biid株式会社（以下、ビード。本社：神奈川県藤沢市、代表取締役：松尾 省三 Web: https://biid.jp/ ）は、運営する「大阪北港マリーナ（大阪府此花区 Web: https://www.hokkomarina.com/ )」内にある公園エリア、PARK HULLにて、2026年6月7日（日）より、夏季限定のプールエリアがオープンいたします。

子供は全力、大人はゆったり。マリーナならではの「水遊び」

毎年、ファミリー層から絶大な支持をいただくPARK HULLのプール。今年も「遊び」と「リラックス」を両立した、親子で楽しめるエリアが登場します。

キッズ熱狂！巨大パドリングプール

水鉄砲などの水遊び遊具を備えた大型のビニールプールが登場。水深が浅いため、小さなお子様でも安心して思い切り水遊びを楽しめます。

大人もリフレッシュ。絶景ミニプール＆足水エリア

ヨットやクルーザーが並ぶマリーナを間近に眺めながら、涼やかなひとときを過ごせるコンパクトなプール。海辺の心地よい風を感じながら、大人も日常を忘れてリフレッシュできる空間です。

「プール×BBQ」で1日中楽しめる、夏のお出かけ新定番

https://hull.jp/park/

プールでひとしきり遊んだ後は、そのままマリーナを望む特等席で至福のBBQタイムへ。大阪北港マリーナでは、準備不要・手ぶらで楽しめるBBQプランを多数ご用意しています。青い海、白いヨット、そして空を黄金色に染める夕陽。刻一刻と表情を変える最高のロケーションが、食事の時間を特別なイベントへと変えてくれます。

おすすめBBQプラン（全6種より一部抜粋）

最高の空間で味わうのは、素材にこだわった本格メニュー。シーンに合わせて選べるラインナップをご用意しました。 ・ハラミステーキBBQ：5,280円 / 人 旨味たっぷりの希少部位「牛ハンギングテンダー」を使用。柔らかくジューシーなハラミを、豪快なステーキスタイルで。 ・海鮮BBQ：4,730円 / 人 牡蠣、赤エビ、ホタテ、ハマグリをたっぷり盛り合わせた、シーフード好きにはたまらない贅沢なプランです。 ・プレミアムBBQ：5,830円 / 人 ステーキも海鮮も両方楽しみたい欲張りなあなたに。豪華食材を一度に味わえる、一番人気の贅沢プランです。

プール営業概要

開催期間： 2026年6月7日（日）～9月30日（水） 6月・9月：土日祝のみ営業 7月・8月：毎日営業（平日含む） 利用時間： 11:00 ～ 18:00 保全料 ：高校生以上：500円 / 名 子ども（未就学児～中学生）：無料 受付場所： Cafe & Dining Hemingway 設備 ： シャワー・更衣室あり（400円/名 ※会員無料） 詳細 ：https://hull.jp/park/

大阪北港マリーナとは

都市の喧騒からすぐの場所にありながら、海・空・風を感じる非日常の体験ができる、マリンアクティビティ・クルージング・レストランが融合した複合型レジャー施設です。 初心者でも気軽に楽しめるマリンアクティビティ（SUPやHOBIE）のほか、舞洲・夢洲を海上から巡る貸切チャータークルーズも提供しています。また、公園エリア「PARK HULL」や、レストラン「カフェ&ダイニング ヘミングウェイ」も併設されており、1日中のんびりと楽しめる大阪唯一の都市型マリンリゾートです。

施設詳細

施設名称：大阪北港マリーナ 〒554-0052 大阪府大阪市此花区常吉2-13-18 電話番号：06-4400-5194 営業時間：マリーナ 9:00～17:00 レストラン 11:00～20:00 URL ：https://www.hokkomarina.com/

会社概要

会社名 ： biid株式会社 代表者名： 代表取締役 松尾 省三 所在地 ： 〒251-0035 神奈川県藤沢市片瀬海岸1-12-4 電話番号： 050-2018-0924 HP ： https://www.biid.jp/ 事業内容： マリーナ、ビーチハウス等の施設運営、 マリン関係アイテムの販売、レンタル

https://www.biid.jp/