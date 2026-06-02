ニトリルブタジエンゴム（NBR） ラテックス業界動向：2026年の市場規模は2581百万米ドル見込み
ニトリルブタジエンゴム（NBR） ラテックスとは
ニトリルブタジエンゴム（NBR）ラテックスは、アクリロニトリルとブタジエンを重合して得られる合成ラテックスであり、天然ゴムラテックスと比較して優れた耐摩耗性、耐油性、耐薬品性および引張強度を有する。
特に医療用手袋用途では、ラテックスアレルギーの原因となる天然タンパク質を含まず、揮発性有機化合物（VOC）の発生も少ないことから、安全性と環境適合性の両面で高く評価されている。近年では医療機関だけでなく、食品加工、電子機器製造、化学工場などでも採用が拡大しており、ニトリルブタジエンゴム（NBR）ラテックスは高機能保護材料としての地位を確立している。
本市場では、ニトリルブタジエンゴム（NBR）ラテックス、医療用手袋、合成ラテックス、耐薬品性材料、高機能エラストマーが重要なキーワードとなる。世界的な医療安全基準の強化や天然ラテックス代替需要の拡大を背景に、NBRラテックスは衛生・産業用途双方で存在感を高めている。
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【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351076/images/bodyimage2】
図. ニトリルブタジエンゴム（NBR） ラテックスの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「ニトリルブタジエンゴム（NBR） ラテックス―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、ニトリルブタジエンゴム（NBR） ラテックスの世界市場は、2025年に2509百万米ドルと推定され、2026年には2581百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）3.2%で推移し、2032年には3118百万米ドルに拡大すると見込まれています。
医療用手袋市場が牽引する需要構造
用途別では、医療分野がニトリルブタジエンゴム（NBR）ラテックス需要の中心を占める。感染症対策の常態化や医療衛生基準の高度化により、使い捨て医療用手袋の需要は高水準を維持している。
特に近半年では、東南アジアや中東地域での医療インフラ投資拡大に伴い、医療グレードNBRラテックスの調達量が増加している。一方、工業用途では耐油手袋、シール材、ガスケット、特殊コーティング向け需要が安定しており、多様な産業分野への浸透が進んでいる。
製品タイプ別では、中アクリロニトリル型が市場全体の65％以上を占める最大セグメントとなっている。このタイプは耐油性と柔軟性のバランスに優れ、医療用手袋および産業用保護具の両分野で広く採用されている。
アジア太平洋地域が圧倒的な生産・消費拠点
地域別では、アジア太平洋地域がニトリルブタジエンゴム（NBR）ラテックス市場の約96％を占める圧倒的な中心地となっている。特に中国、マレーシア、タイ、韓国は世界有数の手袋生産拠点として機能しており、原料供給から完成品製造までのサプライチェーンが集積している。
市場は比較的集中度が高く、主要メーカーである Kumho Petrochemical、Synthomer、Nantex の上位3社で56％以上のシェアを占める。さらに LG Chem、Zeon Chemicals、Omnova Solutions なども高性能グレード市場で存在感を示している。
技術革新と収益性向上への課題
現在のニトリルブタジエンゴム（NBR）ラテックス市場では、単なる生産能力競争から高機能化競争への移行が進んでいる。特に薄膜化技術、低タンパク質化技術、高耐久性処方の開発が差別化要因となっている。医療用手袋メーカーでは、同等の防護性能を維持しながら材料使用量を削減する超薄型手袋の開発が活発化している。
ニトリルブタジエンゴム（NBR）ラテックスは、アクリロニトリルとブタジエンを重合して得られる合成ラテックスであり、天然ゴムラテックスと比較して優れた耐摩耗性、耐油性、耐薬品性および引張強度を有する。
特に医療用手袋用途では、ラテックスアレルギーの原因となる天然タンパク質を含まず、揮発性有機化合物（VOC）の発生も少ないことから、安全性と環境適合性の両面で高く評価されている。近年では医療機関だけでなく、食品加工、電子機器製造、化学工場などでも採用が拡大しており、ニトリルブタジエンゴム（NBR）ラテックスは高機能保護材料としての地位を確立している。
本市場では、ニトリルブタジエンゴム（NBR）ラテックス、医療用手袋、合成ラテックス、耐薬品性材料、高機能エラストマーが重要なキーワードとなる。世界的な医療安全基準の強化や天然ラテックス代替需要の拡大を背景に、NBRラテックスは衛生・産業用途双方で存在感を高めている。
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図. ニトリルブタジエンゴム（NBR） ラテックスの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「ニトリルブタジエンゴム（NBR） ラテックス―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、ニトリルブタジエンゴム（NBR） ラテックスの世界市場は、2025年に2509百万米ドルと推定され、2026年には2581百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）3.2%で推移し、2032年には3118百万米ドルに拡大すると見込まれています。
医療用手袋市場が牽引する需要構造
用途別では、医療分野がニトリルブタジエンゴム（NBR）ラテックス需要の中心を占める。感染症対策の常態化や医療衛生基準の高度化により、使い捨て医療用手袋の需要は高水準を維持している。
特に近半年では、東南アジアや中東地域での医療インフラ投資拡大に伴い、医療グレードNBRラテックスの調達量が増加している。一方、工業用途では耐油手袋、シール材、ガスケット、特殊コーティング向け需要が安定しており、多様な産業分野への浸透が進んでいる。
製品タイプ別では、中アクリロニトリル型が市場全体の65％以上を占める最大セグメントとなっている。このタイプは耐油性と柔軟性のバランスに優れ、医療用手袋および産業用保護具の両分野で広く採用されている。
アジア太平洋地域が圧倒的な生産・消費拠点
地域別では、アジア太平洋地域がニトリルブタジエンゴム（NBR）ラテックス市場の約96％を占める圧倒的な中心地となっている。特に中国、マレーシア、タイ、韓国は世界有数の手袋生産拠点として機能しており、原料供給から完成品製造までのサプライチェーンが集積している。
市場は比較的集中度が高く、主要メーカーである Kumho Petrochemical、Synthomer、Nantex の上位3社で56％以上のシェアを占める。さらに LG Chem、Zeon Chemicals、Omnova Solutions なども高性能グレード市場で存在感を示している。
技術革新と収益性向上への課題
現在のニトリルブタジエンゴム（NBR）ラテックス市場では、単なる生産能力競争から高機能化競争への移行が進んでいる。特に薄膜化技術、低タンパク質化技術、高耐久性処方の開発が差別化要因となっている。医療用手袋メーカーでは、同等の防護性能を維持しながら材料使用量を削減する超薄型手袋の開発が活発化している。