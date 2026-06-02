【地中海グルメをお得に満喫!!】6/17迄のWEB予約限定！ニラックスブッフェにて好評開催中の『地中海満喫コース』が10％OFF！「イベリコ豚のグリル」など限定メニューをお得に楽しめるチャンス！

～世代を超えて楽しめる食べ放題！～

ニラックス株式会社ニラックスのHPはこちら :https://www.nilax.jp/

色鮮やかな『サラダ』や『デリ』、カラッとジューシーな『から揚げ』や、トッピングなど自分好みの味でお召し上がりいただける『うどん』や『ラーメン』などの豊富な麺類。更に食後のデザートでは、セルフメイクで楽しめる『スイーツ』など、バラエティー豊かなラインナップで、お子様から大人まで楽しめる『ニラックスブッフェ』。

■一部ご提供メニューは各店異なります。詳しくはHPにてご確認をお願いいたします。

そしてこの度、期間限定コースの「地中海満喫コース」がお得に楽しめる『事前WEB予約限定10%OFF』キャンペーンがスタート！

【期間限定特別コース】地中海満喫コースのご紹介

見た目も華やかな『渡り蟹の赤いパエリア』や、彩り野菜をバタールにのせて楽しむ『ブルスケッタ』、２種のソースで味わうもちもち食感の『生パスタ』など地中海グルメがブッフェで食べ放題！

さらに本コースでは、4つのオーダーメニューもご堪能いただけます！

イベリコ豚のグリル

「肉の芸術品」とも称されるイベリコ豚を、贅沢にグリルで！

噛むほどに広がる濃厚な旨味をご堪能ください。

生海老とアボカドタルタルのピンチョス

プリプリ食感の生海老と、クリーミーなアボカドタルタル。

異なる二つの食感が口の中でとけあう、地中海フェア自慢のピンチョスです。

レモン香る鶏肉のアヒージョ

スペインバルの定番・アヒージョをレモンで爽やかにアレンジ。

何度でも食べたくなる、香り豊かな一品です。

グリークヨーグルト

お食事の最後にぴったりな爽やかさ。

濃厚なコクと程よい酸味のハーモニーをお楽しみください。

更に！とっても嬉しいドリンクバー付きで時間無制限！

是非この機会に、地中海グルメを心ゆくまでお楽しみください！

皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

事前WEB予約限定「地中海満喫コース」10%OFFキャンペーンについて

～ご注意点～

・前日の24時までにご予約ください。

・各日ご予約枠には限りがございます。

・天候や仕入れ状況の影響により、ご提供が困難となる場合がございます。

=== コース内容 ===

【時間無制限】

・ブッフェ料理（地中海グルメフェアメニュー含む）

・オーダーメニュー：小籠包・飲茶各種、寿司各種、満喫コース限定地中海グルメ（4種）

・ドリンクバー

※オーダーメニューの詳細、料金は各店異なりますので詳しくはHPにてご確認をお願いいたします。

※ランチ・ディナーそれぞれの営業時間内で、時間無制限にてご利用いただけます。

=== 実施期間 ===

・2026年6月1日(月)～ 2026年6月17日(水)

=== 実施店舗 ===

【東北】

・グランブッフェ イオンモール盛岡南

・グランブッフェ イオンモール名取

・グランブッフェ イオンモール秋田

【関東】

・ブッフェ＆デザート デリシュー イオンモール水戸内原

・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンレイクタウン越谷

・ブッフェ ザ フォレスト 三井アウトレットパーク入間

・ブッフェ＆デザート デリシュー イオンモール成田

・ブッフェ ザ フォレスト ららぽーと TOKYO-BAY

・グランブッフェ イオンモール千葉ニュータウン

・ザ ブッフェ ニューマーケット ららぽーと柏の葉

・ブッフェ ザ フォレスト 南町田グランベリーパーク

・グランブッフェ ららぽーと 豊洲

・ザ ブッフェ ダイナー ららぽーと立川立飛

・ブッフェレストラン フェスタガーデン 横浜ワールドポーターズ

・ブッフェ エクスブルー ららぽーと横浜

・エクスブルー ザ ブッフェ ラゾーナ川崎プラザ

・ザ ブッフェ ニューマーケット 京急上大岡

・グランブッフェ アリオ橋本

・ザ ブッフェ ダイナー ららぽーと海老名

【北陸・甲信越】

・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンモール新潟亀田インター

・グランブッフェ イオンモール高岡

・THE BUFFET（ザ ブッフェ） 富山大和

・ブッフェレストラン ザ ダイニング 香林坊大和

【東海】

・ブッフェスタイル アソート イオンモール各務原インター

・ブッフェ ザ フォレスト ららぽーと名古屋みなとアクルス

・エクスブルー ザ ブッフェ ららぽーと愛知東郷

・ナチュラルブッフェ てとてファーム mozoワンダーシティ

・グランブッフェ イオンモール東浦

・ブッフェレストラン フェスタガーデン イオンモール熱田

【関西】

・ブッフェレストラン パンパレット アリオ鳳

・ブッフェ エクスブルー イオンモール鶴見緑地

・ブッフェ フォールームス あべのキューズモール

・グランブッフェ イオンモール伊丹

・ザ ブッフェ ダイナー イオンモール神戸北

・ザ ブッフェ ガーデン 阪急西宮ガーデンズ

【中国】

・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンモール広島府中

【九州】

・グランブッフェ イオンモール筑紫野

・ブッフェレストラン フェスタガーデン イオンモール熊本

・グランブッフェ イオンモールKAGOSHIMA BAY

= 注意事項 ===

※画像はイメージです。

※ご提供メニューやご提供期間は仕入状況等により変更となる場合がございます。

※ご利用コースによってお召し上がりいただけるメニューが異なります。

詳しくは各店のホームページでご確認ください。

※やむを得ない事情により、予告なく臨時休業する可能性がございます。

ご来店前に必ず各店のHPにてご確認いただけますようお願い申し上げます。

=== 会社概要 ===

会社名：ニラックス株式会社

所在地：東京都武蔵野市西久保1-6-14

代表者：礒江 智弘

設立：昭和62年12月1日（1987年）

URL： https://www.nilax.jp/

事業内容：大型商業施設内ブッフェレストラン及びフードコート、

ロードサイドレストラン、社員食堂の経営ならびに受託業務