ゴーディー訪問・交流会(2026年5月)実施のご報告

沖縄バスケットボール株式会社

「おおきなわ(https://goldenkings.jp/csr/top/)」の活動の一環として行っている「ゴーディーによる訪問・交流会」にて、5月はホームタウン沖縄市をはじめ、那覇市、うるま市の小中学校やイベントを訪問しました。ご協力いただいた皆さま、ありがとうございました。

今回の訪問では、沖縄市役所で開催された「民生委員・児童委員の日」オープニングセレモニーへ、沖縄市のキャラクター・エイ坊とともに「1日民生委員・児童委員」として参加したほか、学校訪問や交通安全教室を通じて、子どもたちや地域の皆さまと交流を深めました。

学校訪問では、球技大会や音楽集会に参加し、児童・生徒の皆さんと一緒に身体を動かしたり、校歌斉唱ではゴーディーが指揮を務めるなど、楽しいふれあいの時間を過ごしました。また、交通安全教室ではうるま警察署の皆さまと連携し、横断歩道の安全な渡り方を伝えるなど、交通安全啓発活動にも取り組みました。

沖縄バスケットボール株式会社グループ一同、今後も地域の皆さまとの交流を大切にしながら、沖縄に根ざした活動を継続してまいります。

■訪問先

5月12日(火) 「民生委員・児童委員の日」(沖縄市) オープニングセレモニー

5月20日(水) 首里中学校(那覇市) SHURINPIC

5月28日(木) 高原小学校 (沖縄市) 音楽集会

5月29日(金) 天願こども園 (うるま市) 交通安全教室

キングスでは「おおきなわ(https://goldenkings.jp/csr/top/)」の活動の一環として、あいさつ運動や地域美化活動、地域との交流活動などを行なっております。今後も、ここ“沖縄”で“大きな輪”を作っていけるよう球団一同取り組んでまいります。

共に「おおきなわ(https://goldenkings.jp/csr/top/)」を広げる活動をご希望される方は、ご相談からでも可能ですので、ぜひお問い合わせください。

▽おおきなわ特設サイト

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