株式会社たきコーポレーション(代表取締役社長：滝澤 寿一、本社：東京都中央区築地5-3-3)は、当社が制作に携わった、株式会社LIENA様のライフスタイルブランド「Herz」のビジュアルアイデンティティが、2026年5月4日に、国際的なブランドデザインアワードである「The Best Brand Awards」のIdentity New部門にて、Asia & Oceania BRONZE賞を受賞したことをお知らせいたします。





ライフスタイルブランド「Herz」





【受賞概要】

アワード名：The Best Brand Awards

受賞部門 ：Identity New

受賞内容 ：Asia & Oceania BRONZE

制作内容 ：ライフスタイルブランド 「Herz」におけるブランドデザイン構築









【「The Best Brand Awards」概要】

ドイツに本部を置く、ブランドデザインやビジュアルアイデンティティに特化した国際的なデザインアワードです。主に「ロゴ」「ブランドアイデンティティ」「リブランディング」など、企業や商品におけるブランド表現を評価対象としています。









【制作物について】

くみっきーの愛称で知られる舟山久美子さんが立ち上げたライフスタイルエモーショナルブランド「Herz」のロゴデザインとパッケージデザインを、たきコーポレーションのブランディング制作部門カンパニーであるIGI(イギ)で担当しました。「Herz」は、舟山久美子さんが、自身の経験を通して実感した「本当に価値のあるもの」を、ライフスタイル全般に提案していくブランドです。顧客にプロダクトを提供するだけではなく、人と人との交流によって生まれる絆や幸せの連鎖を重要と考え、顧客との接点となるすべてのデザインがコンセプトを映し出す媒体となるよう、デザインしました。





スキンケアラインとして展開されている「Herz skin」商品パッケージ





■Herz公式Webページ

https://herz-jp.com/

■「Herz」におけるブランドデザイン構築の制作経緯についてはこちらも併せてご覧ください。

https://igi.taki.co.jp/case/case25.html









【たきコーポレーション IGI所属 アートディレクター 米山 浩太郎より】

ブランドとして大切にしたい「目に見えないものにこそ、価値がある」というコンセプトを、ビジュアルアイデンティティとして可視化したい。――ブランドオーナーの舟山さんから最初その言葉をお聞きした瞬間、難しいお題をいただいたと、反射的に感じたことを今でも覚えています。

そこから約2年。LIENAのみなさまとともに、「Herz skin」というブランドをどのようにユーザーへ体験させていくか、そのためにどんなパッケージや世界観であるべきかを、チーム全員で丁寧に、そして真剣に考え続けてきました。

今回、そんな日々がこのような国際的なコンペで評価いただけたことは、素直に嬉しいです。

この経験を糧に、次のブランドづくりへ、またチームとともに誠実に向き合っていきたいと思います。









【会社概要】

会社名 ： 株式会社たきコーポレーション

代表者 ： 代表取締役社長 滝澤 寿一

所在地 ： 東京都中央区築地5-3-3 築地浜離宮ビル

事業内容： 広告・SPツール・Webサイトの企画制作、

企業・商品ブランディング、CI/VI、UI/UX開発他、

コミュニケーション全般の企画・設計・制作

URL ： https://www.taki.co.jp/





「The Best Brand Awards」Identity New部門 Asia & Oceania BRONZE賞受賞 表彰状