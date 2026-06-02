全国無料放送のBS12 トゥエルビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：降籏邦義）は、毎週土曜よる7時から放送中の「土曜洋画劇場」にて6月6日（土）より3週連続で『シンプル・プラン』『ファーゴ』『ミシシッピー・バーニング』を放送します。

6月の土曜洋画劇場は、人間の欲望と選択、思想が引き起こす「取り返しのつかない瞬間」を描いたサスペンス・ムービーを特集。

雪深い田舎町で偶然が悲劇へと転がる『シンプル・プラン』、暴力とユーモアが同居する犯罪映画の金字塔『ファーゴ』、そして実際の歴史的事件に基づく社会派サスペンス『ミシシッピー・バーニング』の、アカデミー賞受賞＆ノミネート常連の監督・俳優が集結した映画史に残る3作品をお届けします。

放送情報

「土曜洋画劇場」毎週土曜よる7時～ 6月6日（土）『シンプル・プラン』 6月13日（土）『ファーゴ』 6月20日（土）『ミシシッピー・バーニング』 ■『土曜洋画劇場』番組HP： https://www.twellv.co.jp/program/drama/doyou-youga/ ■コピーライト： 『シンプル・プラン』© TOHO-TOWA 『ファーゴ』© 1996 ORION PICTURES CORPORATION. All Rights Reserved 『ミシシッピー・バーニング』© 1988 Orion Pictures Corporation. All Rights Reserved.

■BS12 トゥエルビについて■ 三井物産（株）100％出資の24時間全国無料のBS放送局です。スポーツ中継や大人の趣味教養など、上質なエンターテインメント番組を総合編成でお送りしています。視聴方法は、BS+12ボタン、または3桁番号222チャンネルです。

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