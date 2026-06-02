ベビー用品ブランド「EDISONmama(エジソンママ)」を展開する株式会社ケイジェイシー(本社：東京都品川区、代表取締役社長：崔(チェ))は、6月1日の「歯がための日」に合わせ、“まるで本物のプレッツェル”のような見た目が特徴の歯がため「カミカミBaby プレッツェル」を紹介します。写真を撮りたくなるデザイン性と、赤ちゃんが握りやすく噛みやすい機能性を兼ね備えたアイテムです。





カミカミBaby プレッツェル





■思わず写真を撮りたくなる、プレッツェル型

「カミカミBaby プレッツェル」は本物の焼き菓子のようなリアルなプレッツェル形状が特徴。赤ちゃんが夢中でカミカミしている姿は、思わず写真に残したくなるかわいさです。

また、見た目だけでなく、赤ちゃんの使いやすさにも配慮。リング状で小さな手でも握りやすく、向きを変えながら様々な場所を噛める設計になっており、生地部分はかため、チョコ部分はやわらかめと、2種類の硬さを採用。異なる噛み心地によって、歯ぐきをやさしく刺激します。

さらに、表裏それぞれに異なる凹凸があるため、噛む場所によって様々な感触を楽しめます。赤ちゃんが飽きにくく、長く遊べるよう工夫されています。









■毎日使うものだから、安全性にも配慮

やわらかなシリコーン素材を採用し、電子レンジ・煮沸・薬液消毒に対応。毎日衛生的に使用できます。また、プレッツェルの形には、かわいらしさだけではない細やかな工夫が詰まっています。赤ちゃんのお口に入りすぎにくい形状で、安心して使いやすいように設計しました。また、ストラップを付けやすいので、お出かけの際にも活躍します。

赤ちゃんが思わず手に取りたくなること、そしてママパパが使いやすいと感じられること。そのどちらも大切にしながら、エジソンママらしいものづくりを続けています。









■“カミカミ期”を、親子で楽しい時間に

歯がためは、赤ちゃんの成長に寄り添うファーストトイのひとつ。エジソンママでは、「少しでも育児時間を楽しく、前向きなものにしてほしい」という想いのもと、機能性とデザイン性の両立を目指した商品開発を行っています。

6月1日の「歯がための日」をきっかけに、赤ちゃんの“はじめてのカミカミ”を見守ってみてはいかがでしょうか。









■商品概要

カミカミBaby プレッツェル

・対象年齢： 3ヶ月頃～

・価格 ： 880円（税込）

・電子レンジ・煮沸・薬液消毒対応

・購入場所： 公式オンラインストア・全国のベビー用品店など









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