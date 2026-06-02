日本の微生物技術で世界の土を変え、地球の未来を再生する。リサール酵産、「アメリカ進出プロジェクト」を本格始動

リサール酵産株式会社

微生物の力で持続可能な農業・園芸を支援するリサール酵産株式会社（本社：埼玉県さいたま市、代表取締役社長：飯川 隼斗）は、創業50周年の節目を迎えるにあたり、主軸製品である微生物資材「カルスNC-R」を用いたアメリカ市場への進出プロジェクトを本格始動いたします。これに伴い、米国での検証・販売体制の構築、および環境負荷低減に向けた取り組みを加速させるため、国内最大級のクラウドファンディングサイト「CAMPFIRE」にてプロジェクトを開始いたしました。

現在、世界中の農業現場では、土づくりに関するさまざまな課題が起きています。

過度な化成肥料への依存や連作によって、土の状態が悪化し、病気や害虫が発生しやすい畑も増えています。また、収穫後に大量に発生する作物残渣（植物のゴミ）の処理も、大きな課題のひとつです。

本来、落ち葉や植物残渣は土へ還り、次の命を育てる循環の一部でした。しかし現代では、「処分するもの」として焼却・廃棄されるケースも少なくありません。

こうした土壌環境の悪化に対し、不足した養分を補うために、さらに化成肥料や農薬へ頼らざるを得ないケースも増えています。

しかし、その積み重ねによって土壌微生物のバランスが崩れ、土が固くなったり、水はけが悪くなったりするなど、土本来の力が弱まってしまうことも課題となっています。

結果として、土壌の劣化によって植物や作物が病気や虫が発生しやすい畑が増加し、地球環境の循環バランスにも大きな影響を及ぼしています。この地球規模の構造的課題を、当社の「カルスNC-R」は、作物残渣をその場で素早く上質な栄養へと転換し、土壌の微生物多様性を復活させるというアプローチで解決します。日本国内で多くの方に支持をいただいているこの技術を、世界最大の農業大国でもあるアメリカ市場へ導入し、土壌環境の改善を通じて、これからの農業や園芸に新たな可能性を提案します。

また近年は、農業分野だけでなく、家庭菜園やガーデニングの世界でも「土に還す」という考え方が広がり始めています。

これまでゴミとして処分されていた落ち葉、枯れ草、野菜くず、使用後の培養土などを、微生物の力で次の植物を育てる土の栄養として循環させる。この新しい土づくりの考え方に、多くの方が共感してい

ます。

実際にカルスNC-Rを活用しているユーザーからは、

「今までは処分するしかなかった植物との別れを、循環と思えるようになった」

「土に還すたびに、次の命へつながっていく感覚があり、土づくりそのものが楽しくなった」

「庭の落ち葉や枯れ草を見る目が変わった。捨てるではなく、活かすを考えるようになった」

といった声も数多く寄せられています。



当社はこれから日本で広がり始めている土に還す文化を、微生物の力とともに世界へ広げていきます。

■ クラウドファンディングについて：環境の未来を変える「仲間」を募集

米国進出における法規制のクリアや現地での実証実験には多くの高い壁が存在します。しかし、私たちはこの挑戦を、一企業の利益のためのものとは考えていません。「土を変え、未来の環境を守る」という大義名分を共にする日本の応援者の皆様、カルサーの皆様と繋がり、共に世界へ挑むためのプロジェクトを始動しました。

プロジェクトタイトル： 日本発の土づくり革命！微生物の力による循環型農業が世界で通用するか確かめたい

募集期間： 2026年4月24日（金）～2026年6月12日（金）

目標金額： 300万円

主なリターン： カルスNC-R限定セット、50周年記念限定グッズ、大人の工場見学ご招待、出張土づくりサポート等

■リサール酵産株式会社 会社概要

クラウドファンディングページ :https://camp-fire.jp/projects/924084/view

リサール酵産株式会社は、微生物の力を活かした土壌改良資材・肥料の製造および販売を通じて、持続可能な循環型農業の普及に貢献しています。「捨てればゴミ、活かせば資源」の精神を軸に、お客様の農業・園芸の課題を深く理解し、最適な土づくりのソリューションを提案することで、地球環境に優しい変革を推進しています。

【会社概要】

法人名：リサール酵産株式会社

代表者：飯川 隼斗

所在地：埼玉県さいたま市北区宮原町2丁目110-12 リラ第3ビル3階

設立：1986年5月20日

事業内容：生物系土壌改良資材・発酵促進資材の製造販売、微生物の培養研究

URL：https://www.resahl.co.jp/