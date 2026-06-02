【25%オフ】 10インチ Android16 強化版タブレット「Teclast P30 128GB」が12720円の大特価！6/2まで | Gemini AI | T7200搭載 | 6000mAh

GUANGZHOU SHANGKE INFORMATION TECHNOLOGY (HK) LIMITED

▼Teclast P30 128GBのセール情報

■ Amazon商品ページ：https://geni.us/jaysn

■ 対象モデル：P30

■ 通常価格：16,900円(税込)

■ セール価格：12,720円(税込)

■ 割引額：25%OFF

■ セール期間：2026年5月20日（水）～ 6月2日（火）

最新 Android 16 タブレット 10インチ ワイファイモデル & Gemini AI 搭載

TECLAST P30 タブレット10インチは最新の Android 16 を搭載した次世代タブレット wi-fiモデルで、洗練された新インターフェースにより操作が一層直感的・スムーズになりました。

さらにシステム全体を最適化する AI と Gemini AI の深い連携により、コンテンツ推奨、画像処理、意味理解など様々な AI 機能が日常操作をサポート。リアルタイム通知やマルチタスク処理もスムーズに対応し、毎日の生活をより便利にします。

マルチタスク効率化 & プライバシー保護

オンライン授業録画時に「単一アプリ録画」を使えば、録画したいアプリを 1 つだけ選択でき、他のアプリに切り替えると録画が自動停止するので、プライバシー保護にも最適。

よく使うメッセージアプリとブラウザをホーム画面でペアリングしておけば、ワンタップで分割画面で呼び出せ、メッセージを確認しながら Web 検索する作業が一瞬で終わり、作業効率がアップします。

12GB RAM+128GB ROM+1TB 拡張 + Unisoc T7200 8 コア CPU

TECLAST P30 Android 16 タブレット 10インチは、4GB物理 RAMに 8GB仮想RAMを追加した計12GB大容量 RAM を搭載し、複数アプリを同時開いてもカクつかずスムーズに操作でき、オンライン授業やテレビ会議、バーチャル学習も滞りなく楽しめます。

また、Unisoc T7200 8 コア CPU（2 個の高性能 A75 コア + 6 個の省電力 A55 コア）と G57 グラフィックプロセッサを搭載し、ゲームプレイやハイビジョン動画再生も、パワフルな性能で臨場感たっぷりの体験を届けます。

10.1 インチ IPS インセル TDDI ディスプレイ + 6000mAh 大容量バッテリー｜見やすさ & 長時間駆動を両立

自宅で動画を観たり、外出先で勉強したりする時、画面の鮮明さとバッテリーの持続時間はとても重要です。

TECLAST P30 Android 16 タブレットは、内蔵 6000mAh 大容量バッテリーは耐久性・安全性に優れ、外出時に充電器を持たなくても、一日中勉強やエンターテイメントを楽しめるのが魅力。

高速通信 & HD 動画対応｜Wi-Fi 双 - band+BT5.0 + 無線投影 + Widevine L1 認証

TECLAST P30 Android 16 タブレット 10インチ Wi-Fiモデルは、高速 AC デュアルバンド Wi-Fi（2.4GHz+5GHz）と Bluetooth 5.0 を搭載し、家庭内やオフィス問わず簡単に安定した高速接続が実現。

また、無線投影機能に対応しているので、家族で映画を観たり、仕事のプレゼンを行ったりする時、TV やプロジェクターに簡単に接続できるのが便利な点。

Amazonで見る :https://geni.us/jaysnTeclast

Teclast（会社「商科グループ」の子ブランド）は1999年に設立し、「デジタルライフをより多くの人に楽しんでもらいます」をコアアイデアとして、Teclast良質なタブレットとノートパソコンを中心に展開を広げ、現在では、すでに一億以上のユーザーを持つブランドに成長しております。



我々は、より多くのユーザーに信頼性の高い、個性的で、コスパの高い製品を楽しんでいただけるよう、技術革新・製品開発からプロモーション・販売まで一貫したサービスを提供します。



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