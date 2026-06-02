雪印メグミルク株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：佐藤 雅俊）は、2026年5月30日（土）に、「こどもの国」園内の「こども遊牧場」にて「牛乳まつり」を開催いたしました。

「牛乳まつり」は、6月1日の「牛乳の日」および 6 月の「牛乳月間」にちなみ、牛乳・乳製品の消費拡大を目的として、2009年から開催している恒例イベントです。雪印メグミルクは、官民一体で牛乳・乳製品の価値や魅力の発信に取り組む「牛乳でスマイルプロジェクト」のメンバーとしても活動しています。 5月30日は晴天に恵まれ、約2,000名のお客様にご来場いただきました。600本限定で「北海道牛乳（200ml）」をご提供したほか、牛舎での「乳しぼり体験」や遊牧場での「こども縁日」、「バターづくり教室」、「牛乳紙パックリサイクルを体験できるサステナビリティコーナー」など、お子さまから大人の方までお楽しみいただける各種プログラムを実施しました。 さらに、北海道から当社スキー部の選手らも参加し、スキージャンプに使用される板やヘルメットの展示、また子どもたちと一緒に体を動かすイベントも行いました。

◼︎「牛乳まつり」概要

イベント名称：「牛乳まつり」 日程：2026年5月30日（土） 10：00～15：00 会場：「こどもの国」園内 「こども遊牧場」 〒227-0036神奈川県横浜市青葉区奈良町700番地 内容：・牛乳サンプリング ・乳しぼり体験 ・バターづくり体験 ・骨の健康度チェック ・サステナビリティコーナー（牛乳紙パックリサイクル体験） ・「牧場の朝」の大きな牛バルーン展示・フォトスポット ・こども縁日 ・ジャンプ雪印メグミルク 主催：雪印メグミルク株式会社 協力：社会福祉法人こどもの国協会、株式会社雪印こどもの国牧場

◼︎当日の様子

本イベントには約2,000名のお客様にご来場いただき、牛乳や乳製品の魅力を知っていただきました。 「北海道牛乳（200ml）」600本の無料配布は午前と午後の2回開催され、雪印メグミルク スキー部からお客様に直接商品をお渡しし、お子さまから大人まで改めて牛乳のおいしさを実感していただける良い機会となりました。 また、毎年恒例で大人気の乳しぼり体験では、大きな牛に少し驚きながらも、自分の手で乳をしぼり感動している子どもたちの姿を見ることができました。 バターづくり体験も、子どもたちを中心にご参加いただきました。普段はスーパーなどで販売されているバターを、最初から自分で作るという体験は、子どもたちにとってはとても新鮮だったようで、楽しみながら真剣に学んでいる様子が伺えました。

そして、今回のイベントのために参加したスキー選手らによるコーナー「ジャンプ雪印メグミルク」では、スキー選手が子どもたちと一緒に、音楽にあわせたトレーニングやスキージャンプ体験などを行いました。また、ブースにはスキージャンプに使用される板やヘルメット、ウェアなどにも触れていただき、スキーを身近に感じていただけました。 骨の健康度チェックや、サステナビリティコーナーでは牛乳紙パックリサイクル体験など、健康だけでなく環境について触れるコーナーもご用意しました。こども縁日をお祭り気分で楽しむ子どもたちや、「牧場の朝」の大きな牛バルーン展示・フォトスポットで記念写真を撮るご家族など、「牛乳まつり」をそれぞれのご家族・友人などで思い思いに楽しんでいました。

◼︎雪印メグミルク株式会社について

雪印メグミルクは、「雪印北海道バター」「ネオソフト」「６Ｐチーズ」などの乳製品をはじめ、ミルクの持つ価値の研究成果を商品化した健康食品や粉ミルク、牛乳・乳飲料、ヨーグルト、デザートなどを製造・販売しています。 https://www.meg-snow.com/

【牛乳でスマイルプロジェクトについて】 酪農・乳業関係者のみならず、様々な企業・団体・自治体など官民の多様な参加者が推進する、牛乳乳製品の更なる消費拡大に取り組むプロジェクトです。