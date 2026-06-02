世界のエネルギー効率化規制によるスマートメーター導入の加速を受け、熱量計市場は2033年までに32億9,000万米ドルを突破する見通し

世界のエネルギー効率化規制によるスマートメーター導入の加速を受け、熱量計市場は2033年までに32億9,000万米ドルを突破する見通し