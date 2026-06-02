京都発祥マーブルデニッシュ専門店、株式会社グランマーブル(本社：京都市南区上鳥羽北島田町93番、代表取締役：山本 正典)は、2026年6月1日(月)から30周年特別企画 第2弾「送料無料キャンペーン」を開催いたします。

期間中、オンラインショップおよび直営店舗にて、税込1,080円以上をご購入いただくと、一部地域を除き送料無料となります。


30周年の特別企画がスタート


■全商品対象　30周年特別企画 第2弾「送料無料キャンペーン」

2026年6月1日(月)から、株式会社グランマーブルでは、期間限定で全商品を対象にした送料無料キャンペーンを実施いたします。

グランマーブルのマーブルデニッシュは、「自分へのちょっとしたご褒美」や「贈り物でもらうと嬉しい」と、多くのお客様にご好評いただいています。しっとりとした食感と華やかな味わいで、日常を少し特別に彩るデニッシュとして、ご自宅用からギフトまで幅広く親しまれています。

創業30周年を迎える感謝の気持ちを込めて、より多くのお客様にグランマーブルのマーブルデニッシュをお楽しみいただける機会をご用意しました。

期間中、オンラインショップおよび直営店舗にて、税込1,080円以上をご購入いただくと送料無料でお届けいたします(北海道、沖縄県は通常送料より半額)。

期間中には、新商品の「アサイーベリー」、オンラインショップ限定の「あんバター黒豆」をはじめ、夏に大人気の「オレンジマンゴー」も登場します。送料無料のこの機会に、ぜひお試しください。

お中元や帰省土産など、夏の贈り物にもぜひご利用ください。


6月新発売「アサイーベリー」を送料無料で楽しめるのは今だけ


6月限定・オンラインショップ限定「あんバター黒豆」


■30周年特別企画 第2弾「送料無料キャンペーン」概要

期間　　：2026年6月1日(月)～　(2026年9月30日(水)までのお届けに限る)

対象店舗：公式オンラインショップ

　　　　　直営店舗(グランマーブル祇園本店、グランマーブル ファクトリー店)

対象商品：全商品

内容　　：期間中、税込1,080円以上のご購入で送料無料

　　　　　(北海道、沖縄県は通常送料より半額)



■30周年特別企画 第2弾「送料無料キャンペーン」対象店舗

グランマーブル祇園本店

〒605-0074　京都市東山区祇園町南側570-238

https://grandmarble.com/gion


グランマーブル ファクトリー店

〒601-8182　京都市南区上鳥羽北島田町93番

https://grandmarble.com/factory


グランマーブル　オンラインショップ

https://grandmarble.com/onlineshop/



■グランマーブルはおかげさまで30周年

グランマーブルは、1996年10月の創業以来、多くの皆さまにご愛顧いただき、2026年に30周年を迎えます。

これまで支えてくださったお客様への感謝の気持ちを込めて、30周年ならではのさまざまな企画をお届けしてまいります。

今後の企画やキャンペーンの詳細は、公式ホームページにて随時お知らせいたします。ぜひご期待ください。


感謝の気持ちを込めて、30周年企画をお届けいたします。


■グランマーブルについて


京都生まれのマーブルデニッシュ


グランマーブルは1996年に“マーブルデニッシュ”専門店として創業。2026年に30周年を迎えます。

定番商品に加え、季節限定や店舗限定など約12種類の多彩なフレーバーを取りそろえています。

京都市内に2店舗の直営店舗を展開するほか、嵐山・京都駅・大阪国際空港ターミナル制限エリア内にも販売ブースを展開。

全国百貨店催事やブライダル引菓子としても好評です。

また、京都市ふるさと納税返礼品として2021年度から5年連続で「パン部門 申込件数第1位」を獲得しています。


【グランマーブル公式ホームページ】

https://www.grandmarble.com



■会社概要

商号　　： 株式会社グランマーブル

代表者　： 代表取締役　山本 正典

所在地　： 〒601-8182　京都市南区上鳥羽北島田町93番

設立　　： 1996年10月

事業内容： マーブルデニッシュの製造・販売

資本金　： 1,000万円