ブライダルジュエリーの企画・販売を行うプリモグローバルホールディングス株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役社長：澤野 直樹)が運営するダイヤモンドジュエリー「ラザール ダイヤモンド」では、初夏の澄んだ光に映えるダイヤモンドジュエリーコレクションを展開しています。ニューヨークの美意識を体現し、創始者のラザール・キャプランから世紀をこえて受け継がれたアイディアルメイクが生み出す七色の輝きは、初夏の装いに上質な華やぎと透明感をもたらします。大切な記念日にはもちろん、頑張った自分へのご褒美や日々のスタイルを彩るジュエリーとして。本質的な美しさを宿した至高の耀きを、この機会にぜひ全国のラザール ダイヤモンド ブティックでご体感ください。

JEWELRY COLLECTION

https://www.lazarediamond.jp/collection/jewelry/













Lazare Diamond Quality

使用するのは、選び抜かれた希少価値の高い良質な原石だけ

ラザール ダイヤモンドの真似できない美しい輝きの理由のひとつに、原石への厳しい基準があります。ゆがみのない希少な正八面体の「オクタヘドロン」を中心に、厳選した原石を使用。その質と形を追求し続けることで、ブランドの代名詞とも言えるカット技術から生まれる輝きがいっそう引き立ちます。良質の原石に理想的なカットと研磨を施し、世界中に“The World's Most Beautiful Diamond(R)”をお届けしています。









ダイヤモンドの原石が持つ輝きを最大限に引き出す「アイディアルメイク」

ラザール ダイヤモンドのブランド創始者ラザール・キャプランは、1919年、マルセル・トルコフスキーの数学的理論を基に、ダイヤモンドが理想的に輝くダイヤモンドのプロポーション「アイディアルメイク」をカッティングによって実践しました。 アイディアルメイクのダイヤモンドは、ブリリアンシー（白色光）、ファイア（虹色の分散光）、シンチレーション（表面の煌めき）の3つの要素が見事に調和し、暗いところでもわずかな光を捉え、ダイヤモンド本来の美しい輝きを放ちます。この特性こそが、“The World's Most Beautiful Diamond(R)”と称される所以です。









４C OF DIAMOND

「4C」は、「カラット」 「カラー」 「クラリティ」「カット」の頭文字を表わすダイヤモンドの世界的評価基準で、この4つのバランスが優れているものほど、高く評価されます。ラザール・キャプランは、1964年に世界中のジュエラーの信頼を得ている権威ある機関 GIA（Gemological Institute Of America）の名誉副会長に任命され、“輝き”を生み出す技術としての“カット”の重要性を説き、基準のひとつとして加えるよう提言し、この“4C”確立に貢献しました。ラザール ダイヤモンドの願いは、おふたりにお選びいただいたダイヤモンドを、おふたりの大切な時間の中で、毎日身に着けていただくことです。ラザール ダイヤモンドは、幸せの象徴となり一生涯輝き続けるダイヤモンドを、ご提供し続けます。





MESSAGE IN DIAMOND

世界にただひとつ、ダイヤモンドに想いを込めて二人だけの証しをダイヤモンドそのものに、オリジナルメッセージをレーザー刻印できる「メッセージ イン ダイヤモンド」。二人だけのメッセージや記念日を刻んで、ワン＆オンリーのダイヤモンドをお届けします。ダイヤモンドブランドとして精緻な加工技術を持つラザール ダイヤモンドならではの特別なオプションサービスです。

※光の加減により、見え方が異なる場合があります。













CARRE PENDANT（LD907PND）/ CARRE RING（LD900PRD）

キャレペンダントツイン/キャレリングツイン





時を超えて輝く、美の結晶が指に舞い降りる。

虹色の光彩に魅了されて。

ダイヤモンドが織りなす、やわらかなスクエアのシルエット。個性的なデザインが、虹色の耀きを一層引き立てます。





【ネックレス】

Price(税込)：673,200円 ～

Carat： センター石目：0.25ct～0.42ct 脇石：0.35ct

Material： Pt950

URL：https://www.lazarediamond.jp/collection/jewelry/carre-pendant-ld907pnd.php

【リング】

Price(税込)：1,207,800円 ～

Carat： センター石目：0.30ct～0.42ct 脇石：0.7ct

Material： Pt950

URL：https://www.lazarediamond.jp/collection/jewelry/carre-ring-ld900prd.php





SUPER MOON（LD738PP4）

スーパームーン

動きと光を纏うピアス。あなたの耀きを映し出し、動き出す歓びを感じて。

深い紺碧の空に漂うスーパームーン。その圧倒的な輝きを宿したようなダイヤモンドは、耳もとで揺れながら、永遠に続く夜の物語を紡ぎ出します。

Price(税込)：484,000円 ～

Carat： 0.4ct（ピアス）～

Material： Pt950

URL： https://www.lazarediamond.jp/collection/jewelry/super-moon-ld738pp4.php









＜June Bride Fair＞ 2026年6月30日(火)まで開催中





期間中、婚約指輪をご購入の方に「ミニバニティジュエリーケース」を、結婚指輪をご購入の方に「ジュエリークリーナー」をプレゼントいたします。

※数量限定・なくなり次第終了

※オンラインショップは対象外





URL：https://www.lazarediamond.jp/topics/archives/16374

【ブランド概要】

世界屈指のダイヤモンドカッター、ラザール・キャプランが理想としたのは、アイディアルメイクが生み出す、七色に輝くダイヤモンド。彼が追い求めた““The World's Most Beautiful Diamond(R)”と、その稀有な輝きに贈られた称賛は、世界三大カッターズブランドと称される「ラザール ダイヤモンド」の誇りです。コンフリクトフリーダイヤモンドだけを取り扱い、100 年以上の歴史とニューヨークの洗練された美意識が磨いたその輝きは、本物を知る人々に選ばれています。

https://www.lazarediamond.jp/about/

■会社概要

商号 ：プリモグローバルホールディングス株式会社

創立 ：1999年4月15日

本社所在地：東京都中央区銀座5丁目12番5号 白鶴ビル4F

TEL ：TEL 03-6226-6261 / FAX 03-6226-6269

代表者 ：代表取締役社長 澤野 直樹

資本金 ：1億円

総店舗数 ：日本87店舗/海外49店舗（2026年４月末時点）

事業内容 ：ブライダルジュエリーの企画・販売

URL ： https://www.primoghd.co.jp/