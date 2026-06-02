【6/17（水）11:00‐】次世代設備保全クラウド「M2X」で何ができる？無料オンラインデモセミナー開催

株式会社M2X

株式会社M2X（本社：東京都中央区、代表取締役：岡部晋太郎）（以下「当社」）は、「次世代設備保全クラウド「M2X」で何ができる？オンラインデモセミナー」と題した無料オンラインセミナーを開催いたします。

テーマ：

次世代設備保全クラウド「M2X」で何ができる？オンラインデモセミナー

概要：

設備保全クラウド「M2X」のオンラインデモセミナーを開催します。点検記録のデジタル化やトラブル対応の効率化に関心をお持ちの方、M2Xの機能を具体的に確認したい方に向けて、実際の画面デモを交えながら、基本機能から最新アップデート・現場での運用方法まで、わかりやすくご紹介します。

開催日時：

2026年6月17日（水）11:00～11:45

登壇者：

株式会社M2X

セールスリード 徳本 陵太

新卒で富士通株式会社に入社し、大手製造業向けの営業を担当。その後、Sansan株式会社でカスタマーサクセスとして導入・運用の定着を推進。メンテナンス分野の奥深さと重要性に魅了され、株式会社M2Xにて営業を担当。

セミナーのお申込みはこちら：

https://m2xsoftware.com/seminar/オンラインデモセミナー_260617/(https://na2.hubs.ly/H05M6Nz0)

【次世代設備保全クラウド「M2X」】

M2Xは、製造現場の設備保全業務を一気通貫でデジタル化するクラウドシステムです。日々の点検記録・故障対応・部品管理をスマートフォン・タブレットで完結でき、蓄積されたデータを稼働率向上や停止原因分析に活用することで、保全レベルの継続的な改善を支援します。

【主な導入企業（一部）】

レンゴー株式会社、ノリタケ株式会社、パイオニア株式会社、株式会社タチエス、株式会社栗本鐵工所、日鉄精圧品株式会社、株式会社丸五、株式会社伊藤園、株式会社ロッテ、エバラ食品工業株式会社、丸美屋食品工業株式会社、カンロ株式会社、株式会社コメダ、プライムデリカ株式会社、イオンフードサプライ株式会社、株式会社日本サンガリアベバレッジカンパニー、シマダヤ東北株式会社、小林製薬株式会社、ＫＭバイオロジクス株式会社 ほか多数

【株式会社M2X会社概要】

会社名：株式会社M2X（エム・ツー・エックス）

事業内容：設備保全クラウドシステムの開発・提供

本社：東京都中央区

代表取締役：岡部 晋太郎

サービスサイト：https://m2xsoftware.com(https://na2.hubs.ly/H05Lyzs0)