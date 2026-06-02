【ネパール初・南アジア初】自動車整備分野 特定技能1号評価試験を首都カトマンズで2026年7月に実施

株式会社Blue Rocket

株式会社Blue Rocket（本社：東京都港区、代表取締役：功刀 奨也）は、一般社団法人日本自動車整備振興会連合会（JASPA）主催の「自動車整備分野 特定技能1号評価試験」を、2026年7月にネパール連邦民主共和国の首都カトマンズで実施いたします。

自動車整備分野の特定技能評価試験がネパール国内で実施されるのは今回が初めてであり、南アジア地域全体としても初の実施となります。深刻な人材不足に苦しむ日本の自動車整備業界に対し、若年層が厚いネパールから新たな人材供給パイプラインを開設するものです。

◆ 本リリース3つのポイント

⑴日本の自動車整備業界が直面する数値

- 【南アジア初】自動車整備分野の海外試験実施は4か国目（既存：フィリピン・ベトナム・インドネシア）- 【規模感】受験予定者71名／合格目標50名／2030年までに累計1,000名を日本へ送出する計画- 【社会的意義】整備士有効求人倍率5.16倍・平均年齢46.7歳の業界に、若年技能人材を供給し、次世代の担い手を創出する

日本の自動車整備業界は構造的な人材不足に直面しています。具体的な数値は以下のとおりです。

・整備士の有効求人倍率：5.16倍（全産業平均1.31倍の約4倍）

・整備士の平均年齢：46.7歳（10年前比で約3歳上昇）

・50歳以上が占める割合：約32%（今後10年で大量退職局面）

・自動車整備業の市場規模：約5.7兆円（国土交通省・関連統計）

・在日ネパール人数：約23万人（在留外国人で第5位）

・ネパールの中央年齢：約25歳（日本48歳の約半分）

特に整備士不足は地方の整備工場を直撃しており、車検難民・修理難民の発生は、地方住民の生活基盤そのものを揺るがしかねない社会課題となっています。

⑵なぜネパールなのか - 4つの親和性

i若年層の厚み

ネパールは人口約3,000万人、中央年齢約25歳と、若年層が厚い国です。日本（中央年齢48歳）と対照的な人口構造を持ち、長期的な労働力供給源として極めて有望です。

ii交通環境の親和性

ネパールは日本と同じ左側通行・右ハンドル文化圏です。整備実務の前提となる車両構造への馴染みが深く、現場での即戦力化が見込めます。

iii対日就労意欲の高さ

在日ネパール人は約23万人で在留外国人第5位。日本での就労実績・コミュニティが既に厚く、渡航後の定着リスクが低い点も他国を上回ります。

iv直近の成功事例

2025年1月にネパールで海外初実施された自動車運送業分野試験は、受験者44名・合格者28名（合格率63.6%）と高水準でした。日本向け自動車産業人材の供給拠点としてのポテンシャルは既に実証済みです。

3. 候補者の声（※候補者代表メッセージ）

「カトマンズで5年間、自動車の整備現場に携わってきました。審査基準が厳しく自動車整備技術が世界トップレベルの日本で技能を学び、自動車整備士1級の資格を取得し、さらには特定技能2号を取得し、母国にいる家族を日本へ呼び、永住することを目指しています。」

― 候補者代表 Suresh K. さん（24歳・仮名）

※実名・写真提供については弊社広報窓口までお問い合わせください。

4. 試験概要

5. 自動車整備分野 海外試験実施状況

6. 当社の取り組みと実施体制

- フィリピン（2019年12月）：海外実施第1号- ベトナム（2024年5月）：東南アジア第2号- インドネシア（2025年）：東南アジア第3号- ネパール（2026年5月）：★南アジア初・本リリース対象

当社は物流・自動車領域における特定技能人材の採用支援およびDX推進を主要事業とし、2025年2月にネパール・カトマンズに支社を開設しました。

今回の出張試験実施にあたっては、試験会場の確保、受験者の収容・配置要件、通訳手配、JASPA試験監督者の旅費負担まで、すべての実施要件を当社が責任を持って整備しました。

7. 今後の展望

会社概要

- 会社名：株式会社Blue Rocket- 所在地：〒105-0013 東京都港区浜松町二丁目7番17号 イーグル浜松町5F- 代表者：代表取締役 功刀 奨也- 設立：2023年6月- 事業内容： 特定技能人材の採用支援（登録支援機関）、自動車・物流業界のDX推進、ネパール現地支社運営、自動車人材紹介サービス「日本ドライバー人材センター(https://nihon-driver.jp/)」運営、ドライバー求人メディア「みんなのドライバー(https://minnanodriver.com/)」運営 |特定技能人材の採用支援、自動車・物流業界のDX推進、ネパール現地支社運営

・URL：https://blue-rocket.jp/tokutei-ginou/(https://blue-rocket.jp/tokutei-ginou/)

本件に関する報道関係者からのお問い合わせ

株式会社Blue Rocket 広報担当：天川 雅子

TEL： 090-4092-4017／ Email：support@blue-rocket.jp

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