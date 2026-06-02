昭和レトロな温泉銭湯 玉川温泉で、梅雨や台風に備える「土嚢づくり」「地元消防署による講話や制服貸出」などの防災ワークショップを開催します

株式会社ONDOホールディングス

株式会社温泉道場（埼玉県比企郡ときがわ町、代表取締役 山崎寿樹）が運営する日帰り温泉・昭和レトロな温泉銭湯 玉川温泉（埼玉県比企郡ときがわ町）は、2026年6月7日（日）に「防災ワークショップ」を開催します。

「防災ワークショップ」は、地元の消防署にご協力いただき、防災についての講演や土嚢（どのう）づくりと土嚢の効果を体験していただくイベントです。お子さま向けに制服の試着体験や消防車との写真撮影も実施します。

日本各地で、局地的大雨の発生と、それに伴う水害が増加しています。ときがわ町でも2022年に大雨による土砂崩れや河川の氾濫などの被害が出ました。本格的な梅雨シーズンに入る前に、災害に対してあらゆる事を想定し備える意識が大切だと考え、このタイミングで実施いたします。

＜防災ワークショップ＞

日時：2026年6月7日（日）

場所：玉川温泉 駐車場

内容：土嚢づくり、防災についての講話、お子さまの消防服試着体験、消防車との写真撮影

参加費：無料（別途、入館料がかかります）

※消防車の緊急出動があった場合は、内容が変更になる可能性があります

■昭和レトロな温泉銭湯 玉川温泉

地下1700mから湧出するアルカリ性単純温泉（ph10）を誇る、つるつるとした肌ざわりが特長の本格的な天然温泉です。ときがわ町の、のどかな里山の中で、まるで昭和の時代にタイムスリップしたかのような雰囲気を楽しみながら、ゆったりとした時間をお楽しみいただけます。

埼玉県比企郡ときがわ町玉川3700

https://tamagawa-onsen.com/

株式会社ONDOホールディングス

株式会社温泉道場、株式会社Kii company、株式会社さかなと、株式会社埼玉武蔵ヒートベアーズを傘下に、「地域を沸かす」ための新たな価値創造、地域活性化への貢献、人材の育成を目指して活動しています。

https://ondoholdings.com/