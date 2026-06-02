敏感肌向けヒト型セラミド化粧品ブランド「シェルシュール」を展開する有限会社DSR（本社：大阪府吹田市、代表者：宮竹 二郎）は、公式オンラインショップにて、数量限定の「3種のアゼライン酸化粧品使い比べセット」を６月１日（月）に発売開始しました。

本セットは、アゼライン酸配合の化粧水・美容液3種をミニサイズで使い比べできる、会員限定の特別セットです。 4月に発売した新商品「アドバンストエッセンスRO」のミニサイズも含まれており、アゼライン酸化粧品を初めて試す方や、自分の肌に合うアイテムを見つけたい方におすすめです。 販売価格は、定価合計4,532円相当のところ、税込1,650円。数量限定のため、なくなり次第終了となります。

皮脂・ベタつき・肌荒れが気になる敏感肌に。アゼライン酸の効果

アゼライン酸は、アゼライン酸は、小麦やライ麦、大麦などの穀物や酵母に含まれている、天然由来の成分です。 ポツポツ、皮脂肌荒れ、目立つ毛穴、べたつきといったお悩みに適しています。

アゼライン酸トライアルセット内容

アゼライン酸は皮脂が多い方にとってうれしい効果が期待できる一方で、敏感肌の方にとっては「刺激が心配」「自分の肌に合うか不安」「どのアイテムを選べばよいかわからない」といった声もあります。 シェルシュールでは、敏感肌の方にもアゼライン酸化粧品を取り入れやすいよう、処方や使用感の異なる複数のアイテムを展開してきました。 今回発売する「3種のアゼライン酸化粧品使い比べセット」は、化粧水タイプ、美容液タイプ、10％アゼライン酸配合美容液タイプの3種類を一度に試せるセットです。

セット内容

**1. バランシングモイスチャライザー ミニ 10mL** グリセリンフリーでベタつきにくく、さらっとした使い心地の化粧水で、肌荒れを防ぎながら肌を整えます。 **2. アドバンストエッセンスAZ ミニ 10mL** オイルフリーで、皮脂やベタつきが気になる肌にもつるんと使いやすい使用感の美容液です。 **3. アドバンストエッセンスRO ミニ 10mL** 2026年4月に発売した新商品。先行販売では３日で完売した、待望のアゼライン酸美容液。 アゼライン酸だけでなく、暴走肌荒れを防ぐ成分を厳選した、なめらかなミルク状の美容液です。

価格：4,532円相当のところ、1,650円（税込） 約64％オフ 販売期間：2026年6月30日（火）まで ※数量限定のため、なくなり次第終了となります。 販売場所：シェルシュール公式オンラインショップ URL：https://www.dsr-co.jp/pages/feature/3azelaic_acid 販売条件：会員限定、お一人様1個限り

老舗セラミド化粧品ブランド「シェルシュール」とは

https://www.dsr-co.jp/product/detail/90921111

敏感肌の専門家、髙岡幸二が敏感肌のために開発したヒト型セラミド化粧品ブランド。 皮膚科学に基づき、20年以上前からヒト型セラミドの独自処方で敏感肌に寄り添います。

シェルシュールのセラミド独自処方

- 疑似セラミドや糖セラミドではなく、ヒト型セラミドを配合 - 効果的なうるおいバリアを構築するため、天然ヒト型セラミドと合成ヒト型セラミドをハイブリッド - 複数のヒト型セラミドを配合し、できるだけヒトの肌の構成に近づけた処方 - ヒト型セラミド以外の角質細胞間脂質（コレステロール、脂肪酸）も配合 - お肌の細胞間脂質の割合を意識したセラミドバランス

会社概要

会社名 ：有限会社ＤＳＲ 代表者 ：宮竹 二郎 本社所在地 ：大阪府吹田市江坂町1-23-101大同生命江坂ビル13階 設立 ：2002年12月4日 事業内容 ：化粧品の開発、製造、販売 資本金 ：300万円 URL ：https://dsr-skincare.jp/

創業者／開発者 髙岡 幸二 大阪府出身。神戸大学卒。医学博士。 元神戸大学バイオシグナル研究員。 元奈良女子大学非常勤講師・バイオテクノロジーの研究員。 化粧品・健康食品の開発。 2024年10月に、サンエス石膏株式会社のグループに参画。

https://www.dsr-co.jp/ https://www.amazon.co.jp/stores/page/B3C6F6FF-A393-4A53-811D-8FB66F5A0AAAInstagram投稿 : https://www.instagram.com/p/https://www.instagram.com/p/C6X0h0qBr_2/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==/