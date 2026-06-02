放送×配信で新たな広告価値を創出～TBSの戦略とは【REVISIO無料ウェビナー】

REVISIO株式会社

ご家庭に人体認識技術を搭載した機器を設置し、テレビスクリーンへの「アテンション（注視）」を測るREVISIO株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 郡谷康士、以下REVISIO）は、『放送×配信で新たな広告価値を創出～TBSの戦略とは』と題した無料ウェビナーを開催することをお知らせいたします。

ウェビナー詳細はこちら :https://revisio.co.jp/seminar/8mvReMj8

ウェビナーの内容

本ウェビナーでは、最新の「コネクテッドTV白書(https://revisio.co.jp/download/x67PzUid)」とアテンションデータを用いた独自の視聴分析に基づき、テレビメディアの現在地を解き明かします。

「急速に普及したコネクテッドTVを、具体的にどう広告施策へ組み込むべきか？」

「デジタル化が進む中で、地上波放送局が提供できる『真の価値』とは何なのか？」

TBSのデジタル営業戦略を統括する宇野氏をお招きし、実際の視聴データから見えたTBSの強みと、放送・配信を横断する次世代のメディア戦略をディスカッション。視聴率・再生数（＝量データ）だけでは測れない「1リーチの質」の重要性と、最新の視聴トレンドを自社のプロモーションに直結させる実践的なヒントをお届けします。

こんな方におすすめ- 事業会社のマーケティング・宣伝担当・ブランド担当者さま- 広告会社のアカウントプランナー・メディアプランナー・運用担当者様ほか、地上波・コネクテッドTVCM施策に携わるすべての皆さま参加お申込みはこちら :https://revisio.co.jp/seminar/8mvReMj8

概要

- 日時 2026年6月17日(水)・23日(火)・24日(水)／各日14時～15時- 場所 無料ウェビナー（Zoom）- スピーカー株式会社TBSテレビ 宇野 顯則氏

株式会社TBSテレビ プラットフォームビジネス局 DX営業部長

宇野 顯則 氏

2001年東急エージェンシーへ入社。営業として複数業種の広告主を担当した後、プレゼントキャスト（現TVer）へ出向。有料動画配信・Eコマースの立ち上げを牽引。

2016年にTBSテレビへ転身、データ分析等のマーケティング業務を経て、2021年からTVerの広告セールスに従事。現在はプラットフォームビジネス局DX営業部長として、デジタル領域の営業戦略を統括。広告・放送・配信の三領域を横断した経験を活かし、メディアビジネスの新たな価値創造を目指す。

REVISIO株式会社 セールスマネージャー 北川 隆之介

新卒でハウス食品に入社し、九州地区で量販店向け営業を担当。2019年にTVQ九州放送に転身、スポットデスクを担当。2023年、REVISIOにジョイン。アカウントプランナーとしてアテンションデータを活用したテレビCM施策や番組分析の支援を行う。

参考

コネクテッドTV白書2026

REVISIO「コネクテッドTV白書2026」

「コネクテッドTV白書」 はREVISIOが2023年から発行する、テレビスクリーンにおけるCTV視聴の現在地を示すホワイトペーパーです。

本研究では、視聴者のCTV視聴の実態について、意識データと視聴データを掛け合わせ深く分析しています。動画サービス毎の視聴データや、共視聴（2人以上で視聴すること）の傾向などを様々な切り口でまとめているほか、今年は初めてコンテンツ毎の分析データも収録いたしました。今後のCTVの展望を考えるにあたって、皆さまのお役に立てるものと考えております。

【本件に関する問い合わせ先】

■REVISIO株式会社 https://revisio.co.jp/

広報担当 安武

東京都千代田区大手町1丁目6番1号大手町ビル

E-mail info@revisio.com Tel（担当直通） 050-5897-4931

【REVISIO株式会社について】

REVISIO株式会社（2022年10月にTVISION INSIGHTS株式会社から社名変更）は、人体認識技術によってテレビ番組・CMの視聴態勢データを取得し、BtoB向け視聴分析サービスを提供しています。ご家庭のテレビに、REVISIOが独自に開発した人体認識技術を搭載した調査機器を設置し、調査参加者の視聴態勢を毎秒で自動的に取得。「誰がテレビの前にいて、ちゃんと見ているか」というREVISIO独自のアテンション（注視）データを広告主・広告会社・放送局など国内累計250社以上のクライアントにご活用いただいています。

現在、国内では関東エリアの2,000世帯・関西エリア600世帯を調査対象とし、地上波の全番組の視聴データ、ならびにコネクテッドTVの注視データを提供しています。