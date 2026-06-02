インターネット総合ショッピングモール「Qoo10」（https://www.qoo10.jp/）を運営するeBay Japan合同会社（本社：東京都港区、代表取締役：グ ジャヒョン）は、全国の働く20代～50代女性500名を対象に「働く女性の2026年夏のボーナスに関する調査」を実施しました。

夏のボーナスの時期が近づいてきました。物価高騰が続く昨今、女性たちは貴重なボーナスをどのように活用しようとしているのでしょうか。今回の調査では、ボーナスの使い道や、2026年上半期を頑張った「自分へのご褒美」の購入について、さらにボーナスでお得に買い物をするための工夫についても聞きました。あわせて、年代や同居する子どもの有無による傾向の比較も行いました。ボーナスのタイミングで買い物をしたり、日頃から節約をしたり、それぞれの方法で前向きに毎日を楽しもうとする女性たちの生活が垣間見える調査結果となりました。

＜「20％メガ割」URL＞https://www.qoo10.jp/gmkt.inc/Special/Special.aspx?sid=162288





調査結果トピックス

１．2026年夏のボーナスの使い道1位「貯金・預金」 2位「旅行・レジャー」

年代別では20代・30代は「旅行・レジャー」が1位 「コスメ」「衣料品」「推し活」もランクイン

20代は「コスメ・スキンケア用品・香水等」が第3位

これまでのボーナス最高額も調査！100万円、500万円以上という人も

２．約半数の女性が、2026年夏のボーナスで自分へのご褒美を買う！予算は1～5万円

20代の3割以上がボーナスで欲しいものが決まっている

2025年夏よりご褒美の予算が多い人も！「昨年より仕事を頑張ったから」

一方昨年より予算が少ない人は「ボーナスが昨年より少なそう」「物価高で節約したい」

３．ご褒美購入に向けて支出を調整している人6割以上

7割以上が複数のサイトやお得なクーポン、セール情報をチェックしている

物価高騰で支出を減らしている項目がある人は7割以上





＜調査結果＞

１．2026年夏のボーナスの使い道1位は「貯金・預金」 2位は「旅行・レジャー」

年代別では20代・30代は「旅行・レジャー」が1位 「コスメ」「衣料品」「推し活」もランクイン

20代は「コスメ・スキンケア用品・香水等」が第3位

これまでのボーナス最高額も調査！100万円、500万円以上という人も

今回の調査は、2026年夏にボーナスをもらう予定がある女性のみを対象として実施しました。この夏のボーナスの使い道を聞いたところ、1位は「貯金・預金（55.8％）」。2位は「旅行・レジャー（46.6％）」でした。

最も優先する使い道について、同居している子どもがいる人と、子どもと同居していないもしくは子どもはいない人の回答を比較したところ、子どもと同居している人は特に「旅行・レジャー」の回答者の割合が多いことが分かりました。家族で予定を立てている人もいるのかもしれません。「趣味・エンタメ・推し活等」は子どもと同居していない／子どもはいない人の割合が多いなどの違いも見えました。





年代別で比較したところ、どの年代でも「貯金・預金（20代：52.0％／30代：49.6％／40代：54.4％／50代：67.2％）」は優先度が高く、その中でも「旅行・レジャー（20代：52.0％／30代：55.2％／40代：38.4％／50代：40.8％）」も多くの女性が楽しむ予定があるようです。20代・30代・40代では「趣味・エンタメ・推し活等（20代：19.2％／30代：27.2％／40代：19.2％）」も比較的上位にランクイン。20代は「コスメ・スキンケア用品・香水等（22.4％）」、20代・30代で「衣料品（20代：21.6％／30代：23.2％）」に使うという人も2割以上いました。





ボーナスで買い物をするときの主な購入先についても聞きました。その結果、1位は「ECモール（42.2％）」でした。「ブランドの公式サイト（公式EC）（22.6％）」と回答した人も2割以上おり、実店舗だけでなくECも含めて、購入するものに合わせた場所で買い物が検討されていると考えられます。

これまでにもらったボーナスの最高額も聞いたところ、20万円～50万円がボリュームゾーンとなりました。100万円以上と回答した人は13.6%。中には500万円以上という人もいました。今年はいくらもらえるのか、期待が高まります。





これまでにボーナスで買って良かったもの、印象に残っているものについても聞きました。「気になっていた財布を買って仕事を頑張ろうと思った（大阪府・24歳）」など、次の半年に向けて自分を鼓舞した思い出や、「初ボーナスで家族旅行をセッティング（広島県・25歳）」「家族で沖縄旅行。4人で盛大に1人分のボーナスを使った（大阪府・51歳）」など、家族との時間に使ったエピソードが寄せられました。「人気のコスメをライン買い（大阪府・36歳）」「スマートフォンを一括で購入（埼玉県・31歳）」「少し高めのブーツを買った。ちょっと特別な用事の時はそれを履くと今でも気分が上がる（東京都・35歳）」「家財一式購入含め引っ越しをした。心機一転できた（神奈川県・46歳）」など、欲しかったものや計画していたものを思い切って購入し、気分を上げている人もいるようです。「旅行先で高級ブランドの時計を買ったが、もったいなくてあまり使わないうちに電池が切れた（東京都・56歳）」という切ないエピソードも。「普段買うことのないスイーツを買って、裕福感にひたるのが楽しみ（神奈川県・42歳）」と、特別なリラックスタイムを手に入れている人もいました。





２．約半数の女性が、2026年夏のボーナスで自分へのご褒美を買う！予算は1～5万円

20代の3割以上がボーナスで欲しいものが決まっている

2025年夏よりご褒美の予算が多い人も！「昨年より仕事を頑張ったから」

一方昨年より予算が少ない人は「ボーナスが昨年より少なそう」「物価高で節約したい」

2026年夏のボーナスで、特に「自分へのご褒美」として買い物の予定があるかを聞きました。その結果、全体では約半数が、自分へのご褒美を買う予定があることが判明。特に20代は「買うものが決まっている（27.2％）」人と「ボーナスを見越して既に買った（7.2％）」人を合わせて34.4％と、他の年代よりも多い結果となりました。





ご褒美の予算は「1万円以上3万円未満（14.0％）」「3万円以上5万円未満（14.0％）」くらいと考えている人が比較的多いことが分かりました。この予算について、昨年2025年の夏のボーナスで買ったご褒美の予算と比較すると、「変わらない（58.4％）」人が約6割で多数派でしたが、「多い（32.9％）」という人もいました。





去年よりもご褒美の予算が多い理由を聞いたところ、1位は「昨年よりも仕事を頑張ったと感じているから（43.8％）」。ボーナスは、これまで頑張った自分をねぎらう良いタイミングにもなっているようです。反対に、昨年よりご褒美の予算を少なく設定している人の理由は、「昨年よりもらえるボーナスの金額が少なそうだから（42.9％）」が1位に。「物価高で今後節約したいから（28.6％）」「物価高でこの一年出費が多かったから（28.6％）」と、続く物価高に悩まされている人もいました。





３．ご褒美の購入に向けて支出を調整している人6割以上

7割以上が複数のサイトやお得なクーポン、セール情報をチェックしている

物価高騰で支出を減らしている項目がある人は7割以上

支出が増えやすい今、ボーナス時期のご褒美の購入は、女性たちにとってどれくらい優先度が高いのでしょうか。この夏の自分へのご褒美の購入に向けて、調整している支出があるか聞いたところ、6割以上が何かしらの支出を調整していることが判明。特に「食費（37.4％）」を調整している人が多いことが分かりました。





さらに、ご褒美を購入するにあたって7割以上の人が、複数のサイトを見たり、お得なクーポンやセールの情報をチェックしたりしていることが分かりました。特に20代、30代はその割合が多いことが判明。期間としては1週間程度調べるという人が多く、中には前回の冬のボーナス時期や、1年前の夏のボーナスをもらったころから調べているという人もいました。自分へのご褒美の満足度を高めるために、女性たちは様々な工夫をしていることがうかがえます。





最後に、自分へのご褒美の購入予定に関係なく、昨今の物価高騰に伴い日常的に支出を減らしている項目があるか聞いたところ、1位は「食費（41.4％）」でした。「特になし（29.4％）」と回答した人を除いて、7割以上が物価の影響で行動を変えていることが分かりました。ご褒美の購入に限らず、よりお得に買い物ができる機会を活用することは、引き続き日々の生活のポイントになると考えられます。

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【調査概要】

「働く女性の2026年夏のボーナスに関する調査」

調査期間：2026年4月13日～4月14日

調査対象：全国の働く20代～50代女性 各125名 計500名

（2026年夏のボーナスをもらう予定の人に限る）

調査方法：インターネット調査

調査会社：株式会社ネオマーケティング

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2026年夏のボーナスを起点にした調査結果を通して、女性たちのお金の使い方が垣間見えました。2026年上半期が終わる節目でもあるこの時期、ボーナスを使って旅行・レジャーに出かける予定がある人や、自分へのご褒美を買う予定がある人、買いたい物がすでに決まっている人も一定数見られました。一方で、堅実に貯金や預金、投資を考えている人や、ご褒美は買うものの予算は昨年より減らすという人も。よりお得に自分へのご褒美を買える方法の検討や、支出の調整をしている人もいました。

Qoo10では、定期的な「20%メガ割」セールの実施、割引クーポンの発行など、お得にお買い物が楽しめる企画を幅広く展開しています。コスメやファッション、食べ物、美容家電、日用品など品ぞろえも充実。ボーナスをきっかけにしたちょっとしたお買い物や、自分へのご褒美購入、また日用品や食料品のお買い物に至るまで、お得に便利に活用していただけます。





■「20％メガ割」セールについて

Qoo10は、2026年5月29日（金）から6月10日（水）まで、Qoo10最大のショッピング祭り「20%メガ割」を開催しています。

特設コーナーとして「Q ONLY」「Inner Beauty ブランドリレーセール」「メガ推し」「リアルタイムランキング」「急上昇ショップ」「Live Shopping」「人気キーワード」「30%メガショップリレー」などを設置しています。クーポン：最大20%割引のクーポンを、セール期間中3回に分けてプレゼントします。1枚につき、最大1万円分の割引、100円以上購入で使用可能です。

※クーポン利用条件等の詳細は、キャンペーンページをご参照ください。

＜「20％メガ割」URL＞https://www.qoo10.jp/gmkt.inc/Special/Special.aspx?sid=162288





■eBay Japan合同会社について

eBay Japan合同会社は、楽しさを仕掛け、喜びを届けるマーケットプレイスとして「Qoo10（キューテン）」を運営しています。2010年に運営を開始した「Qoo10」は、ファッション・ビューティ・スポーツ・家電・モバイル・日用品・生活用品・食品・ベビー・エンタメ・ブック・eチケット等あらゆるジャンルにわたり、豊富な品揃えを誇ります。「Qoo10」を通じて、セラー（売り手）は法人・個人を問わず、国内外から自由に商品を出品でき、バイヤー（買い手）は、安全かつ安心な環境で、お買い物を楽しむことができます。





本社所在地：東京都港区元赤坂1丁目3-13 赤坂センタービルディング 13F

事業内容：インターネット総合ショッピングモール「Qoo10」の運営

URL：http://www.qoo10.jp/



