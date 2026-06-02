S.H.N株式会社、「居酒屋革命 酔っ手羽」40店舗達成を機に出店候補物件の全国公募を開始

S.H.N株式会社

S.H.N株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高橋竜太）は、当社が展開する大衆居酒屋ブランド「居酒屋革命 酔っ手羽」が40店舗体制に到達したことを機に、2028年末の全国100店舗体制に向けた出店強化の一環として、出店候補となる空き店舗・居抜き物件情報の全国公募を開始いたします。

「居酒屋革命 酔っ手羽」は、看板商品の手羽先を中心に、気軽に立ち寄れる大衆居酒屋として展開を進めてまいりました。2026年4月30日（木）時点で全国40店舗を展開しており、今後は首都圏をはじめ、地方主要都市、駅前立地、繁華街、商店街、生活導線上の飲食需要が見込めるエリアでの出店をさらに強化してまいります。

なお、本店舗数は「居酒屋革命 酔っ手羽」ブランドの店舗数であり、別業態である「酔っ手羽大王」は含みません。

飲食店の新規出店においては、立地条件、賃料水準、坪数、厨房設備、周辺環境など、複数の条件を満たす物件の確保が重要です。特に、駅前・繁華街・商店街立地の店舗物件や、既存の内装・厨房設備を活用できる居抜き物件は流通量が限られており、条件に合う物件情報を早期に把握することが、出店戦略上の重要なテーマとなっています。

こうした背景を受け、当社では全国の不動産関係者、物件所有者、飲食店オーナー、地域の皆様から、「居酒屋革命 酔っ手羽」の出店候補となる物件情報を広く募集いたします。

募集対象は、空き店舗、飲食店居抜き物件、退去予定物件、駅前・繁華街・商店街立地の店舗物件などです。ご紹介いただいた物件が当社の出店条件に合致し、正式な契約締結に至った場合には、当社規定に基づき、紹介者様へ謝礼として20万円を進呈いたします。

当社は本取り組みを通じて、全国での出店機会を広げるとともに、地域に眠る空き店舗や居抜き物件の有効活用にもつなげてまいります。

公募概要名称：「居酒屋革命 酔っ手羽」出店候補物件 全国公募キャンペーン

実施期間：2026年6月1日（月）から2026年9月30日（水）まで

募集対象：

全国の空き店舗、飲食店居抜き物件、退去予定物件、駅前・繁華街・商店街立地の店舗物件など

対象となる物件例：

・駅前、繁華街、商店街、生活導線上の店舗物件

・飲食店の居抜き物件

・退去予定または閉店予定の飲食店舗

・空き店舗、未活用店舗

・居酒屋、焼鳥店、ラーメン店、定食店、和食店などの飲食店跡地

・10坪から50坪前後の飲食店向き物件

・1階路面、地下、ビルイン店舗など

謝礼：

ご紹介物件が当社の出店契約に至った場合、紹介者様へ20万円を進呈

応募方法：

専用フォームより物件情報を送信

応募・問い合わせフォーム：

https://docs.google.com/forms/d/1vQFUbkY6KSy-wGt3ISy1O09XkGjSaFgvNrDoZ8bq6PQ/viewform?edit_requested=true

注意事項

・謝礼は、当社が対象物件について正式に賃貸借契約等を締結した場合に限り発生します。

・すでに当社が把握している物件、重複情報、虚偽情報、権利関係に問題のある情報は対象外となる場合があります。

・応募いただいた物件すべてについて、出店検討または出店をお約束するものではありません。

・物件内容、立地、賃料、契約条件、設備状況等により、検討対象外となる場合があります。

・謝礼の支払い条件、支払い時期、税務上の取り扱い等については、対象者様へ個別にご案内いたします。

代表コメント

S.H.N株式会社 代表取締役社長 高橋竜太

「居酒屋革命 酔っ手羽」は、多くのお客様に支えられ、このたび40店舗体制に到達いたしました。今後は2028年末の全国100店舗体制を目指し、より多くの地域で酔っ手羽を楽しんでいただけるよう、出店を強化してまいります。

飲食店の出店において、良い物件との出会いは非常に重要です。特に、駅前や繁華街、商店街などの飲食需要が見込める立地、また既存の内装や厨房設備を活用できる居抜き物件は、出店スピードや初期投資の面でも大きな意味を持ちます。

今回の公募を通じて、全国の不動産関係者様、物件所有者様、飲食店オーナー様、地域の皆様から広く物件情報をお寄せいただき、新たな地域への出店機会を広げていきたいと考えています。」

会社概要

S.H.N株式会社

代表取締役 高橋 竜太

東京都渋谷区広尾1-1-39恵比寿プライムスクエアタワー3階

03-6416-4173

https://shn-food.co.jp/

S.H.N GROUPについて

2014年創業、「食は幸せへの架け橋」をスローガンにマルチブランドで飲食店舗展開を推進。2017年予約コールセンター事業、2019年M＆Aによる外食企業と食品加工卸企業の子会社化によって事業規模を拡大。それと共に、社内外の独立起業希望者の支援を推進し、これまでに15名の独立をサポート。現在、「居酒屋革命 酔っ手羽」「トロ壱」ほか多彩な居酒屋業態を首都圏中心に、直営120店舗、サポート店舗1,000店舗を展開。