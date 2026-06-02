WD、COMPUTEX 2026に出展：AIはコンピュートだけでなく、データによって稼働

ウエスタンデジタル合同会社

AI駆動型データ経済を支えるストレージ基盤を提供するウエスタンデジタル(https://www.westerndigital.com/ja-jp)（Nasdaq: WDC、以下「WD」）は本日、COMPUTEX 2026(https://www.computextaipei.com.tw/en/index.html)への出展を発表しました。WDは同イベントを通じて、AIインフラは単なるコンピュートシステムではなく、本質的にはデータシステムであるという理解を業界に促します。トレーニングや推論からエージェント型AI、フィジカルAIに至るまで、あらゆるAIワークロードは継続的にデータを生成し、そのデータは蓄積・増加し、時間とともに拡大していきます。この動きは、企業がAIインフラを大規模に設計する方法を根本から変えつつあります。

こうした変化により、AI開発者は、パフォーマンスと大規模環境における経済効率を維持しながら、指数関数的に増加するデータを管理するという中核的な課題に直面しています。データをどのように管理するかは、AIが持続的なビジネス価値を生み出すか、持続不可能なコスト要因となるかを左右します。WDはCOMPUTEXにおいて、フォーラムセッションでの基調講演、ブース展示、新たなストレージイノベーションを通じて、この現実に向き合います。

フォーラムセッション：「Reinventing Storage for AI at Scale」

登壇者：アーメド・シハブ (Ahmed Shihab) WD 最高製品責任者

日時：2026年6月4日(木) 午前11:00～11:25

会場：TaiNex 2、Room 701

WDの最高製品責任者であるアーメド・シハブ(Ahmed Shihab)は、AIインフラをもはやコンピュート性能中心に設計することはできない理由、そして持続的なデータ増加、階層型アーキテクチャ、インフラの経済性が、大規模AIにおける主要な制約要因となりつつある理由についてお話します。

TRENDFOCUSのバイスプレジデントであるジョン・チェン (John Chen)は、次のように述べています。「AI駆動型ワークロードへの移行により、ストレージシステムには、複数の階層にわたって、より高いスループット、より大きな容量、そして信頼性の向上が求められています。WDによるHDDおよびプラットフォーム技術の進化は、大規模環境においてデータ集約型AIを支えるために必要とされるイノベーションを示すものです。」

COMPUTEX 2026のWDブースにぜひお立ち寄りください

日時：2026年6月2日（火）～5日（金）

場所：台北南港展覧館 Hall 2、4F、ブース番号 #R1308

- WDの展示では、このデータ中心のアーキテクチャを具体的に紹介し、ストレージが大規模AIシステムをどのように支えるかを示します。来場者は、UltraSMR、ePMR、HAMRにまたがるWDのUltrastar(R) HDD大容量ストレージポートフォリオをご覧いただけます。また、同社は業界初となる2つの先進HDDイノベーション(https://blog.westerndigital.com/performance-optimized-hdd-4x-throughput-hbdt-dual-pivot/)である高帯域ドライブ技術とデュアルピボット技術も紹介します。これらの技術により、お客様が現在利用しているTBあたりの相対的なI/O性能を維持しながら、HDDのスループットを4倍に向上させることが見込まれています。これにより、容量の拡張に伴ってSSD導入を増やしたり、サービスを再設計したりする必要性を低減します。- WDが紹介するプラットフォームソリューションには、Ultrastar Data Series JBOD、OpenFlex(R) EBOF、RapidFlex(R) NVMe-oF(TM)コントローラーが含まれます。これらのソリューションは、クラウド、ネオクラウド、HPC企業が、容量とパフォーマンスを最適化し、コストを削減し、価値実現までの時間を短縮することで、高額なインフラ設計を必要とせずに導入を加速できるよう支援します。またWDは、AIデータの成長に必要な拡張可能な容量を提供する新しいUltrastar Data 3000シリーズJBODも展示します。ArcticFlow(TM)マルチゾーン冷却技術と、特許取得済みのIsoVibe(TM)振動分離技術を採用したUltrastar Data 3000シリーズは、大規模環境での安定運用を想定して設計されたプラットフォームにおいて、ドライブ返却率を最大62%低減することで、パフォーマンスと信頼性を最適化します¹。さらに3000シリーズは、24Gb/s SAS 4ホスト接続に対応した12ポートを備えており、容量とワークロード負荷の増大に伴う帯域幅需要に先回りして対応可能です。- WDはまた、Cephを基盤としたアーキテクチャや、IBM(R) Storage ScaleおよびXTAOと共同開発したアーキテクチャなど、階層型ストレージソリューションも紹介します。これらのソリューションは、AIデータライフサイクルの各段階に応じてパフォーマンスと経済性を最適化し、階層型のシステムレベルアーキテクチャを通じて、GPU効率を高めながら大規模環境でのコスト削減を支援します。- さらに、世界的に認知されているWD Colorポートフォリオ(https://www.westerndigital.com/solutions/color-drives)であるWD Gold(R)、WD Red(R)、WD Purple(R)に加え、コンテンツクリエイター向け外付けストレージソリューションのブランドとして刷新されたG-DRIVE(R)(https://www.westerndigital.com/brand/g-drive)ファミリーも展示します。

これらのイノベーションにより、WDはAIインフラにおける重要な基盤レイヤーとして、さまざまな環境におけるデータの保持、移動、拡張性を実現します。

WDの ワールドワイド セールス＆マーケティング担当である バイスプレジデント ステファン・マンドル（Stefan Mandl）は、次のように述べています。「COMPUTEXは、業界にとって重要な転換点において、世界中のAIリーダーや開発者とつながることができる絶好の機会です。AIは、これまで業界が経験したことのない規模とスピードでデータの増加を促しています。そして、AIをデータシステムとして捉える組織こそが、長期的に経済性と効率性を備えて拡張できるAIを構築することができます。WDは、AIシステムを長期的に支えるために必要な、耐久性、拡張性、経済効率に優れたデータインフラ基盤を提供しています。」

WDブース #R1308では、当社チームおよび出展パートナーとの交流、ソリューションのデモンストレーションをご覧いただけます。また、AIデータシステムを効率的かつ経済的に、そして長期的な信頼性をもって拡張する方法をご紹介します。

WDについて

WD（Western Digital）は、AI駆動型データ経済において確実性を支えるストレージインフラを構築しています。革新の最前線に立ち、世界有数のハイパースケーラー、クラウドサービスプロバイダー、そして企業と連携し、実証済みで信頼性の高いストレージソリューションを大規模に提供しています。革新と実行力を重視する企業文化のもと、WDはお客様が世界中のデータを安心して保存・保護・活用できるよう支援しています。詳細はWDのLinkedIn、またはWD公式ウェブサイト(https://www.westerndigital.com/ja-jp)をご覧ください。

¹ これらの機能を搭載していない世代との比較において、観測および予測されたドライブ返却率データに基づきます。製品仕様または保証内容を変更するものではありません。

WD、WDロゴ、Western Digital、ArcticFlow、IsoVibe、OpenFlex、G-DRIVE、RapidFlex、Ultrastar、WD Gold、WD Purple、およびWD Redは、米国およびその他の国におけるWestern Digital Corporationまたはその関連会社の登録商標または商標です。Cephは、米国およびその他の国におけるRed Hat, Inc.またはその子会社の商標または登録商標です。IBMは、米国およびその他の国におけるIBM Corporationまたはその関連会社の登録商標または商標です。NVMe-oFのワードマークは、NVM Express, Inc.の商標です。その他の商標は、それぞれの所有者に帰属します。

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