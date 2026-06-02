京都発祥マーブルデニッシュ専門店、株式会社グランマーブル(本社：京都市南区上鳥羽北島田町93番、代表取締役：山本 正典)は、2026年6月1日(月)から30周年特別企画 第2弾「送料無料キャンペーン」を開催いたします。

期間中、オンラインショップおよび直営店舗にて、税込1,080円以上をご購入いただくと、一部地域を除き送料無料となります。





30周年の特別企画がスタート





■全商品対象 30周年特別企画 第2弾「送料無料キャンペーン」

2026年6月1日(月)から、株式会社グランマーブルでは、期間限定で全商品を対象にした送料無料キャンペーンを実施いたします。

グランマーブルのマーブルデニッシュは、「自分へのちょっとしたご褒美」や「贈り物でもらうと嬉しい」と、多くのお客様にご好評いただいています。しっとりとした食感と華やかな味わいで、日常を少し特別に彩るデニッシュとして、ご自宅用からギフトまで幅広く親しまれています。

創業30周年を迎える感謝の気持ちを込めて、より多くのお客様にグランマーブルのマーブルデニッシュをお楽しみいただける機会をご用意しました。

期間中、オンラインショップおよび直営店舗にて、税込1,080円以上をご購入いただくと送料無料でお届けいたします(北海道、沖縄県は通常送料より半額)。

期間中には、新商品の「アサイーベリー」、オンラインショップ限定の「あんバター黒豆」をはじめ、夏に大人気の「オレンジマンゴー」も登場します。送料無料のこの機会に、ぜひお試しください。

お中元や帰省土産など、夏の贈り物にもぜひご利用ください。





6月新発売「アサイーベリー」を送料無料で楽しめるのは今だけ





6月限定・オンラインショップ限定「あんバター黒豆」





■30周年特別企画 第2弾「送料無料キャンペーン」概要

期間 ：2026年6月1日(月)～ (2026年9月30日(水)までのお届けに限る)

対象店舗：公式オンラインショップ

直営店舗(グランマーブル祇園本店、グランマーブル ファクトリー店)

対象商品：全商品

内容 ：期間中、税込1,080円以上のご購入で送料無料

(北海道、沖縄県は通常送料より半額)









■30周年特別企画 第2弾「送料無料キャンペーン」対象店舗

グランマーブル祇園本店

〒605-0074 京都市東山区祇園町南側570-238

https://grandmarble.com/gion





グランマーブル ファクトリー店

〒601-8182 京都市南区上鳥羽北島田町93番

https://grandmarble.com/factory





グランマーブル オンラインショップ

https://grandmarble.com/onlineshop/









■グランマーブルはおかげさまで30周年

グランマーブルは、1996年10月の創業以来、多くの皆さまにご愛顧いただき、2026年に30周年を迎えます。

これまで支えてくださったお客様への感謝の気持ちを込めて、30周年ならではのさまざまな企画をお届けしてまいります。

今後の企画やキャンペーンの詳細は、公式ホームページにて随時お知らせいたします。ぜひご期待ください。





感謝の気持ちを込めて、30周年企画をお届けいたします。





■グランマーブルについて





京都生まれのマーブルデニッシュ





グランマーブルは1996年に“マーブルデニッシュ”専門店として創業。2026年に30周年を迎えます。

定番商品に加え、季節限定や店舗限定など約12種類の多彩なフレーバーを取りそろえています。

京都市内に2店舗の直営店舗を展開するほか、嵐山・京都駅・大阪国際空港ターミナル制限エリア内にも販売ブースを展開。

全国百貨店催事やブライダル引菓子としても好評です。

また、京都市ふるさと納税返礼品として2021年度から5年連続で「パン部門 申込件数第1位」を獲得しています。





【グランマーブル公式ホームページ】

https://www.grandmarble.com









■会社概要

商号 ： 株式会社グランマーブル

代表者 ： 代表取締役 山本 正典

所在地 ： 〒601-8182 京都市南区上鳥羽北島田町93番

設立 ： 1996年10月

事業内容： マーブルデニッシュの製造・販売

資本金 ： 1,000万円