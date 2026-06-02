外国人材支援に特化する新会社「あなぶきグローバルキャリア」を設立

株式会社クリエアナブキ

総合人材サービスの株式会社クリエアナブキ（本社:香川県高松市／代表取締役社長 楠戸三則）は、2026年2月20日に外国人材支援に特化した新会社「株式会社あなぶきグローバルキャリア」を設立し、4月30日に登録支援機関として登録されました。7月1日より本格的に事業を開始し、外国人材の紹介から定着まで一貫した支援を提供します。

新会社「株式会社あなぶきグローバルキャリア」は、クリエアナブキがこれまで人材派遣・人材紹介事業で 培ってきた採用ノウハウと、2019 年から登録支援機関として蓄積してきた外国人材支援の実績を基盤に、需要拡大に対応するため専門特化した組織として設立しました。2026年4月30日付で出入国在留管理庁より 登録支援機関として登録を受けており、特定技能外国人に対する生活・就業支援が可能です。業種を問わず、 中四国を中心に首都圏でも広く外国人材の紹介と定着支援を行ってまいります。

あなぶきグローバルキャリアは、インドネシア現地法人であるPT ANABUKI CONSULTANT INDONESIA と連携するとともに、インドネシア・ミャンマー・ネパールを中心とした海外ネットワークを活かし、海外か らの安定的な人材確保を強みとしています。あわせて、クリエアナブキが長年にわたり地域企業の採用・雇用 課題に向き合ってきた実績を基盤に、企業ごとのニーズに応じたマッチングを実現します。さらに、採用後の ミスマッチ抑制と安定的な定着に向けて、法定の就業・生活支援に加え、働く外国人のための「職場で使える 日本語教室」や日本人従業員向けの「やさしい日本語セミナー」などを実施し、早期離職の防止や現場でのト ラブル、コミュニケーション不全といった課題の解消を図ります。こうした取り組みを一社一社積み重ねるこ とで、外国人材が地域企業の持続的な成長を支える“戦力”として活躍できる環境づくりをめざしてまいります。

クリエアナブキは、外国人材領域を成長分野の一つと位置づけ、新会社「あなぶきグローバルキャリア」を 中核に事業を推進してまいります。また、40 年にわたり地域企業の雇用に関する支援をしてきた総合人材サ ービス会社として、各企業の現場や課題を深く理解し、多様なソリューションを提供していくことを通し、今 後も地域企業の成長と地域社会への貢献を進めてまいります。

あなぶきグローバルキャリア

↑コーポレートサイト https://www.anabuki-global.co.jp/

商号 ： 株式会社あなぶきグローバルキャリア

本社所在地 ： 〒760-0026 香川県高松市磨屋町２-８あなぶきセントラルビル

代表者 ： 代表取締役、 楠戸 三則

設立日 ： 2026年2月20日

事業内容 ： 外国人材の紹介事業、定着支援事業

出資比率 ： 株式会社クリエアナブキ 60％

あなぶきメディカルケア株式会社 20％

株式会社穴吹ハウジングサービス 20％

資本金 ： 50,000千円

許認可 ： 有料職業紹介事業許可（申請中）、登録支援機関登録番号 26登-013438

■株式会社クリエアナブキについて

クリエアナブキは1986年の創業以来中四国を中心に人材サービスに携わってまいりました。急速に進む少子高齢化により、中四国エリアの人手不足問題は依然として大きな地域課題となっています。当社は、人材派遣、人材紹介、BPOなどに加え、障がい者・シニア人材・子育て女性の就業支援や外国人材の活躍推進を強化するとともに、UIターン転職支援や副業人材サービスなど、新たな働き方の提案や雇用の場づくりに取り組んでいます。

＜会社概要＞

商 号 ： 株式会社クリエアナブキ

本 社 ： 〒760-0026 香川県高松市磨屋町２-８あなぶきセントラルビル TEL／087-822-8898

代表者 ： 代表取締役社長 楠戸 三則

設立日 ： 1986年４月11日

サービス ： 人材派遣、紹介予定派遣、人材紹介、BPO、研修・適性診断テスト、採用支援、再就職支援、海外人材事業、障がい者雇用支援、副業人材サービス

拠 点 ： 高松、丸亀、徳島、高知、松山、新居浜、広島、岡山、名古屋、 中国・四国ＵＩターンセンター（東京オフィス、大阪オフィス）

ＵＲＬ ： https://www.crie.co.jp/