「Your Vision, Your World」プロジェクト 新ヴィジュアル展開について

セイコーオプティカルプロダクツ株式会社

セイコーオプティカルプロダクツ株式会社（代表取締役社長：岩崎 淳、本社：東京都中央区）

は、眼鏡レンズを通して世界を見つめる「Your Vision, Your World」プロジェクトの新ヴィジュ

アルを、２０２６年６月より展開いたします。

本プロジェクトは、２０２６年元日に始動し、「レンズを通して世界を広げる」という考え方

―― 眼鏡レンズは視力を補うための道具にとどまらず、クリアな視界によって、私たちの感じ方

や価値観、世界との向き合い方そのものを広げていく―― を、坂本龍一氏の言葉とともに発信し

てきました。今回も、新たな視点から、この世界感を広げていきます。

新たなキーヴィジュアル(ＫＶ)には、俳優・アーティストとして長年にわたり表現の第一線を歩

み続ける小泉今日子氏を起用しました。ＫＶには、次の言葉を添えています。

視るということは

知るということ。

知っていれば、

聞こえるし、感じることができる。

なにかを知るということは

その先を視ることができるということ。

小泉今日子

視覚を通して世界を理解し、知ることで、感じ取れる世界がさらに広がっていくという

「Your Vision, Your World」の核心を、静かに、そして力強く語りかけます。

また、今回の展開にあわせて新たなプロジェクトムービーも公開いたします。

映像の中で語られる小泉氏の言葉は、「視ること」を情報の認知だけでなく、

世界と出会い直す行為として捉えるきっかけを与えてくれます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=tIz7xDUex9Y ]

セイコーオプティカルプロダクツは今後も、「Your Vision, Your World」という

コアメッセージのもと、眼鏡レンズを通して、あなた自身の世界が広がっていくきっかけと

なる発信を継続してまいります。

■「Your Vision, Your World」サイト https://www.seiko-opt.co.jp/your-vision-your-world/(https://www.seiko-opt.co.jp/your-vision-your-world/)

■公式YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/channel/UCSKDVAYxw7-q-U_CHq3T2gw(https://www.youtube.com/channel/UCSKDVAYxw7-q-U_CHq3T2gw)

■公式X https://x.com/seiko_optjp(https://x.com/seiko_optjp)

セイコーオプティカルプロダクツ株式会社 東京都中央区日本橋箱崎町18-10