【6月23日(火)/Webセミナー】Copilot Studioで実装する″社内文書整形AIエージェント″設計入門を開催いたします
テクバン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員：高松 睦夫※、以下テクバン）は、アベニール・ジャパン株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：鏑木優子、以下アベニール・ジャパン）と共催しWebセミナー「Copilot Studioで実装する"社内文書整形AIエージェント"設計入門」を開催いたします。
■セミナー概要
「会議のたびに議事録を一からまとめ直している」
「週報や報告書の体裁が人によってバラバラ」
「フォーマット改訂のたびに、過去文書の修正に時間がかかる」
このような社内文書業務でよくある課題に対し、本セミナーでは自社業務に特化したAIエージェントを活用した解決アプローチをご紹介します。 Copilot Studioを使い、社内テンプレートと過去文書を参照する「社内文書整形エージェント」の作成プロセスを、短時間で解説します。
あわせて、テンプレートのRAG化、フォーマット改訂時の保守・運用設計、人による体裁のブレを抑えるための設計ポイントなど、現場特有の論点にも触れます。
■セミナー内容
・社内文書整形エージェントを作ってみたら見えた"テンプレ運用"の壁
Copilot Studioで「社内テンプレート＋過去文書参照」の社内文書整形エージェントの作成過程を10分で紹介します。
テンプレートRAG・フォーマット適用・改訂運用という設計を見せつつ、人による体裁ブレ・テンプレ改訂時の保守・属人化からの脱却といった現場の壁まで踏み込みます。
◇開催日程：2026年6月23日(火）14：00～14：15
◇定員：50人
◇参加費用：無料
◇申し込み先：https://www.techvan.co.jp/event/20260623_14webcopilot/
※本セミナーはWebセミナー形式で開催いたします。
■企業情報
アベニール・ジャパン株式会社
URL：https://j-avenir.co.jp/
テクバン株式会社
本社所在地：〒108-0022
東京都港区海岸3-20-20 ヨコソーレインボータワー4階
設立：1996年2月29日
代表者：代表取締役 社長執行役員 高松 睦夫※
資本金：100百万円
事業内容：システムインテグレーション
AI・セキュリティサービス
システム運用サービス
システム品質サービス
URL：https://www.techvan.co.jp/
■お問い合わせ先
URL：https://www.techvan.co.jp/contact/
※高松の高は梯子高