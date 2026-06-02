【新店情報】6月15日(月)に『焼き鳥おでん 坊っちゃん 金山小町店』がグランドオープン！

株式会社double

株式会社double（本社：大阪府大阪市北区/代表取締役：松井 勝也）は、2026年6月15日(月)に「焼き鳥 おでん 坊っちゃん 金山小町店」をオープンします。オープン記念として、6月15日から6月19日の5日間終日ドリンク全品99円(税込109円)のキャンペーンを開催します。（https://www.instagram.com/p/DTKY4U_CZZG/(https://www.instagram.com/p/DTKY4U_CZZG/)）

■金山駅から徒歩約3分 情緒あふれる「金山小町」に焼き鳥おでん 坊っちゃんがオープン！

“肉汁製作所 餃子のかっちゃん”を全国展開する株式会社doubleの新業態である“焼き鳥おでん 坊っちゃん 金山小町店”がグランドオープンいたします。

JR・名鉄・地下鉄の複数路線が乗り入れ、日々多くの人々が行き交う東海地方有数のターミナル駅・金山駅。そのすぐそばに位置し、古き良き日本の賑わいと和の情緒を感じられる人気の商業施設「金山小町」の1階・2階へ出店いたします。

歴史ある町家風の空間に広がるのは、全98席を完備した活気と温かみあふれる開放的な空間です。

利用シーンは自由自在。平日の夕暮れ時、仕事や学校帰りにサクッと立ち寄る少人数での「普段使い」はもちろん、1階・2階の広さを活かした大人数での打ち上げや賑やかな大宴会、休日のゆったりとしたお食事まで、地域の多様なライフスタイルに寄り添った店舗づくりをめざします。

「美味しいお酒と温かいお料理を、最高の活気とともに」。金山の街に新たな笑顔と賑わいをつくる「焼き鳥おでん 坊っちゃん 金山小町店」で、皆様のご来店を心よりお待ちしております。

■ 焼き鳥おでん 坊っちゃん 金山小町店 詳細

【店舗名】

焼き鳥おでん 坊っちゃん 金山小町店 詳細

【所在地】

愛知県名古屋市中区金山４丁目６－９金山小町１-２F

【電話番号】

052-253-6552

【営業時間】

月曜日～金曜日 16:00～25:00

土曜日・祝前日 16:00～27:00

日曜日・祝日 16:00~24:00

【予約】

ネット予約・電話予約可能

【店舗席数】

98席

■新店オープンキャンペーン

【新店オープン記念キャンペーン】

ー期間ー

6月15日から6月19日の5日間

ー内容ー

・ドリンク全品99円（税込109円）にて提供

※お一人さまお通し＋２オーダー制

※瓶ドリンク対象外

※他クーポンとの併用不可

■ 焼き鳥おでん 坊っちゃんについて

「一人でも多くの笑顔を生んでいく」をビジョンに掲げる株式会社doubleが展開する、焼き鳥とおでんをメインとした大衆居酒屋です。「餃子のかっちゃん」で培った圧倒的なコストパフォーマンスと活気あふれるおもてなしをベースに、どこか懐かしく温かい空間を提供。美味しいお酒とこだわりの和食で、老若男女問わず誰もが気軽にお財布を気にせず楽しめる“あなたの街の元気な居酒屋”として全国へ展開しています。

株式会社doubleは、今後も全国に「驚き」と「満足」をお届けする飲食・サービスを展開してまいります。昨今の不安定な社会情勢や物価高騰が続く中、外食が持つ「人を笑顔にする力」を信じ、コストパフォーマンスの限界に挑戦し続けることが私たちの使命です。単にお腹を満たすだけでなく、誰もが気軽に集い、心ゆくまで楽しめる「食のエンターテインメント」を全国各地の拠点から発信してまいります。私たちは地域社会に深く根差し、お客様一人ひとりに愛される店舗づくりを通じて、日本の食文化の活性化と、さらなる感動体験の創出に全力で取り組んでまいります。

■会社概要

社名：株式会社double

代表者：代表取締役 松井勝也

設立：2020月7月3日

所在地：大阪府大阪市北区角田町8-47-20F

URL：https://double0703.com/