厚生労働省『多様な働き方ガイドブック』公開／TRIPORT代表・岡本が監修に参画

TRIPORT社会保険労務士法人

TRIPORT株式会社（代表取締役：岡本 秀興）・TRIPORT社会保険労務士法人（代表社員：岡本 秀興）（以下、TRIPORT）の代表岡本は、厚生労働省が令和7年度に実施した「『多様な正社員』等の多様な働き方の実現のための環境整備の推進事業」における検討委員会の有識者委員に就任。同省が主催する「『多様な正社員』制度導入支援セミナー」へ登壇したほか、この度、同委員会が作成した『「選ばれる」会社をつくる多様な働き方 ガイドブック（以下、多様な働き方ガイドブック）』の監修に参画いたしました。

当社は創業時より、全社員・全部署にテレワーク勤務制度を導入し、テレワーク勤務の利用率100％を実現。さらに短時間正社員制度や裁量労働制度、事業場外みなし労働時間制度等を組み合わせ、柔軟な働き方を実現できる体制を構築するなど、多様なニーズに応える先進的な働き方を自ら実践してきました。こうした取り組みは、日本経済新聞（2026年4月27日 朝刊・ダイバーシティ面）をはじめとするメディアでも「多様な働き方の成功事例」として取り上げられています。今回の『多様な働き方ガイドブック』作成にあたり、代表・岡本は当事者としての実践知や運用ノウハウを活かし、監修いたしました。

労働者が求める「理想の仕事」の変化と企業の課題

『多様な働き方 ガイドブック』 より

少子高齢化に伴う労働力不足が深刻化する中、採用・定着に課題を抱える企業は少なくありません。内閣府の調査（令和7年8月）によると、理想的な仕事として「私生活とバランスがとれる仕事」を挙げる人は54.9%にのぼり、かつての画一的な働き方ではなく、一人ひとりのライフスタイルに寄り添った柔軟な働き方を提供できる「選ばれる会社」へと転換することが求められています。

厚生労働省『多様な働き方ガイドブック』の概要

『多様な働き方 ガイドブック』 より

厚生労働省では、深刻化する労働力不足への対応や多様な働き方の普及を目的に、施策の検討を行う検討委員会を発足。令和7年度事業の活動実績として、『多様な働き方 ガイドブック』が作成・公開されました。

本ガイドブックは、働く「時間」「場所」「職務内容」を柔軟に選択できる制度の概要や導入ポイント、支援策を分かりやすくまとめた実践的な資料です。

導入検討段階における検討事項の整理から、実際の制度設計・運用段階における具体的な進め方まで、マニュアルや事例を通じて段階的に把握でき、働き方の見直しを進める企業が導入に向けた第一歩を踏み出すための指針として活用できる構成となっています。

『多様な働き方 リーフレット』 よりガイドブックはこちら :https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/tayou/pdf/tayou_businesssupport_guidebook.pdf【厚労省】多様な働き方の実現応援サイト :https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/tayou/

TRIPORTが取り組む「多様な働き方」への挑戦

TRIPORTは創業時から、「いつでも・どこでも・自分のライフスタイルに合わせて自律的に」働ける社会の実現を掲げ、全社員・全部署にテレワーク勤務制度を導入。テレワーク勤務の利用率は100％を実現しています。

また、短時間“勤務”制度（いわゆる時短勤務／育児においては3歳までしか利用できない）ではなく、短時間“正社員”制度を取り入れています。これは、本人の希望があれば、ライフステージに関わらずできる限り本人の希望に応じた形で適用でき、フルタイム正社員と同等待遇の計算ロジックで勤務できる制度です。

その他にも、社員のニーズに合わせて、裁量労働制度や事業場外みなし労働時間制度等、柔軟な働き方を実現できる体制を構築しています。

◎【日経新聞に掲載】「短時間正社員制度」を活用した「多様な働き方」成功事例として

日本経済新聞の記事（2026年4月27日付）では、当社の「短時間正社員制度」を活用する働き方が先進的な成功事例として取材・紹介されました。記事内では、本業の就業時間を短縮した分でできた時間を活用して「副業」に取り組む社員の事例が、新しい働き方の形として紹介されています。

このように「多様な働き方」を導入することにより、「出社・フルタイム・残業あり」といった従来型の働き方が困難な人材も含めた、多様な層の採用や定着を実現しています。

［ニュースリリース記事はこちら(https://triport.co.jp/news/20260427/)］

「多様な働き方」を構築したい企業様へ

TRIPORTでは、「多様な働き方」を構築したい企業様向けの支援を行っています。労務のプロフェッショナルとしての専門知見に加え、自社で培った運用ノウハウも活用したコンサルティングを行います。実効性のある「多様な働き方」の構築や、採用力・定着率の向上に向けた制度整備について、ぜひお気軽にご相談ください。

テレワークコーディネート

各企業様が求める「理想の働く環境」をヒアリングし、制度設計から円滑な運用のための実務的なアドバイスまでをトータルにサポートしています。

https://twcoordinate.triport.co.jp/

本件に関するお問い合わせ先

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