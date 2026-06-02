自身のPCスキルを活かして社内業務効率化研修を企画・講師として担当した土木施工管理員・宮崎さんのインタビュー記事を5月31日（日）に公開しました。研修立案の経緯から「セルフ働き方改革」という独自の業務効率化の考え方、AIを活用した実践的なアプローチまで、社員一人ひとりの強みを組織全体に還元する当社の教育文化について語られています。 インタビュー記事：https://mainline.co.jp/recruit/gYR5F1DS

概要

研修立案のきっかけ 入社2年目社員による全社発表会で、宮崎さんが内業を効率的にこなす自身のスキルを発表したことがきっかけです。発表後に他の社員から多くの質問が寄せられ、本社との話し合いを経て、希望者向けの業務効率化研修として正式に実施することになりました。研修内容はパソコンの基本操作からExcelの自動化、生成AIの活用設定まで幅広い内容をカバーしています。「セルフ働き方改革」という考え方 宮崎さんが研修を通じて最も伝えたかったのは、個々のスキルよりも「業務を効率化しようという心構え」です。楽に働くことと成果をあげることは相反するものではなく、効率化によって生まれた余裕が品質向上・業務評価の向上へとつながるという考えを「セルフ働き方改革」と表現しています。業務効率化の第一歩としては、「動機・能力・機会」の3条件をすべて満たすAI活用が取り組みやすいと紹介しています。社内ナレッジ共有の文化と今後 宮崎さんは「社員それぞれが自分の強みを他の社員に共有できる環境は、会社としての強みになる」と語ります。業務効率化研修を続けながら、技術的な知識も社内で共有していくことで、全社員がスキルアップに使える時間を増やし、より強い組織づくりにつなげていきたいと話しています。

株式会社メインライン・エンジニアリングについて

メインライン・エンジニアリングは高速道路の発注者支援業務を担う企業です。高速道路は、私たちが生きる社会を豊かにするためには必要不可欠です。メインライン・エンジニアリングは創業から発注者の方々と共に歩み続け積算補助・工程管理・品質管理などを通じて信頼を積み重ねてきました。 お客様にとって、社員にとって、そして社会の人々にとっての信頼とはなんだろうか？信頼に応えるとはどういうことだろうか？その答えを考え抜き、国の交通網を支える眼として、挑戦し続けてきました。 これからもメインライン・エンジニアリングは信頼に応え続けます。100年先の未来を共に育む企業でありたい。その想いを胸に、一つひとつのプロジェクトに向き合い、課題解決に貢献します、そして未来を生きる人々のために、豊かな社会を切り拓いていきます。

会社概要

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会社名 ：株式会社メインライン・エンジニアリング 代表者 ：代表取締役 坂田 光秋 所在地 ：神奈川県横浜市港南区港南6丁目2番23号 創業年 ：1998年5月（株式移行2005年12月） 資本金 ：1000万円 従業員 ：40名以上 事業内容：NEXCO各社の発注者支援業務