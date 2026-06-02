The Endless Summer（TES）より、VANSONとのコラボレーションTシャツが登場

株式会社サンマリノ

アパレル・服飾品の製造・卸売・小売を手掛けるサンマリノ（本社：東京都墨田区、代表取締役：大家 康敬）は、自社が展開するアメリカ発のサーフブランド「The Endless Summer」（ザエンドレスサマー）より、アメリカを代表するレザーブランド「VANSON（バンソン）」とのコラボレーションアイテム『TES × VANSON COLLABORATION T-SHIRT』を発売いたします。

1975年にアメリカ・マサチューセッツ州ボストンで誕生したVANSONは、卓越したクラフトマンシップと高品質なレザーアイテムで世界中のファンを魅了し続ける名門ブランドです。その確かな品質と無骨な世界観は、レザーファンをはじめ多くの支持を集め、数々のブランドとのコラボレーションも展開しています。

今回のコラボレーションでは、VANSONを象徴する伝統的なオーバルロゴをメインモチーフに採用。さらにTESの人気アイコンであるスカルサーファーを融合させることで、両ブランドの個性を表現した特別なグラフィックに仕上げました。

ボディには、洗い晒しのようなナチュラルな風合いが魅力のオリジナルヘビーウェイト天竺を使用。アメリカンコットン特有の質感を日本国内で忠実に再現し、度目をしっかりと詰めながらも柔らかな着心地を実現しています。タフさと快適さを兼ね備えた一枚は、デイリーユースはもちろん、長く愛用できる仕上がりです。

Model：177cm / Lサイズ着用

生地から縫製に至るまで、すべて日本国内で生産。TESとVANSON、それぞれのこだわりが詰まったスペシャルなコラボレーションアイテムです。

販売価格：11,000円（税込）

デリバリー：7月下旬

MADE IN JAPAN



●販売先

The Endless Summer オンラインストア（https://the-endless-summer.jp）

ZOZOTOWN（https://zozo.jp/shop/naval/goods/106767233/）

●取扱店舗

The Endless Summer FLAG SHOP

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4-31-3

TEL 03-3470-2021

営業時間 11:00~19:00



The Endless Summer 二子玉川店

〒158-0094 東京都世田谷区玉川3-12-5 ニコニコビル1F

TEL 03-6805-7530

営業時間 11:00~20:00



●The Endless Summerについて

ブランド概要：hhttps://the-endless-summer.jp/pages/philosophy(https://the-endless-summer.jp/pages/philosophy)

Instagram： https://www.instagram.com/the_endless_summer_apparel/

1964年に撮られたサーフィン・ドキュメントの代表作『エンドレスサマー』は５万ドルという低予算で制作し、全世界で3千万ドル以上の収益をあげた永遠不滅のサーフィン・ムービー。創造性に満ちたこの映画の世界観をファッションとアートを通して表現している。新しくも懐かしいリラックスライフを演出するコレクションを展開。



●お問い合わせ先

株式会社サンマリノ

〒130-0026 東京都墨田区両国2-9-5 925両国

TEL：03-3634-5122