株式会社サイカ(本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：平尾 喜昭、以下 サイカ)は、2026年6月3日に沖縄で開催される「マーケティングアジェンダ2026」に、株式会社伊藤園 執行役員 マーケティング本部長 志田 光正氏と登壇し、『インフレ時代を勝ち抜く「お～いお茶」の進化 ～AI×データサイエンスで挑む「意思決定」の資産化～』と題したセッションを行います。





※プレスリリースは当社Webサイトでも公開しています。

https://xica.net/action/marketingagenda-okinawa-2026/





サイカ、日本最高峰のマーケティングカンファレンス『マーケティングアジェンダ2026』に株式会社伊藤園 執行役員 マーケティング本部長 志田 光正氏と登壇





■「マーケティングアジェンダ2026」について

マーケティングアジェンダは、国内外のトップマーケターが一堂に会する日本最高峰のネットワーキングカンファレンスです。各業界における企業の取り組みや直面している課題などを3日間で集中的にディスカッションし、業界を超えてネットワークを深めていきます。





10年目となる今回は「マーケター進化論」をテーマに、事業成長や社会変革に必要な存在になるために今、選択すべき「進化」について、業界の枠を越えた課題解決のアプローチや最新の成功事例を共有します。サイカは、データドリブン・マーケティングのさらなる普及・発展に寄与するため、本カンファレンスに協賛・登壇いたします。





https://marketingagenda.jp/okinawa/









■サイカが登壇するセッションについて

原材料高騰や「日本茶クライシス」という逆風が続く中、売上No.1ブランド「お～いお茶」は守りから「攻め」のデータドリブン戦略へ舵を切っています。





本セッションでは、株式会社伊藤園 執行役員 マーケティング本部長の志田氏をお迎えし、AI時代に求められる「意思決定の進化」の裏側を公開します。「お～いお茶」の顧客ロイヤル化を促す真のドライバーを紐解き、AIとの対話によってインフレや市場変化を先読みした「勝てるシナリオ」をいかに描き出すのか。常に“手触り感”のあるマーケティングを貫くために、確かな根拠に基づく意思決定を「組織知」へと昇華させる同社の挑戦に迫ります。





AI時代に競争優位を決定づけるのは、技術ではなく「人の意思決定」とその資産化にあります。AI×データサイエンスにより、インフレ時代を勝ち抜くマーケターの進化の真髄に深く踏み込みます。









■セッション概要

・日時 ：2026年6月3日(水) 14:30-15:00

・会場 ：沖縄リゾートホテル ラグナガーデンホテル

・テーマ：インフレ時代を勝ち抜く「お～いお茶」の進化

～AI×データサイエンスで挑む「意思決定」の資産化～





登壇者

●志田 光正氏

株式会社伊藤園 執行役員 マーケティング本部長

1998年4月株式会社伊藤園入社。2004年マーケティング本部商品企画一部に配属後、お～いお茶商品企画、紅茶ブランドTEAS'TEA商品企画、健康ミネラルむぎ茶商品企画を担当。2019年5月マーケティング本部本部長、2022年5月執行役員に就任。

https://www.itoen.co.jp/





株式会社伊藤園 執行役員 マーケティング本部長 志田 光正氏





●平尾 喜昭

株式会社サイカ 代表取締役社長CEO

慶應義塾大学総合政策学部卒業。父親が勤める会社の倒産を原体験として、大学在学中に出会った統計分析から経営支援の可能性を見出し、2012年に株式会社サイカを設立。エンタープライズ企業を中心にこれまで300社以上を支援し、”ビジネスの成長スパイラルをつくるデータサイエンスファーム”として、再現性の高いビジネス成長に貢献してきた。著書に『狙って売上を伸ばすデータ分析の思考法 勝ち続けるための「データ×感性」6ステップ』(クロスメディア・パブリッシング)。

https://xica.net/





株式会社サイカ 代表取締役社長CEO 平尾 喜昭





■会社情報





コーポレートロゴ





株式会社サイカは、「才能開花に満ちた公正な世界をつくる」をパーパスに掲げるデータサイエンスファームです。国内外を代表するデータサイエンティストや研究者、戦略コンサルタントによる「人財の知能」を最大の強みとし、科学的なアプローチを通じて企業の持続的な成長を支援するプロフェッショナル集団です。

社名 ： 株式会社サイカ(XICA CO., LTD.)

代表者 ： 代表取締役社長CEO 平尾 喜昭

所在地 ： 東京都港区六本木3丁目1-1 六本木ティーキューブ14F

設立 ： 2012年

URL ： https://xica.net/

Facebook： https://www.facebook.com/XICA.japan/

LinkedIn： https://jp.linkedin.com/company/xica-co

X ： https://x.com/xica_official









■サービス情報(AI Decision Engine「XICA」)





サービスロゴ





企業の意思決定を組織知に変え、勝ち続ける経営のための「AI意思決定エンジン」を実装します。高精度なデータサイエンスを駆使して、複雑なビジネスメカニズムを解き明かし、「データの意味化」から「組織知の資産化」までを一気通貫で支援。独自AI基盤「XICA＊AI Platform」を掛け合わせた高い応用力で、資産性と再現性をもった「勝ち続ける組織」への構造化を実現する経営インフラを提供します。





ブランド名 ： XICA(サイカ)

URL ： https://xica.net/

提供サービス概要： 意思決定支援システム、次世代経営OS、

データサイエンスに基づく戦略コンサルティングの提供

主要実績 ： 国内を代表する消費財・食品・リテール・通信・金融など、

大手ナショナルクライアントにおけるデータサイエンスに

基づく意思決定支援の実績多数









※サイカおよびXICAの名称・ロゴは、日本国およびその他の国における株式会社サイカの登録商標または商標です。

※その他、記載されている会社名・商品名についても、各社の商標または登録商標です。