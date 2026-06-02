グランマーブル、創業30周年記念 『送料無料キャンペーン』を6月1日開始
京都発祥マーブルデニッシュ専門店、株式会社グランマーブル(本社：京都市南区上鳥羽北島田町93番、代表取締役：山本 正典)は、2026年6月1日(月)から30周年特別企画 第2弾「送料無料キャンペーン」を開催いたします。
期間中、オンラインショップおよび直営店舗にて、税込1,080円以上をご購入いただくと、一部地域を除き送料無料となります。
30周年の特別企画がスタート
■全商品対象 30周年特別企画 第2弾「送料無料キャンペーン」
2026年6月1日(月)から、株式会社グランマーブルでは、期間限定で全商品を対象にした送料無料キャンペーンを実施いたします。
グランマーブルのマーブルデニッシュは、「自分へのちょっとしたご褒美」や「贈り物でもらうと嬉しい」と、多くのお客様にご好評いただいています。しっとりとした食感と華やかな味わいで、日常を少し特別に彩るデニッシュとして、ご自宅用からギフトまで幅広く親しまれています。
創業30周年を迎える感謝の気持ちを込めて、より多くのお客様にグランマーブルのマーブルデニッシュをお楽しみいただける機会をご用意しました。
期間中、オンラインショップおよび直営店舗にて、税込1,080円以上をご購入いただくと送料無料でお届けいたします(北海道、沖縄県は通常送料より半額)。
期間中には、新商品の「アサイーベリー」、オンラインショップ限定の「あんバター黒豆」をはじめ、夏に大人気の「オレンジマンゴー」も登場します。送料無料のこの機会に、ぜひお試しください。
お中元や帰省土産など、夏の贈り物にもぜひご利用ください。
6月新発売「アサイーベリー」を送料無料で楽しめるのは今だけ
6月限定・オンラインショップ限定「あんバター黒豆」
■30周年特別企画 第2弾「送料無料キャンペーン」概要
期間 ：2026年6月1日(月)～ (2026年9月30日(水)までのお届けに限る)
対象店舗：公式オンラインショップ
直営店舗(グランマーブル祇園本店、グランマーブル ファクトリー店)
対象商品：全商品
内容 ：期間中、税込1,080円以上のご購入で送料無料
(北海道、沖縄県は通常送料より半額)
■30周年特別企画 第2弾「送料無料キャンペーン」対象店舗
グランマーブル祇園本店
〒605-0074 京都市東山区祇園町南側570-238
https://grandmarble.com/gion
グランマーブル ファクトリー店
〒601-8182 京都市南区上鳥羽北島田町93番
https://grandmarble.com/factory
グランマーブル オンラインショップ
https://grandmarble.com/onlineshop/
■グランマーブルはおかげさまで30周年
グランマーブルは、1996年10月の創業以来、多くの皆さまにご愛顧いただき、2026年に30周年を迎えます。
これまで支えてくださったお客様への感謝の気持ちを込めて、30周年ならではのさまざまな企画をお届けしてまいります。
今後の企画やキャンペーンの詳細は、公式ホームページにて随時お知らせいたします。ぜひご期待ください。
感謝の気持ちを込めて、30周年企画をお届けいたします。
■グランマーブルについて
京都生まれのマーブルデニッシュ
グランマーブルは1996年に“マーブルデニッシュ”専門店として創業。2026年に30周年を迎えます。
定番商品に加え、季節限定や店舗限定など約12種類の多彩なフレーバーを取りそろえています。
京都市内に2店舗の直営店舗を展開するほか、嵐山・京都駅・大阪国際空港ターミナル制限エリア内にも販売ブースを展開。
全国百貨店催事やブライダル引菓子としても好評です。
また、京都市ふるさと納税返礼品として2021年度から5年連続で「パン部門 申込件数第1位」を獲得しています。
【グランマーブル公式ホームページ】
https://www.grandmarble.com
■会社概要
商号 ： 株式会社グランマーブル
代表者 ： 代表取締役 山本 正典
所在地 ： 〒601-8182 京都市南区上鳥羽北島田町93番
設立 ： 1996年10月
事業内容： マーブルデニッシュの製造・販売
資本金 ： 1,000万円