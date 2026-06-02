FlexiSpot、オルガテック東京 2026 に出展

Flexispot Japan 株式会社

Flexispot Japan株式会社（本社：埼玉県入間郡、代表取締役：斉冰白、以下「FlexiSpot」）は、2026年6月2日（火）から6月4日（木）まで東京ビッグサイトにて開催される、オフィス空間・働き方の未来を提案する国際展示会「オルガテック東京 2026」に出展いたします。

当社ブースでは、「フレキシブルに、働くをデザインする」をコンセプトに、働く人一人ひとりが自分らしいスタイルを選択できるワークプレイスをご提案します。

「座る」「寛ぐ」「立つ」「動く」の4つの体験エリアを展開

https://www.flexispot.jp/orgatec-tokyo-2026

近年、働き方の多様化が進む中で、オフィスに求められる役割も大きく変化しています。FlexiSpotは、人それぞれ異なる体型や働き方、価値観に合わせて柔軟に変化できるワーク環境こそが、これからのオフィスに必要であると考えています。

今回の展示では、「座る」「寛ぐ」「立つ」「動く」の4つの体験エリアを設置。来場者自身がそれぞれのスタイルを体験しながら、自分に合った働き方を見つけられる展示空間をご用意します。

人気製品に加え、日本未発売製品も展示予定

会場では、FlexiSpotの人気製品をはじめ、日本国内未発売の新製品も展示予定です。

主な展示製品

【電動昇降式デスク】

・約10分で組み立てられる電動昇降式デスク「E7 Click」

・統一感のある新カラーを採用した電動昇降式デスク「E7H Pro」

・天板チルト機能を搭載した電動昇降式デスク「E6-Flex」（日本未発売）

・丸みのある軽やかなデザインが特徴の4本脚電動昇降式デスク（日本未発売）

https://www.flexispot.jp/e7-click.htmlhttps://www.flexispot.jp/e7h-pro.html

【オフィスチェア】

・身体の動きにフレキシブルに追従するオフィスチェア「C7 Morpher」

・住空間にも自然に馴染むデザインのオフィスチェア「C7 Pro2」

・Butterflyのような優雅さと軽快さを備えながら、高い構造強度を実現したオフィスチェア「Apollo」（日本未発売）

・FlexSacral(TM)サポート機能を搭載したオフィスチェア「R8」（日本未発売）

https://www.flexispot.jp/c7-morpher.htmlhttps://www.flexispot.jp/c7-pro2.html

【モニターアーム】

・耐荷重の調整状況がひと目で確認できるモニターアーム「MA6」

・大画面環境にも柔軟に対応する拡張型モニターアーム「MA8シリーズ」（Makuakeにて先行販売中）

https://www.flexispot.jp/ma6.htmlhttps://www.flexispot.jp/ma8.html

昇降デスク、チェア、モニターアームを組み合わせた多彩なワークスタイルを提案するとともに、日本市場への導入を予定している最新製品もいち早くご覧いただけます。

抽選キャンペーンも開催

【来場者限定】電動昇降式デスク・E7 Clickが当たる

展示ブースでは、「座る・寛ぐ・立つ・動く」をテーマとした参加型投票企画を実施します。お気に入りのスタイルに投票し、指定のハッシュタグを付けてSNSへ投稿いただいた方の中から、抽選で1名様に電動昇降デスク「E7 Click」をプレゼントいたします。詳細は会場および公式SNSにてご案内いたします。

【オンライン限定】1万円分Amazonギフトカードが当たる

FlexiSpot公式X（旧Twitter）アカウント「@FlexiSpot_JP」にて、投票参加で10,000円分のAmazonギフトカードが当たるキャンペーンも開催予定です。

開催期間や応募方法などの詳細は、公式アカウントにて随時お知らせいたします。事前フォローがおすすめです。

出展概要

https://www.flexispot.jp/orgatec-tokyo-2026

【名称】オルガテック東京 2026

【会期】2026年6月2日（火）～4日（木）

【時間】10:00～17:00 （最終日は16:00まで）

【会場】東京ビッグサイト 南1～4 ホール

【当社ブース】S1-J11

※完全登録制。来場者登録はこちらから(https://event-admin.biz/registration/reg_orgatec2026tokyo)

FlexiSpotについて

FlexiSpotは「New working, new living」というブランドコンセプトを掲げ、最先端のリニア駆動技術を応用し、健康的なオフィス、スマートホーム、エンジニアリングプロジェクトを可能にするための研究、開発に日々取り組んでおります。

また、電動昇降デスクにおいては、ロングセラーモデルや最頻モデルを多く展開し、多くのお客様にご愛顧いただいております。座りすぎや、体に負担となる姿勢を取りがちな世界中すべてのデスクワーカーに向け、「効率的、健康的でインテリジェント」な、より良いパーソナルオフィスソリューションおよびホームソリューションの提供を今後とも目指してまいります。

関連サイト

HP：https://flexispot.jp

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X：https://x.com/FlexiSpot_JP

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製品に関するお問い合わせ先

FlexiSpotサポートセンター：contact@flexispot.jp