【新刊案内＆イベント連動】ドローンを″本気の仕事″にするための実践的バイブル『ドローンを仕事にする』が刊行！2026年6月3日からのJapan Drone「ドローンを仕事にするカフェ」にて先行販売！

一般社団法人ドローン大学校

一般社団法人ドローン大学校（所在地：東京都港区）は、代表理事 名倉真悟による新著『ドローンを仕事にする』（学芸出版社）を2026年6月15日（月）に日本全国の書店およびオンラインストアで発売いたします。また、本発刊に先立ち、2026年6月3日より幕張メッセで開催される国内最大級のドローン専門展示会「Japan Drone 2026」において、ドローン大学校がプロデュースする特設展示ブース「ドローンを仕事にするカフェ」を出展いたします。ブース内では、新刊書籍の先行販売を行うほか、ドローンを本格的にビジネスへ活かしたい方に向けた最新セミナーの受講募集および個別相談会を実施いたします。

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■ 本書発刊の背景：ドローン産業の社会実装と「プロ」への需要

2022年の「レベル4飛行（有人地帯における補助者なし目視外飛行）」解禁以降、ドローン産業は技術検証の段階から、物流、インフラ点検、防災、建設測量、空撮など、実社会のインフラを支える本格的な「社会実装」のフェーズへと完全に移行しました。市場規模が急速に拡大する一方で、現場では「単に機体を操縦できる人」ではなく、「法規制や安全管理を徹底し、ビジネスとして確かな成果を出せるプロフェッショナル」の不足が深刻な課題となっています。こうした背景を受け、長年にわたりドローンパイロットの育成と業界の発展を牽引してきた一般社団法人ドローン大学校の代表理事 名倉真悟が、1,200名以上のドローン大学校修了生より厳選した30組（39名）に直接インタビューと現場撮影を行い、ドローンビギナー（初心者）が、どのようなプロセスを経てプロフェッショナルに成長したのか？というストーリーを登場人物になり代わり一人称視点で書き上げた「ノンフィクションのドキュメンタリードラマ」です。「ドローンを仕事にしたいが何から始めればいいか分からない」「ライセンスを取得したもののビジネスへの活かし方に悩んでいる」という方々に向けた、待望の羅針盤となる書籍です。

■ 書籍『ドローンを仕事にする』概要と見どころ

本書は、単なる機体操作の解説書ではありません。「ドローンをいかにして持続可能なビジネス（仕事）にするか」に特化し、著者の豊富な経験や業界トップランナーの実例、そして書籍の各パートを通じて多角的な視点からドローンビジネスの未来を紐解きます。

書名：ドローンを仕事にする

著者：名倉 真悟（一般社団法人ドローン大学校 代表理事）

出版社：株式会社 学芸出版社

発売日：2026年6月15日（月）

構成・内容：

1,200名以上を輩出したドローンのビジネススクール「ドローン大学校」の修了生30組（39名）に、キャリアチェンジや事業開発の裏側、稼業としての実情まで徹底取材！遠い世界の話じゃない!経験が生きる新業界「ドローン」。無人航空機（ドローン）を使って各分野で活躍する実践者たちの稼業にするまでの道のりと実情を紹介。特別な経験があるわけではない「普通の社会人」が、いかにして決断し、生き抜いているか、成功も失敗も赤裸々に語る。身近な問題～社会課題まで未来を支えるテクノロジーを「仕事にしたい!」と思ったら最初に読むべき1冊。

書籍『ドローンを仕事にする』の目次

著者プロフィール：

1962年5月大阪市生まれ。大学時代にマーケティングを学び、アパレル企業で新規ブランドのプロジェクトマネージメントを経験。30歳でマーケティング会社を設立。マーケティング知識を深めるべく立教大学大学院でMBAを取得。その後、慶應義塾大学医学部精神神経科学教室の研究員として自動運転の研究に関わりドローンと出会う。2016年、一般社団法人ドローン大学校を設立。他校が資格取得を目的にしていた一方で、物流や移動（空飛ぶクルマ）のオペレーター（自動操縦の監視者）の育成を目的とし、米国インテル社やパーソルプロセス＆テクノロジー社など、世界や日本を代表する企業と契約を結び、ドローンビジネスの実務家育成に注力。北海道科学大学客員教授、広島女学院大学講師の他、大学・高専・高校・小中学校などでも多数の講演を行う。現在は、仙台・新潟・東京・名古屋・大阪・広島・博多を拠点に、日本唯一の「一等無人航空機操縦士専門登録講習機関」として、1,200名以上の修了生を育成。著書に『マンガでわかるドローン』（2018年、オーム社。中国語版、台湾語版、韓国語版を後に出版）、『ドローン3・0時代のビジネスハック』（2023年、MdNコーポレーション）、『マンガでわかるドローン改訂2版』（2024年、オーム社。2023年の航空法改正を網羅）。

〈取得資格〉北海道科学大学客員教授、広島女学院大学講師、慶應医学会会員、立教大学大学院MBA（修士）、日本商業学会会員、日本広報学会会員、日本マーケティング学会会員、東京商工会議所ビジネスマネジャー検定、一等無人航空機操縦士（昼間・目視内限定変更済）、第二級陸上特殊無線技士、The Recreational UAS Safety Test（TRUST）、Intel UAS Operator

■ Japan Drone 2026 出展概要：特設ブース『ドローンを仕事にするカフェ』

一般社団法人ドローン大学校は、国内最大級のドローン専門BtoB展示会「Japan Drone 2026」にて、特設ブース『ドローンを仕事にするカフェ』を出展します。

展示会名：Japan Drone 2026｜第11回 ジャパンドローン

公式URL：https://ssl.japan-drone.com

出展団体：一般社団法人ドローン大学校

主な出展内容＆見どころ：

書籍『ドローンを仕事にする』の日本最速・先行販売 6月15日の一般発売に先駆け、会場限定でどこよりも早く本書を入手可能です。購入者限定の特典もご用意しています。書籍購入者や『ドローンを仕事にする』セミナーお申込者にドリンクをご提供します。著者が直接ブースに立ち、ドローンビジネス参入やキャリアアップの個別相談、書籍に込めた背景をリアルにお伝えします。