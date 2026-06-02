ブライダルジュエリーの企画・販売を行うプリモグローバルホールディングス株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：澤野 直樹）が運営するブライダルリング専門店「I-PRIMO（アイプリモ）」は、真珠本来の美しさにこだわったパールジュエリー「Shiro Shinjyu（シロシンジュ）」を展開しています。長崎県壱岐島の豊かな海で育まれた上質なアコヤ真珠の中から、厳選された上級ランクの珠のみを採用し、染料による調色を施さない“無調色真珠”にこだわりました。6月の誕生石としても知られるパールは、身に着ける人の美しさや魅力をやさしく引き立てる存在です。静かな存在感と上質な輝きが魅力の「Shiro Shinjyu」は、自分へのご褒美にはもちろん、大切な人へのギフトや人生の節目を彩るアニバーサリージュエリーとしてもおすすめです。

Shiro Shinjyu

https://www.iprimo.jp/anniversary/pearl/

















Shiro Shinjyu のこだわり

自然の美しさへのこだわり“無調色真珠”

調色を施さずとも、ありのままの美しさを湛える無調色真珠。長くご愛用いただいても色褪せることのない白さと輝きにこだわりました。





品質へのこだわり“越物真珠（こしものしんじゅ）”

長崎県壱岐島の豊かな海で育まれた上質なアコヤ真珠の中から、厳選した上級ランクの珠のみを採用。さらに、染料による調色を施さない“無調色真珠”にこだわりました。









上質なアコヤ真珠を育む 長崎県壱岐島

上質な真珠を育てるために不可欠な豊かな海。長崎県壱岐島は対馬海流によって太平洋の海流が日本海に向け入ってくる玄界灘に位置します。川のように絶えず動く潮の流れは、養殖場の水を循環させ、アコヤ貝にとって大切な良質な水環境を整えます。









厳選されたパール Shiro Shinjyu

アイプリモの「Shiro Shinjyu」になる真珠は長崎県壱岐島で育まれた上質なアコヤ真珠の中でもさらに厳選された上級ランクのものだけ。無調色、越物にこだわったその一粒一粒は繊細な光を放ちます。













Shiro Shinjyu TSUKISHIRO（ツキシロ）シリーズ





TSUKISHIRO ネックレス

まるく白い月の光が、胸もとでつややかに輝いて。

着ける人の表情を照らしだすような素材の美しさが際立つネックレス。

天然の白色と美しい丸みを帯びたパールに、メレダイヤモンドの煌めきがやさしく降り注ぐデザイン。やわらかな月の光を思わせるほんのりと上品な輝きが、大切な記念日の想いにやさしく寄り添います。洗練されたシンプルな装いで幅広いシーンで活躍するネックレスです。









Price : 82,500円 (税込)

Material ：K18WG / K18YG / K18PG

Carat：0.03ct/パール直径：6.5～7.0ｍｍ

https://www.iprimo.jp/anniversary/tsukishiro_necklace.html?mt=wg









TSUKISHIRO ピアス/イヤリング

耳もとで愛らしくゆれ、明るく晴れやかな輝きをともす。

夜空に映える白い月のような気品ある光に包まれて。

上品な光沢感を放つ パールに、メレダイヤモンドの煌めきが映えるピアス。月の光のように、着ける人の表情を輝かせてくれます。 天然の白色 を帯びたつややかな素材の美しさに加え、耳もとで可憐にゆれる愛らしいデザインも魅力です。





Price：88,000円(税込)

Material :K18WG / K18YG / K18PG

Carat：0.01ct（片方）/パール直径：6.0～6.5ｍｍ

https://www.iprimo.jp/anniversary/tsukishiro_earring.html?mt=yg

















■PRIMO QUALITY DIAMOND

一生もののリングだからこそ「最上級の輝き」を‐

ダイヤモンドの輝きは、光のプリズム効果による「虹色の輝き」、内部反射から生まれる「白く明るい輝き」、そして表面反射による「瞬くような輝き」の３種類に分けられます。それぞれの輝きに強弱をつけることができますが、アイプリモでは3種類の輝きが最も美しい「輝きの黄金バランス」を叶えたダイヤモンドだけを採用。約0.0001％の確率で生み出され、特別な輝きを堪能できます。

https://www.iprimo.jp/aboutiprimo/primo_quality_diamond.html









■ブライダルリング専門店「アイプリモ」

ずっと待ち望んでいた左の薬指に、これが運命だと言えるたったひとつのリングを。アジア最大級の展開エリアを誇るブライダルリング専門店。220種類以上のデザインを取り揃え、厳しい基準をクリアしたダイヤモンドのみを使用し、熟練の職人がひとつひとつ丁寧に仕上げています。似合う指輪がわかる「パーソナルハンド診断(R)」、メンテナンスは生涯無料。おふたりの人生の物語に関われることが、私たちの喜びです。2024年に創業25周年という節目の年を迎え皆様に心より感謝をお伝えすると共に、今後もすべてのお客さまの心に寄り添う質の高いサービスを提供できるよう取り組んでまいります。

https://www.iprimo.jp/

店舗一覧：https://www.iprimo.jp/shop/

婚約指輪一覧：https://www.iprimo.jp/engagement/rings/

結婚指輪一覧：https://www.iprimo.jp/marriage/rings/

アニバーサリージュエリー一覧：https://www.iprimo.jp/anniversary/









■会社概要

商号 ：プリモグローバルホールディングス株式会社

創立 ：1999年4月15日

本社所在地：東京都中央区銀座5丁目12番5号 白鶴ビル4F

TEL ：TEL 03-6226-6261 / FAX 03-6226-6269

代表者 ：代表取締役社長 澤野 直樹

資本金 ：1億円

総店舗数 ：日本87店舗/海外49店舗（2026年4月末時点）

事業内容 ：ブライダルジュエリーの企画・販売

URL ： https://www.primoghd.co.jp/company/outline/