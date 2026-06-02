VERSANT受験者の「本来取れるはずのスコア」を落とさないために。VERSANT対策アプリ「VERSANT Bridge」、発音と英語の瞬発力をAIで鍛える2つの新機能を追加

クラクモ株式会社

VERSANT対策に特化した英語学習プラットフォーム「VERSANT Bridge」（運営：クラクモ株式会社、代表取締役：岡島 幹／URL: https://versant-bridge.com ）は、VERSANTスコアアップを目指す学習者向けに、AI発音評価機能を搭載した「発音集中トレーニング」と、瞬発的な英作文力を鍛える「スピード英作文トレーニング」の2つの新機能を、2026年4月に提供開始いたしました。

開発背景

VERSANT対策で最後に残りやすいのは、「知っている英語」を「その場で話せる英語」に変える壁

VERSANT対策に取り組む個人学習者の多くは、単語や文法をまったく知らないわけではありません。

むしろ、参考書や動画教材で勉強してきたにもかかわらず、いざ本番形式になると、

「日本語では答えが浮かぶのに、英語がすぐ出てこない」

「発音が合っているのか、自分では判断できない」

「英文を読むと、単語ごとにブツブツ切れてしまう」

「スコアを見ても、どこを直せばよいのか分からない」

という壁にぶつかります。

特に、グローバル企業での昇進・異動、外資系企業への転職、海外赴任、社内英語要件への対応など、VERSANTスコアが必要になる場面では、学習に使える時間が限られています。

忙しい社会人にとって必要なのは、ただ問題数をこなすことではなく、「自分が本来取れるはずのスコアを、発話スピードや発音の不安で取りこぼさないための練習」です。

この課題に対応するため、VERSANT Bridgeでは、英語の瞬発力を鍛える「スピード英作文トレーニング」と、発音・リズムを集中的に改善する「発音集中トレーニング」を新たに搭載しました。

新機能１.：発音集中トレーニング

AIが3軸であなたの発音を採点

英文を声に出して読み、AIによる発音評価を通じて、正確な発音と自然なリズムを身につけるトレーニングです。「弱形・連結・長文リズム」など、日本人が苦手としやすいテーマごとにレッスンが構成されており、段階的に発音力を強化できます。

主な特長は次のとおりです。「正確さ」「流暢さ」「イントネーション」を100点満点で評価する3軸スコアリング、単語ごと・音素ごとに採点結果を可視化する詳細フィードバック、強調すべき箇所を太字で示す強勢・リズムの可視化、そして「なぜその発音が難しいか」を解説する学習アドバイスです。

繰り返し練習することで、VERSANTで高得点につながる「聞き取りやすい英語」を効率的に習得できます。

発音集中トレーニング 利用イメージ動画: https://youtube.com/shorts/JkBqB9MIxQk?feature=share(https://youtube.com/shorts/JkBqB9MIxQk?feature=share)

新機能２.：スピード英作文トレーニング

日本語の文章を見て、すぐ英語で言う。VERSANT本番に必要な“英語の瞬発力”を鍛える

提示された日本語を見て、即座に英語で発話する瞬発力を鍛えるトレーニングです。中学1年～3年で学ぶ文法事項（SVOO、when節など）を中心にレッスンが構成されており、英語の基礎を「使える形」で再習得できます。

特長は、日本語を見て即座に英訳して発話する「瞬発力フォーカス」の設計、AIによる自動文字起こしと発音評価の同時実行、回答例・日本語訳・解説付きの復習機能、そして中学英文法ベースで初級～中級者でも取り組みやすい難易度設計です。

繰り返し練習することで、英語が自然に口から出る「アウトプットの瞬発力」を養います。

こんな方に活用いただきたい

過去にVERSANTを受験して、目標スコアに届かなかった方。昇進・海外赴任・転職でVERSANTスコアの提出を求められている方。英会話スクールや独学に投資してきたものの、スピーキング力が伸びている実感が得られない方。「自分の英語が本当に通じるのか」を客観的に確認したい方。

こうした方々にこそ、本機能をご活用いただきたいと考えております。

まずは無料プランから体験可能

VERSANT Bridgeでは、まずは無料で試したい方に向けたFreeプランも用意しています。Freeプランでも今回追加された「スピード英作文トレーニング」「発音集中トレーニング」を体験することができます。

VERSANT Bridgeは、単なる問題演習にとどまらず、「発話する」「評価を受ける」「改善する」までを一気通貫で行えるVERSANT対策アプリとして、個人学習者のスコアアップを支援してまいります。

代表コメント

英語学習において、「理解できる」と「本番で話せる」の間には、大きな壁があります。

私自身も企業に勤めていた時期にVERSANT対策を進める中で、忙しい仕事の合間に学習時間を確保する難しさを感じていました。既存のコーチングや学習サービスは有効である一方、時間調整が必要で、毎日継続するにはハードルが高い場面もありました。

今回追加した「英作文トレーニング」と「発音集中トレーニング」は、VERSANT受験者が最後に悩みやすい“英語の瞬発力”と“発音・リズム”に正面から向き合う機能です。

単語や文法を覚えるだけでなく、実際に声に出し、AIのフィードバックを受けながら改善する。

このサイクルを繰り返すことで、独学でも効率的にスピーキング力を伸ばせる環境を提供したいと考えています。

VERSANT Bridgeは今後も、グローバル企業勤務者、転職希望者、海外赴任予定者など、限られた時間の中で英語力を高めたい個人学習者を支援してまいります

VERSANT Bridgeについて

VERSANT Bridgeは、VERSANTテストの受験から学習までを一気通貫でサポートする英語学習プラットフォームです。VERSANT受験の割引提供に加え、AIを活用した発音評価・スピード英作文トレーニング、学習進捗管理など、VERSANTスコアアップに必要な機能を提供しています。

URL: https://lp.versant-bridge.com/

クラクモ株式会社

所在地：〒103-0004 東京都中央区東日本橋1-1-20-601

代表者：代表取締役社長 岡島 幹

お問い合わせ：contact@kurakumo.jp

URL：https://kurakumo.jp/

事業内容：EdTechサービス事業