World Road株式会社（ワールドロード・所在地：東京都港区、代表：市川太一）は、企業やチームが描く「夢」を取材し、言語化する新プロジェクト「ブランドの夢」を本格始動したことをお知らせいたします。

プロジェクト背景：なぜ今「組織の夢」なのか？

World Roadはこれまで、世界196+カ国以上の個人が持つ「夢」を届けてきました。 その中で、多くの企業様ともプロジェクトをご一緒し、組織やチームの中にも「叶えたい夢」があり、それに向かって日々挑戦している個々のストーリーがあることを実感しました。 「ブランドの夢」は、そんな企業組織やチームの中にある「熱量」や、どんな社会を創りたいのかという「ストーリー」を、個々の夢起点で抽出し、コンテンツ化することで、インナーブランディングや採用広報、ステークホルダーとの共創を加速させます。

先行事例のご紹介

すでに本プロジェクトを通じ、多様な業界・組織の「夢」を発信しています。 • 株式会社アミューズ様： 『出会う人たち、みんなで幸せに--アミューズ佐藤大地さんと瀬戸内プロジェクト』 https://worldofstory.worldroad.org/ja/?p=7798 • MS&ADインシュアランス グループ ホールディングス株式会社様： 『新たな価値創造の旅--MS&AD小松崎さんが挑む、保険×イノベーションの最前線』 https://worldofstory.worldroad.org/ja/?p=6834 • 株式会社ブランドクラウド様：『再挑戦し続けられる社会へ』 https://worldofstory.worldroad.org/ja/?p=4127

【限定3社】無料記事制作モニター募集のお知らせ 英対応可

当りリースを記念し、自社の「夢」を言語化・発信したい企業様を対象に、無料での記事制作（取材・執筆）を先着3社限定で実施いたします。 グローバルの発信を特徴としており「英語記事」もご希望の場合お作りいたします • 応募方法： 下記特設フォームより、「ブランドの夢・モニター希望」と添えてご連絡ください。 • お問い合わせ： https://forms.gle/YfZH8nkjDHZvqf6Z7 ※簡易審査性。取材希望内容を添付の上、先着、かつ、取材な可能な内容を確認できた方にご連絡させていただきます。

会社概要

- 企業名：World Road株式会社（ワールドロード） - 所在地：〒106-0045 東京都港区麻布十番2-20-7 髙木ビル - 代表者：市川太一 - E-Mail：info@worldroad.org - 公式サイト：https://www.worldroad.org/ - CSO/サステナビリティ推進代行サービスページ：https://www.worldroad.org/cso - 世界196カ国+の夢を知る・World of Story -WE HAVE A DREAM-：https://worldofstory.worldroad.org/ja/ - note：https://note.com/worldroad