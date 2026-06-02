【6月23日(火)/Webセミナー】Copilot Studioで実装する″社内文書整形AIエージェント″設計入門を開催いたします

テクバン株式会社

テクバン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員：高松 睦夫※、以下テクバン）は、アベニール・ジャパン株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：鏑木優子、以下アベニール・ジャパン）と共催しWebセミナー「Copilot Studioで実装する"社内文書整形AIエージェント"設計入門」を開催いたします。

■セミナー概要

「会議のたびに議事録を一からまとめ直している」

「週報や報告書の体裁が人によってバラバラ」

「フォーマット改訂のたびに、過去文書の修正に時間がかかる」

このような社内文書業務でよくある課題に対し、本セミナーでは自社業務に特化したAIエージェントを活用した解決アプローチをご紹介します。 Copilot Studioを使い、社内テンプレートと過去文書を参照する「社内文書整形エージェント」の作成プロセスを、短時間で解説します。

あわせて、テンプレートのRAG化、フォーマット改訂時の保守・運用設計、人による体裁のブレを抑えるための設計ポイントなど、現場特有の論点にも触れます。

■セミナー内容

・社内文書整形エージェントを作ってみたら見えた"テンプレ運用"の壁

Copilot Studioで「社内テンプレート＋過去文書参照」の社内文書整形エージェントの作成過程を10分で紹介します。

テンプレートRAG・フォーマット適用・改訂運用という設計を見せつつ、人による体裁ブレ・テンプレ改訂時の保守・属人化からの脱却といった現場の壁まで踏み込みます。

◇開催日程：2026年6月23日(火）14：00～14：15

◇定員：50人

◇参加費用：無料

◇申し込み先：https://www.techvan.co.jp/event/20260623_14webcopilot/

※本セミナーはWebセミナー形式で開催いたします。

■企業情報

アベニール・ジャパン株式会社

URL：https://j-avenir.co.jp/

テクバン株式会社

本社所在地：〒108-0022

東京都港区海岸3-20-20 ヨコソーレインボータワー4階

設立：1996年2月29日

代表者：代表取締役 社長執行役員 高松 睦夫※

資本金：100百万円

事業内容：システムインテグレーション

AI・セキュリティサービス

システム運用サービス

システム品質サービス

URL：https://www.techvan.co.jp/

■お問い合わせ先

URL：https://www.techvan.co.jp/contact/

※高松の高は梯子高