンクユーは、ECサイト構築、Webシステム開発、保守・運用を手がける制作会社です。
特にBtoB-EC構築、Web受注化、EC-CUBEを活用したカスタマイズ開発に強みを持ち、受注業務の効率化・属人化解消・売上拡大を支援しています。
会社名：株式会社サンクユー
代表者：代表取締役 堀川治
所在地：〒142-0062 東京都品川区小山4-14-3
設立：2010年7月6日
事業内容：ECサイト構築、Webシステム開発、保守・運用
URL：https://www.thank-u.net/
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社サンクユー
TEL：03-3788-7388
Email：info@thank-u.net
配信元企業：株式会社サンクユー
株式会社サンクユー（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堀川治）は、BtoB-EC導入時に多くの企業が悩む「カスタマイズ範囲の決め方」を整理したコラム『BtoB-ECのカスタマイズ範囲はどう決める？領域別優先度マトリクスと意思決定の3軸』を公開しました。
■ 「どこまで作るべきか」がBtoB-EC最大の悩み
BtoB-EC導入時、多くの企業が、
・どこまで標準機能で対応するべきか
・どこをカスタマイズするべきか
・最初から全部作るべきか
で悩んでいます。
特にBtoBでは、商習慣や業務フローが企業ごとに異なるため、「全部作る」と高額化し、「標準だけ」に寄せると現場に合わない問題が発生しやすくなります。
■ 「必要そうだから作る」が失敗の原因
本コラムでは、失敗する企業の多くが、
・将来使うかもしれない機能を追加する
・現場整理前に要望を全部載せる
・優先順位を決めないまま開発する
といった状態になっていると解説しています。
結果として、
・開発費が膨らむ
・運用が複雑化する
・結局使われない
ケースも少なくありません。
■ カスタマイズ範囲を決める「3つの軸」
コラムでは、意思決定の基準として、
・業務インパクト
・運用頻度
・代替可能性
の3軸を提示しています。
つまり、
・毎日使う
・ミスが起きやすい
・人依存が強い
業務ほど優先度が高くなるという考え方です。
■ 優先順位を整理する“マトリクス”が重要
また、すべてを一度に開発するのではなく、
・今すぐ必要
・将来拡張
・運用でカバー可能
を整理し、段階導入する重要性を解説しています。
特にBtoB-ECでは、
・得意先別価格
・再注文導線
・承認フロー
・基幹システム連携
など、影響範囲が大きい機能から整理することが重要になります。
■ 「作ること」が目的になってはいけない
本コラムでは、重要なのは機能数ではなく、
「業務をどう改善したいか」
であると整理しています。
そのため、カスタマイズ前に業務整理・要件定義を行うことが、結果的にコスト最適化につながると解説しています。
■ コラムはこちら
BtoB-ECのカスタマイズ範囲はどう決める？領域別優先度マトリクスと意思決定の3軸
https://www.thank-u.net/blog/b2b-ec/btob-ec-customization-scope/
■ サンクユーの支援
サンクユーでは、単なる機能追加ではなく、業務構造を踏まえたBtoB-EC設計を支援しています。
・業務整理／要件定義
・優先順位整理
・BtoB-EC構築
・EC-CUBEカスタマイズ
・基幹システム連携
・段階導入設計
まで一貫して対応しています。
■ こんな企業様におすすめ
・どこまでカスタマイズすべきか迷っている
・開発費が膨らみそうで不安
・必要な機能だけ整理したい
・現場に定着するBtoB-ECを作りたい
・段階導入で失敗を防ぎたい
こうした課題をお持ちの企業様は、ぜひご相談ください。
株式会社サンクユーは、ECサイト構築、Webシステム開発、保守・運用を手がける制作会社です。
特にBtoB-EC構築、Web受注化、EC-CUBEを活用したカスタマイズ開発に強みを持ち、受注業務の効率化・属人化解消・売上拡大を支援しています。
会社名：株式会社サンクユー
代表者：代表取締役 堀川治
所在地：〒142-0062 東京都品川区小山4-14-3
設立：2010年7月6日
事業内容：ECサイト構築、Webシステム開発、保守・運用
URL：https://www.thank-u.net/
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社サンクユー
TEL：03-3788-7388
Email：info@thank-u.net
配信元企業：株式会社サンクユー
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