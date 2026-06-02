うな探偵社(本社：東京都台東区)の会長・高科 征朗は、このたび「全国調査業協同組合」において理事から常務理事に就任いたしました。これを記念し、うな探偵社では2026年6月8日(月)から7月31日(金)までの期間限定で、「LINE無料証拠診断キャンペーン」を実施いたします。









■LINEやSNSが“証拠”になる時代へ

近年、浮気・不倫問題に加え、SNSトラブル、誹謗中傷、DV、婚活詐欺など、デジタル上のコミュニケーションをきっかけとしたトラブル相談が増加しています。特に、LINEやSNSのメッセージ履歴、スクリーンショット、DMなどが問題発覚の重要な手がかりとなるケースも多く、“デジタル上に残る記録”の重要性が高まっています。









■「異性関係(不貞)」は離婚原因でも上位項目

法務省委託調査研究「協議離婚に関する実態調査結果の概要」では、協議離婚を経験した30代・40代男女1,000名への調査において、「異性関係(不貞)」が離婚原因の上位項目となっています。一方で近年では、LINEやSNS、DM、写真、録音データなど、デジタル上に残るやり取りが、問題発覚や状況整理の重要な手がかりとなるケースも増えています。





離婚の原因グラフ(出典：令和2年 法務省委託調査研究「協議離婚に関する実態調査結果の概要」)





■「LINE無料証拠診断キャンペーン」

うな探偵社では、会長・高科 征朗の探偵業界団体 常務理事就任を記念し、2026年6月8日(月)から7月31日(金)までの期間限定で、「LINE無料証拠診断キャンペーン」を実施いたします。

近年では、「このLINEは証拠になるのか」「スクリーンショットだけでも相談できるのか」「何を残しておけば良いのか分からない」といった相談が増加しています。

そこで本キャンペーンでは、LINEで送付いただいた資料について、探偵視点で簡易的な証拠診断を無料で実施いたします。





【対象例】

・LINEやSNSのスクリーンショット

・DM履歴

・写真データ

・録音データ

・その他証拠資料





送付いただいた内容について、

・証拠として活用できる可能性

・追加で必要となる情報

・調査を行う場合の方向性

などを、探偵視点で簡易的にアドバイスいたします。





うな探偵社LINE： https://page.line.me/492pkxlg





LINE無料証拠診断キャンペーン

うな探偵社公式LINE





■シングル支援にも対応

うな探偵社では、浮気・不倫問題だけではなく、離婚や別居をきっかけに生活環境の変化に直面するシングルマザー・シングルファザーからの相談にも対応しています。

特に近年では、

「住まいをどうするか」

「家を財産分与にして売りたい」

「子どもの生活環境をできるだけ変えたくない」

といった相談も増えていることから、提携不動産会社と連携し、住まい探しを含めた生活再建支援にも取り組んでいます。

探偵による調査だけで終わるのではなく、“その後の生活”まで見据えた支援体制を整えている点も、うな探偵社の特徴の一つです。

今後もうな探偵社では、調査だけではなく、依頼者一人ひとりの不安や生活環境の変化にも寄り添いながら、“相談できる探偵社”として安心して頼れる環境づくりを進めてまいります。









■キャンペーン概要

名称 ： 常務理事就任記念 LINE無料証拠診断キャンペーン

期間 ： 2026年6月8日(月)～2026年7月31日(金)

内容 ： LINEによる証拠資料の無料簡易診断

対象 ： 浮気・不倫問題、SNSトラブル、DV、誹謗中傷、婚活トラブル等

相談方法： LINE公式アカウントより受付









■うな探偵社について

会社名 ： うな探偵社／株式会社OK

会長 ： 高科 征朗

代表取締役 ： 清水 拓

創業 ： 1998年9月

本社 ： 〒111-0054 東京都台東区鳥越2-8-12 浅沼ビル2階

TEL ： 0120-962-660

探偵業届出番号： 東京本社 東京都公安委員会 第30250275号

事業内容 ： 浮気調査、素行調査、所在・行方調査、盗聴・盗撮発見、

ストーカー対策、いじめ調査、労務問題調査、各種トラブル相談

加盟団体 ： 内閣総理大臣認可法人 全国調査業協同組合

公式サイト ： https://una-tan.com/