株式会社さいたまアリーナ(さいたま市中央区新都心8番地 代表取締役社長：三上 浩嗣)は、2026年7月18日(土)～9月6日(日)にGMOアリーナさいたま1階特設会場にて『行方不明展さいたま2026』(以下、行方不明展)を開催します。





本展は、ホラー作家・梨、ホラークリエイティブカンパニー・株式会社闇、テレビ東京プロデューサー・大森 時生という気鋭のクリエイターチームが手がける、「フィクションの行方不明」をテーマにした全く新しい体験型展示イベントです。SNSを中心に大きな話題を呼び、2024年夏の東京(初開催)を皮切りに、名古屋・大阪・札幌での開催を経て累計20万人超が来場。埼玉県では初の開催となります。





イベントキービジュアル





■行方不明展とは

[ゆくえ・ふめい]【行方不明】

どこへ行ったかわからないこと。行方知れず。

出かけたまま帰ってこず、行き先や居場所がわからない状態。

[類語] 失踪・失跡・蒸発・神隠し・家出・消息をたつ

「行方不明展」は、行方不明をテーマにした貼り紙や遺留品、映像、都市伝説など架空の痕跡を集めた新しい体験型展示イベント。訪れた人それぞれが「行方不明」の意味を自分なりに読み解いていきます。「行方不明」の痕跡を辿り、理解を深めてみてはいかがでしょうか。





※すべての展示はフィクションです。本展で紹介した行方不明者を捜索する必要はありません。









■展示イメージ

展示イメージ(1)

展示イメージ(2)

(他会場での展示。実際の展示物とは異なります。)





■クリエイタープロフィール

・梨

怪談作家。幼少期に『八尺様』を目にし、ネット怪談に目覚める。2021年にnoteで発表した『瘤談』が話題に。2022年には漫画『コワい話は≠くだけで。』の原作を担当し、初著『かわいそ笑』を刊行。各分野で活躍中。





・頓花 聖太郎

ホラー×テクノロジー「ホラテク」で、新しい恐怖体験をつくりだすホラーカンパニー「株式会社闇」代表。「怖いは楽しい」で“世界中の好奇心を満たす”をミッションとして、お化け屋敷など様々な場所でホラーをプロデュースする。





・大森 時生

1995年生まれ。2019年にテレビ東京へ入社。『Aマッソのがんばれ奥様ッソ！』『Raiken Nippon Hair』『このテープもってないですか？』『SIX HACK』『祓除』『イシナガキクエを探しています(TXQ FICTION)』を担当。Aマッソライブ『滑稽』でも企画・演出を務めた。2023年「世界を変える30歳未満 Forbes JAPAN 30 UNDER 30」に選出された。









■行方不明展さいたま2026の概要

開催期間 ： 2026年7月18日(土)～9月6日(日)

開催時間 ： 各日11:00～19:00(最終入場18:30)

会場 ： GMOアリーナさいたま1階CA101特設会場

入場 ： S1ゲート側

入場料 ： 大人2,200円(前売2,000円)、中高生1,600円(前売1,400円)

※小学生以下は大人1名につき2名まで無料

チケット ： (1)日時指定入場券(ローソンチケットのみの取扱い)

混雑が予想される8月15日(土)・16日(日)は

日付指定券とさせていただきます。

(2)一般入場券(前売り券含む)

会期中の8月15日(土)・16日(日)

以外の日程にてご入場いただけます。

(3)当日入場券

オンラインおよび会場にて当日券を販売しております

Webサイト ： https://www.saitama-arena.co.jp/yukuefumei/

チケットサイト： https://l-tike.com/event/mevent/?mid=782947

： (ローソンチケット Lコード：34317)

一般問合せ先 ： 株式会社さいたまアリーナ 048-601-1122(10:00～18:00)

主催 ： 株式会社さいたまアリーナ

企画 ： 梨、株式会社闇、大森 時生(テレビ東京)

後援 ： さいたま市









【会社概要】

会社名 ： 株式会社さいたまアリーナ

所在地 ： 埼玉県さいたま市中央区新都心8番地

資本金 ： 4億9,500万円

設立年月日： 平成9年3月27日

設立目的 ： 「さいたまスーパーアリーナ」及び

「けやきひろば」の事業管理及び管理受託

URL ： https://www.saitama-arena.co.jp/





GMOアリーナさいたまは、さいたまスーパーアリーナの愛称です。