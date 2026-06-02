ミニストップは、６０周年を迎えるウルトラマンシリーズとのコラボキャンペーンを、２０２６年６月９日（火）から開始いたします。 １会計８００円（税込）以上購入ごとにレジで自動抽選し、当選すると人気商品の無料引換券をプレゼント！店内商品１会計８００円（税込）以上購入のレシートでご応募いただくと、抽選でミニストップ限定『ウルトラマンシリーズ』オリジナルグッズ各種が当たるキャンペーンの他、ミニストップアプリ会員のお客さまは、アプリ会員バーコードをスキャンして１会計８００円（税込）以上ご購入いただくと、抽選でイベント「ウルトラヒーローズEXPO2026 サマーフェスティバル IN 池袋・サンシャインシティ」の入場券（電子チケット）が当たるキャンペーンを実施します。 さらに、ミニストップ限定『ウルトラマンシリーズ』ARフォトフレームでウルトラマンシリーズの仲間たちと一緒に写真を撮れるキャンペーンを実施いたします。

【キャンペーン情報】

●レシート大抽選、レシートでWEBから応募！ キャンペーン期間：２０２６年６月９日（火）～６月１７日（水） 引換期間：２０２６年６月９日（火）～６月２４日（水） 開催地区：全国 （２０２６年４月末現在：１，７１９店） ●ミニストップアプリで応募！ キャンペーン期間：２０２６年６月９日（火）～６月１７日（水） 応募期限：２０２６年６月１８日（木）２３：５９ 開催地区：全国 （２０２６年４月末現在：１，７１９店）

【キャンペーン内容➀】

★抽選で！店内商品１会計８００円（税込）購入ごとに、お店の人気商品の無料引換券が当たる！ １会計８００円（税込）購入ごとに、レジにて自動で抽選を行います。人気のドリンクや、お菓子、健康食品、カップ麺等、多岐にわたる商品を、その場ですぐにお引き換えいただけます。 【発券期間】：２０２６年６月９日（火）～６月１７日（水） 【引換期限】：２０２６年６月２４日（水）２３：５９まで 無料引換券が出たら、対象商品と一緒にレジへお持ちください。無料引換券に表示されている商品とお引き換えいただけます。 【注意事項】 ・デリバリーは対象外です。 ・切手、印紙、はがき、テレフォンカード、ギフトカード、プリペイドカード、商品券等の各種金券類、MINISTOP Loppiでの決済、取り次ぎサービス、コピー、ゆうパック、公共料金やインターネット販売等の各種料金代行等の商品・サービス、一部の地域指定ゴミ袋など非課税商品、ＭＩＮＩＳＴＯＰ ｏｎｌｉｎｅ 等・無料引換商品のお買い物については、本キャンペーンの対象外になります。購入金額に、これら対象外商品・サービスが含まれる場合は対象金額より自動で除外されます。 ・無料引換対象商品を入れるレジ袋は有料です。 ・無料引換券を紛失された場合は無効となり、再発行はいたしません。 ・他の商品との引換はできません。 ・無料引換券の換金、複製は禁じられております。 ・引換期限を過ぎた場合は無効となります。 ・一部取り扱いのない店舗がございます。

【キャンペーン内容②】

★抽選で！店内商品１会計８００円（税込）以上の購入レシートでWEBから応募していただくと、合計１００名さまに ミニストップ限定『ウルトラマンシリーズ』オリジナルグッズが当たる！※1 【キャンペーン期間】 ２０２６年６月９日（火）～６月１７日（水）２３：５９※2 ※3 【応募期限】 ２０２６年６月２４日（水）２３：５９まで 【賞品内容】 Ａ賞３０名さま：Tシャツ Ｂ賞２０名さま：冷感タオル C賞５０名さま：マグカップ

【キャンペーン内容③】

★ミニストップアプリ会員限定！ARフォトフレームでウルトラマンシリーズの仲間たちといっしょに写真を楽しもう！ 【キャンペーン期間】 ２０２６年６月９日（火）～６月１７日（水） ※1 購入対象外商品 切手、印紙、はがき、テレフォンカード、ギフトカード、プリペイドカード、商品券等の各種金券類、 ⼀部のMINISTOP Loppiでの決済・取り次ぎサービス 、コピー、ゆうパック、公共料金やインターネット販売等の各種料金代行等の商品・サービス、⼀部の地域指定ゴミ袋など非課税商品、ＭＩＮＩＳＴＯＰ ｏｎｌｉｎｅ等・無料引き換えした商品のお買い物についてもキャンペーン対象外になります。 購入金額にこれら対象外商品・サービスが含まれる場合は対象金額より自動で除外されます。 ※2 レシート有効期間は２０２６年６月９日（火）～６月１７日（水）の１会計８００円（税込）以上購入のレシートとなります。 ※3 WEB応募用キャンペーンサイトの公開は２０２６年６月９日(火)予定となります。

◆ 『ウルトラマンシリーズ60周年プロジェクト』とは（プロジェクト公式サイトより）

【説明】

1966 年7月10日、ウルトラマンはテレビに初めてその姿を現しました。以来、常に時代と共に歩み、時に心を揺さぶり、「勇気」「希望」「思いやり」をお届けしてきたウルトラマンシリーズは、2026 年に放送開始60周年を迎えます。 この歴史的な節目を記念した「ウルトラマンシリーズ 60 周年プロジェクト」を展開中です。 長年応援してくださっているファンの方はもちろん、まだウルトラマンに触れたことのない方々にもシリーズの魅力を届けていき、シリーズ作品それぞれの物語の奥深さと、普遍的なテーマを通して、ウルトラマンが今後も世代や国境を越えて愛され続ける存在となることを目指します。 「ウルトラマンシリーズ60周年プロジェクト」公式サイト https://60th.m-78.jp/

https://60th.m-78.jp/