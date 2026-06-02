工業用ローラーチェーンおよびスプロケット世界市場の深層分析2026-2032：市場規模・成長率・競合戦略・地域別展望
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351072/images/bodyimage1】
Global Info Research（所在地：東京都中央区） は、最新の業界調査レポート 「工業用ローラーチェーンおよびスプロケットの世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」 を発表しました。本レポートでは、工業用ローラーチェーンおよびスプロケット市場の最新市場動向を多角的に掘り下げ、売上、販売量、価格推移、市場シェア、主要企業ランキングなどを包括的に分析しています。さらに、地域別、国別、製品タイプ別、用途別の詳細な市場データを体系的に整理し、2021年から2032年までの長期的な市場成長予測を提供します。定量分析に加え、競争環境の変化や主要企業の成長戦略に関する質的評価も実施。業界関係者がより戦略的な意思決定を行えるよう、実践的なインサイトを提示しています。
▼ 無料サンプル提供中（レポートの詳細内容・お申込みはこちら）▼
https://www.globalinforesearch.jp/reports/1253620/industrial-roller-chains-and-sprockets
1. 市場定義と製品セグメント：産業オートメーションの縁の下の力持ち
工業用ローラーチェーンおよびスプロケットは、工場の生産ライン、物流コンベヤ、農業機械、食品加工装置など、あらゆる動力伝達システムにおいて不可欠な機械要素部品です。本レポートでは、以下の製品タイプ別に詳細な市場分析を実施しています。
製品タイプ別セグメント：
シングルストランドチェーン（Single Strand Chain）：標準的な動力伝達用途。コストパフォーマンスに優れ、軽負荷から中負荷まで広く採用。
マルチストランドチェーン（Multi Strand Chain）：高負荷・高トルク伝達が求められる重工業・鉱山機械向け。耐久性と耐摩耗性が向上。
ダブルピッチチェーン（Double Pitch Chain）：コンベヤ用途に最適化された長ピッチ設計。軽量化と長距離伝達を両立。
その他（特殊コーティングチェーン・耐食仕様など）：食品グレードや防錆処理を施したハイエンド製品。
用途別セグメント：
食品加工（Food Processing）：耐食性・衛生規格対応チェーンへの需要急増。自動化ラインの増加に伴い、2030年までにCAGR 6.2%が見込まれる。
製造業（Manufacturing）：自動車組立ライン、家電生産ラインなど。スマートファクトリーの推進により、予知保全対応の高機能チェーンが拡大。
農業機械（Agricultural Machine）：コンバイン、トラクター、ティーラーなど過酷な環境下での長期使用が求められる分野。耐塵性・耐泥性チェーンが主流。
その他（物流・鉱業・建設等）：eコマース拡大に伴う倉庫自動化（AS/RS）や、鉱山向け高強度チェーンが成長。
2. 世界市場規模と成長ドライバー：なぜ今、工業用チェーン市場が注目されるのか
2.1 グローバル製造業の回復と設備投資サイクル
世界製造業PMI（購買担当者景気指数）は2025年下半期以降、主要国で継続的に好況圏（50以上）を維持しています。特に中国、インド、東南アジア諸国では、政府主導のインフラ投資と製造業高度化政策（中国「製造2025」の次期計画、インド「Make in India 2.0」など）が、工業用ローラーチェーン需要を直接的に押し上げています。
国際連合工業開発機関（UNIDO）のデータによれば、2025年の世界製造業生産高は前年比3.2%増となり、パンデミック前の水準を約8%上回りました。これに伴い、産業用動力伝達部品の交換需要だけでなく、新設ライン向けの新規需要も活発化しています。
Global Info Research（所在地：東京都中央区） は、最新の業界調査レポート 「工業用ローラーチェーンおよびスプロケットの世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」 を発表しました。本レポートでは、工業用ローラーチェーンおよびスプロケット市場の最新市場動向を多角的に掘り下げ、売上、販売量、価格推移、市場シェア、主要企業ランキングなどを包括的に分析しています。さらに、地域別、国別、製品タイプ別、用途別の詳細な市場データを体系的に整理し、2021年から2032年までの長期的な市場成長予測を提供します。定量分析に加え、競争環境の変化や主要企業の成長戦略に関する質的評価も実施。業界関係者がより戦略的な意思決定を行えるよう、実践的なインサイトを提示しています。
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1. 市場定義と製品セグメント：産業オートメーションの縁の下の力持ち
工業用ローラーチェーンおよびスプロケットは、工場の生産ライン、物流コンベヤ、農業機械、食品加工装置など、あらゆる動力伝達システムにおいて不可欠な機械要素部品です。本レポートでは、以下の製品タイプ別に詳細な市場分析を実施しています。
製品タイプ別セグメント：
シングルストランドチェーン（Single Strand Chain）：標準的な動力伝達用途。コストパフォーマンスに優れ、軽負荷から中負荷まで広く採用。
マルチストランドチェーン（Multi Strand Chain）：高負荷・高トルク伝達が求められる重工業・鉱山機械向け。耐久性と耐摩耗性が向上。
ダブルピッチチェーン（Double Pitch Chain）：コンベヤ用途に最適化された長ピッチ設計。軽量化と長距離伝達を両立。
その他（特殊コーティングチェーン・耐食仕様など）：食品グレードや防錆処理を施したハイエンド製品。
用途別セグメント：
食品加工（Food Processing）：耐食性・衛生規格対応チェーンへの需要急増。自動化ラインの増加に伴い、2030年までにCAGR 6.2%が見込まれる。
製造業（Manufacturing）：自動車組立ライン、家電生産ラインなど。スマートファクトリーの推進により、予知保全対応の高機能チェーンが拡大。
農業機械（Agricultural Machine）：コンバイン、トラクター、ティーラーなど過酷な環境下での長期使用が求められる分野。耐塵性・耐泥性チェーンが主流。
その他（物流・鉱業・建設等）：eコマース拡大に伴う倉庫自動化（AS/RS）や、鉱山向け高強度チェーンが成長。
2. 世界市場規模と成長ドライバー：なぜ今、工業用チェーン市場が注目されるのか
2.1 グローバル製造業の回復と設備投資サイクル
世界製造業PMI（購買担当者景気指数）は2025年下半期以降、主要国で継続的に好況圏（50以上）を維持しています。特に中国、インド、東南アジア諸国では、政府主導のインフラ投資と製造業高度化政策（中国「製造2025」の次期計画、インド「Make in India 2.0」など）が、工業用ローラーチェーン需要を直接的に押し上げています。
国際連合工業開発機関（UNIDO）のデータによれば、2025年の世界製造業生産高は前年比3.2%増となり、パンデミック前の水準を約8%上回りました。これに伴い、産業用動力伝達部品の交換需要だけでなく、新設ライン向けの新規需要も活発化しています。