株式会社サンクユー、BtoB-EC構築を「安さ」で選ぶリスクを解説｜見積比較で見落とされる“本当のコスト”とは
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350339/images/bodyimage1】
株式会社サンクユー（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堀川治）は、BtoB-EC導入を検討する企業向けに、価格だけで制作会社を選ぶリスクを整理したコラム『BtoB-EC構築を「安さ」で選ぶと失敗する理由｜見積比較で見落とす”本当のコスト”と業者選びの4視点』を公開しました。
■ 「安い見積」で選んだ結果、逆に高くなるケースが増えている
BtoB-EC導入時、多くの企業が最初に比較するのは「初期費用」です。
しかし実際には、
・追加開発が増える
・運用に合わず作業が残る
・改修のたびに費用が発生する
・結局作り直しになる
といったケースも少なくありません。
特にBtoBでは、単純なEC機能だけではなく、業務設計や運用適合性が重要になります。
■ 見積比較で見落とされやすい“本当のコスト”
本コラムでは、見積金額だけでは見えないコストとして、
・要件定義不足による追加開発
・運用負荷による人件費
・手作業が残ることによる非効率
・将来改修コスト
などを整理しています。
初期費用が安く見えても、運用開始後にコストが膨らむケースは少なくありません。
■ 制作会社選びで重要な4つの視点
コラムでは、制作会社選定時に重要な視点として、
・業務理解力
・BtoB-EC実績
・要件定義力
・保守／運用体制
を挙げています。
単に「ECを作る会社」ではなく、「業務を理解して設計できる会社か」が重要になります。
■ 「機能比較」だけでは失敗する
特にBtoB-ECでは、
・得意先別価格
・掛売り
・承認フロー
・基幹システム連携
・再注文導線
など、企業ごとの独自要件が多く存在します。
そのため、機能比較だけで判断すると、実運用とのズレが発生しやすくなります。
■ コラムはこちら
BtoB-EC構築を「安さ」で選ぶと失敗する理由｜見積比較で見落とす”本当のコスト”と業者選びの4視点
https://www.thank-u.net/blog/b2b-ec/btob-ec-vendor-selection/
■ サンクユーの支援
サンクユーでは、価格だけではなく、運用・拡張・保守まで含めた視点でBtoB-EC構築を支援しています。
・業務整理／要件定義
・BtoB-EC構築
・EC-CUBEカスタマイズ
・基幹システム連携
・段階導入設計
・保守／運用支援
まで一貫して対応しています。
■ こんな企業様におすすめ
・見積比較で判断に迷っている
・安さだけで失敗したくない
・将来の改修コストも考慮したい
・業務に合うBtoB-ECを構築したい
・長期運用を前提に検討したい
こうした課題をお持ちの企業様は、ぜひご相談ください。
【株式会社サンクユーについて】
株式会社サンクユーは、ECサイト構築、Webシステム開発、保守・運用を手がける制作会社です。
特にBtoB-EC構築、Web受注化、EC-CUBEを活用したカスタマイズ開発に強みを持ち、受注業務の効率化・属人化解消・売上拡大を支援しています。
会社名：株式会社サンクユー
代表者：代表取締役 堀川治
所在地：〒142-0062 東京都品川区小山4-14-3
設立：2010年7月6日
事業内容：ECサイト構築、Webシステム開発、保守・運用
URL：https://www.thank-u.net/
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社サンクユー
TEL：03-3788-7388
Email：info@thank-u.net
配信元企業：株式会社サンクユー
株式会社サンクユー（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堀川治）は、BtoB-EC導入を検討する企業向けに、価格だけで制作会社を選ぶリスクを整理したコラム『BtoB-EC構築を「安さ」で選ぶと失敗する理由｜見積比較で見落とす”本当のコスト”と業者選びの4視点』を公開しました。
■ 「安い見積」で選んだ結果、逆に高くなるケースが増えている
BtoB-EC導入時、多くの企業が最初に比較するのは「初期費用」です。
しかし実際には、
・追加開発が増える
・運用に合わず作業が残る
・改修のたびに費用が発生する
・結局作り直しになる
といったケースも少なくありません。
特にBtoBでは、単純なEC機能だけではなく、業務設計や運用適合性が重要になります。
■ 見積比較で見落とされやすい“本当のコスト”
本コラムでは、見積金額だけでは見えないコストとして、
・要件定義不足による追加開発
・運用負荷による人件費
・手作業が残ることによる非効率
・将来改修コスト
などを整理しています。
初期費用が安く見えても、運用開始後にコストが膨らむケースは少なくありません。
■ 制作会社選びで重要な4つの視点
コラムでは、制作会社選定時に重要な視点として、
・業務理解力
・BtoB-EC実績
・要件定義力
・保守／運用体制
を挙げています。
単に「ECを作る会社」ではなく、「業務を理解して設計できる会社か」が重要になります。
■ 「機能比較」だけでは失敗する
特にBtoB-ECでは、
・得意先別価格
・掛売り
・承認フロー
・基幹システム連携
・再注文導線
など、企業ごとの独自要件が多く存在します。
そのため、機能比較だけで判断すると、実運用とのズレが発生しやすくなります。
■ コラムはこちら
BtoB-EC構築を「安さ」で選ぶと失敗する理由｜見積比較で見落とす”本当のコスト”と業者選びの4視点
https://www.thank-u.net/blog/b2b-ec/btob-ec-vendor-selection/
■ サンクユーの支援
サンクユーでは、価格だけではなく、運用・拡張・保守まで含めた視点でBtoB-EC構築を支援しています。
・業務整理／要件定義
・BtoB-EC構築
・EC-CUBEカスタマイズ
・基幹システム連携
・段階導入設計
・保守／運用支援
まで一貫して対応しています。
■ こんな企業様におすすめ
・見積比較で判断に迷っている
・安さだけで失敗したくない
・将来の改修コストも考慮したい
・業務に合うBtoB-ECを構築したい
・長期運用を前提に検討したい
こうした課題をお持ちの企業様は、ぜひご相談ください。
株式会社サンクユーは、ECサイト構築、Webシステム開発、保守・運用を手がける制作会社です。
特にBtoB-EC構築、Web受注化、EC-CUBEを活用したカスタマイズ開発に強みを持ち、受注業務の効率化・属人化解消・売上拡大を支援しています。
会社名：株式会社サンクユー
代表者：代表取締役 堀川治
所在地：〒142-0062 東京都品川区小山4-14-3
設立：2010年7月6日
事業内容：ECサイト構築、Webシステム開発、保守・運用
URL：https://www.thank-u.net/
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社サンクユー
TEL：03-3788-7388
Email：info@thank-u.net
配信元企業：株式会社サンクユー
プレスリリース詳細へ