株式会社アノテテ(本社：大阪府大阪市、代表取締役：岸本 渉、以下 アノテテ)は、太平洋フェリー株式会社におけるAIチャットボット「Tebot（ティボット）」の導入事例を公開いたしました。 太平洋フェリーは一般旅客からの問い合わせ対応の効率化を目的に「Tebot」を導入し、月1万件を超える質問に対して、AI回答率95%以上を維持する安定稼働を実現しています。Webサイト上での顧客の自己解決を促すことで、他部署への問い合わせ転送作業が体感で減少するなど、社内業務の効率化にも貢献しています。

▼詳細なインタビューはこちらからご覧いただけます。

■導入の背景

https://anotete.co.jp/blog/chatbot_interview_casestudy010/

名古屋～仙台～苫小牧を結ぶ長距離フェリー航路を運航する太平洋フェリーは、運航日程や運賃、運航状況など幅広い旅客情報を伝える機会が多く、日常的に多数の問い合わせに対応していました。 同社は2025年2月にホームページをリニューアルしたタイミングで、利用者が自ら情報を検索・確認できる仕組みの検討を開始しました。 それまでは、ホームページで回答を見つけられなかった顧客からの問い合わせが予約センターに集中し、限られた人員の中で基本的な内容への対応も担わざるを得ない状況でした。FAQページも設置していましたが対応しきれない場面があり、機能面・操作面・価格面のバランスに優れた「Tebot」の導入を決定しました。

■活用の成果

• 月1万件以上の質問に安定応答、自由入力のAI回答率95%以上を維持

一般的なチャットボットの中でも利用者数が大変多く、利用率も高い水準で推移する中、自由入力の質問に対しても95%以上の高いAI回答率を維持しています。24時間体制で適切な旅客情報を届ける役割を果たしています。

• 部署間の問い合わせ転送作業が体感で減少

導入前は、ホームページの深い階層にある貨物専用の問い合わせ窓口に旅客に関する質問が届き、その都度担当部署へ転送する作業が発生していました。しかし導入後はその頻度が減少し、顧客の疑問がチャットボット内で自己解決できている効果が現れています。

• 深刻な誤回答はなく、見直し業務の負担を最小限に軽減

当初は、「不適切な回答がある」といった利用者からの意見があればその都度運用を見直す方針を立てていましたが、実際にはそうした指摘はほとんど届いていません。AIによる自然で安定的な自動応答が実現しています。

今後の展望

太平洋フェリーでは、今後、社内の予約センターで活用しているマニュアル等をスタッフが迅速に参照できる仕組みづくりを検討しています。電話対応中に必要な情報をスムーズに解決できるようにし、現場の負担軽減を実現するために、チャットボットの活用も検討しています。

アノテテは、今後も太平洋フェリーの安定運用をサポートしていくとともに、ユーザーから寄せられる様々な意見を参考にさらなる機能拡張を進め、より使いやすく高い効果を実感いただけるよう「Tebot」のアップデートを推進します。さらに、AI受託開発を含む多様なAIソリューションの提供を通じて、企業の様々な業務課題の解決に貢献していきます。

AIチャットボット「Tebot(ティボット)」について

「Tebot」は、圧倒的な使いやすさ・高いコストパフォーマンス・手厚いサポートで高評価を獲得しているAIチャットボットです。 業務効率化はもちろん、ユーザーの自己解決促進、顧客ニーズの収集、リード獲得といった、あらゆるビジネス課題の解決をサポートします。

「Tebot」では、すべての機能を14日間無料でお試しいただけるトライアルをご用意しております。 この機会に、AIチャットボットによる業務自動化の実力をぜひご体験ください。

アノテテについて

https://anotete.co.jp/tebot/contact/ https://tebot.jp/trial

アノテテは、企業のAI導入を迅速かつ堅実に支援するAI実装パートナーです。 AIチャットボットの提供をはじめ、独自技術を活用したAIシステムの受託開発や導入サポートを通して、企業が抱える業務課題を的確に捉え、現場で“使われ続けるAI”を実装します。成果に直結する実用的なAI活用をトータルで支援いたします。

会社名 ： 株式会社アノテテ 代表者 ： 代表取締役 岸本 渉 所在地 ： 大阪府大阪市北区堂島浜2丁目2-28 堂島アクシスビル3F 事業内容 ： 生成AIを活用した業務改善・システム開発支援事業、 AIチャットボット「Tebot」の開発・提供・サポート、 RAG技術を活用したAIシステム「ShareMind」の 開発・提供・サポート、 企業向けAIシステムの受託開発・PoC支援 URL ： https://anotete.co.jp Tebotサービスサイト： https://anotete.co.jp/tebot/ お問い合わせ ： support@anotete.co.jp